Gatvėse blaškėsi girtutėliai vairuotojai: vieno automobilis nulėkė nuo kelio ir rėžėsi į atitvarus

Pasak Kauno apskrities policijos pareigūnų, birželio 6 d. apie 14.05 val. Kėdainiuose, J. Basanavičiaus gatvėje, automobilį „Ford“ vairavo neblaivus vyras, gimęs 1999 metais. Jam nustatytas vidutinis girtumo laipsnis – 2,02 prom.
Tą pačią dieną, apie 16.40 val., Kaišiadorių rajone, Ilgakiemio kaime, krautuvą „Kramer“ vairavo neblaivus vyras, gimęs 1975 metais. Jam nustatytas vidutinis girtumo laipsnis – 2,22 prom.
Šiek tiek vėliau, apie 18.15 val., Kaune, T. Masiulio gatvėje, policininkams įkliuvo automobilį „VW Polo“ vairavęs neblaivus vyras, gimęs 1983 metais. Jam nustatytas vidutinis girtumo laipsnis – 2,23 prom.
Taip pat birželio 6 d. apie 20.25 val. Jonavos rajone, Bukonių seniūnijoje, kelyje Jonava–Liepiai–Pasraučiai, automobilį „Peugeot“ vairavo neblaivus vyras, gimęs 1991 metais. Jam nustatytas sunkus girtumo laipsnis – 3,50 prom.
Tą pačią dieną, apie 21.10 val., Kaune, P. Tarasenkos gatvėje, automobilį „VW Golf“ vairavo neblaivi moteris, gimusi 1960 metais. Jai nustatytas vidutinis girtumo laipsnis – 2 prom.
Šiek tiek vėliau, apie 22.10 val., Kaune, Tilto gatvėje, automobilis „Dodge“, vairuojamas vyro, gimusio 1989 metais, nuvažiavo nuo kelio ir apgadino atitvarus bei kelio sankasą. Vairuotojui nustatytas sunkus girtumo laipsnis – 2,86 prom.
Taip pat birželio 6 d. apie 23.25 val. Kaišiadorių rajone, Stasiūnų kaime, automobilį „Ford“ vairavo neblaivus vyras, gimęs 1982 metais. Jam nustatytas vidutinis girtumo laipsnis – 1,91 prom.
(be temos)
(be temos)
(be temos)