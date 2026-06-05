 Gamta pašėlo: Pabrėžos gatvėje nuplėšė trijų namų stogus, nutraukė elektros laidus

Gamta pašėlo: Pabrėžos gatvėje nuplėšė trijų namų stogus, nutraukė elektros laidus

2026-06-05 22:51 kauno.diena.lt inf.

Penktadienio vakarą Kaune gamta tiesiog pašėlo. Po 21 val. ugniagesiai, policija ir medikai skubėjo į Aleksote esančią J. Pabrėžos gatvę. Joje gamtos šėlsmas pridarė didelių nuostolių. 

J. Pabrėžos gatvėje nuplėšti trijų namų stogai J. Pabrėžos gatvėje nuplėšti trijų namų stogai J. Pabrėžos gatvėje nuplėšti trijų namų stogai J. Pabrėžos gatvėje nuplėšti trijų namų stogai J. Pabrėžos gatvėje nuplėšti trijų namų stogai J. Pabrėžos gatvėje nuplėšti trijų namų stogai J. Pabrėžos gatvėje nuplėšti trijų namų stogai J. Pabrėžos gatvėje nuplėšti trijų namų stogai J. Pabrėžos gatvėje nuplėšti trijų namų stogai J. Pabrėžos gatvėje nuplėšti trijų namų stogai J. Pabrėžos gatvėje nuplėšti trijų namų stogai J. Pabrėžos gatvėje nuplėšti trijų namų stogai J. Pabrėžos gatvėje nuplėšti trijų namų stogai J. Pabrėžos gatvėje nuplėšti trijų namų stogai J. Pabrėžos gatvėje nuplėšti trijų namų stogai J. Pabrėžos gatvėje nuplėšti trijų namų stogai

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„Į įvykio vietą atvyko daug ugniagesių. Kas atsitiko? Atsitiko stichija. Viesulas nuplėšė trijų namų stogus, nutraukė elektros laidus, išvartė medžius. 

Gaisras nekilo, neturime duomenų, kad būtų nukentėję žmonės. Tačiau stichijos šėlsmas pridarė daug žalos“, – portalui kauno.diena.lt pasakojo Kauno priešgaisrinės gelbėjimo valdybos Pajėgų valdymo skyriaus budėtojas. 

Simono Baltušio nuotr.

Pasak jo, į J. Pabrėžos gatvę suvažiavo nemažai ugniagesių ekipažų. 

„Net negalėčiau tiksliai pasakyti. Daug atvyko. Dabar įvykio vietoje dirba daug žmonių, nes padaryta didelė žala“, – tvirtino budėtojas. 

Penktadienio vakarą viesulas siautėjo ir VDU Botanikos sode. 

 

 

Šiame straipsnyje:
J. Pabrėžos gatvė
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Viesulas
nutraukė elektros laidus

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Komentarai

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Komentarai

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Kopūstas.
Tai tik dar vienas eilinis įrodymas jog valdžiai ant jūsų bėdų Nusitriest, valdžia tuos pinigus su malonumu išsiūs į Ukrainą.
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Kopūstas.
Valdžia galėtų ir privalėtų pagelbėti lietuvos žmonėms nukentėjusiems nuo gamtos padarytos žalos, bet valdžia vietoj to pinigus siūs į Ukrainą 100%
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Vytiokas
Nekaltinkite vėjo. Kaltinkite šūdarankius ,,meistrus".
2
-1
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