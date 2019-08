Galimos korupcijos paveldosaugoje byla: kol kas – 2:0 prokuroro naudai

Dar trys mėnesiai nežinios

Bylą nagrinėsiantis teisėjas Gytis Večerskas pratęsė ir laikiną kyšininkavimu kaltinamo L.Tarbūno, kurio pavardės Kauno paveldosaugininkų interneto svetainėje jau nebėra, nušalinimą nuo užimamų pareigų, ir laikiną nuosavybės teisių apribojimą į galimai iš nusikalstamos veikos gautą turtą – patikslintais duomenimis, bendrame su kita bendrasavininke žemės sklype įrengtus byloje kaip kyšis įvardijamus 2 660 vertės automatinius kiemo vartus apribojimą.

Nušalinimas nuo pareigų nuo rugpjūčio 15-osios pratęstas dar trims mėnesiams. Laikinas teisių į minėtą turtą apribojimas – tokiam pačiam laikotarpiui. Tik nuo rugpjūčio 18-osios.

L.Tarbūno nušalinimo nuo pareigų pratęsimas motyvuotas tuo, kad jis kaltinamas padaręs tyčinį sunkų nusikaltimą ir vykdydamas savo tiesiogines pareigas, todėl yra pakankamas pagrindas manyti, kad užimamų pareigų tolesnis ėjimas sudarytų pakankamas sąlygas piktnaudžiauti tarnybine padėtimi ar kitaip trukdyti procesui.

Laikino nuosavybės teisių apribojimo į galimai iš nusikalstamos veikos gautą turtą pratęsimas motyvuotas tuo, kad nusikaltimas, kuriuo kaltinamas L.Tarbūnas, tiesiogiai siejasi su asmeninės materialinio pobūdžio naudos gavimu, todėl šioje proceso stadijoje netaikant laikino nuosavybės teisių apribojimo gali būti apsunkintas arba taptų neįmanomas nuosprendžio dalies dėl turto konfiskavimo įvykdymas.

Ginčytasi iš peties

Kaip jau rašyta, prokuroras tikino teismą, kad nušalinimą ir apribojimą pratęsti būtina, nes nėra išnykę motyvai, dėl kurių buvo priimti tokie sprendimai.

L.Tarbūno advokatas Mindaugas Vasiliauskas įrodinėjo, kad tam nėra jokio pagrindo.

„Prieštarauju dėl mano ginamojo nušalinimo nuo pareigų pratęsimo! Dėl to, kad nėra pagrindo tai daryti, skundėme ir visas ankstesnes nutartis. Nėra jokių duomenų, kad mano ginamasis gali daryti naujas nusikalstamas veikas. Jis pasirengęs dirbti tą darbą ir nori. Be to, kai darbingas asmuo nušalinamas nuo pareigų be jokio pagrindo yra betiksliai švaistomos valstybės lėšos!“ – teigė M.Vasiliauskas.

Pastarasis dar gali apskųsti šiandienines G.Večersko nutartis ir dabar.

Šį nemažą atgarsį sukėlusį ikiteisminį tyrimą atliko Specialiųjų tyrimų tarnybos (STT) Kauno valdyba. Perduodant bylą teismui, konstatuota, kad Kultūros paveldo departamento padalinio Kaune vyriausiasis specialistas L.Tarbūnas kaltinamas pernai vasarą užfiksavęs Kauno Jono Jablonskio gimnazijoje atliekamus remonto darbus be privalomos projektinės dokumentacijos ir už tai, kad jų nesustabdytų iki reikiamų dokumentų parengimo, kaip privalėjo, iš šiuos darbus atlikusios bendrovės savininko priėmė kyšį – kiemo automatinius vartus ir jų montavimo darbus.

Su žiniasklaida nebendrauja

L.Tarbūno papirkimu kaltinamas bendrovės „EDS projektai“ atstovas Darutis Barkauskas, prisistatęs teismui minėtos Jono Jablonskio gimnaziją remontavusios bendrovės technikos direktoriumi.

Kyšiu byloje įvardinti automatiniai vartai buvo sumontuoti vienoje privačioje Aleksoto seniūnijos valdoje.

Pagal pareikštą kaltinimą, L.Tarbūnui gresia bauda arba laisvės atėmimas iki septynerių metų. D.Barkauskui – bauda arba areštas, arba laisvės atėmimas iki penkerių metų.

Ir L.Tarbūnui, ir D.Barkauskui tai – pirmoji akistata su Temide.

Abu jie laukia teismo nuosprendžio nesuimti. Ir po pirmojo jų bylos posėdžio, kuris truko vos 20 minučių, bendrauti su žiniasklaida nebuvo linkę.

Nors sprendžiant iš L.Tarbūno advokato M.Vasiliausko užuominos, teisėjui derinant kito posėdžio datą, – kad pritaikyti sutrumpintą įrodymų tyrimą, galimą, kai teisiamieji pripažįsta savo kaltę, nepavyks, bent pastarojo ginamasis jos pripažinti nelinkęs.

Kitas šios bylos posėdis numatytas tik spalį.