Gaisro daugiabutyje pamoka: tokiomis aplinkybėmis jis galėjo kilti ir ne nuo įjungtos skalbyklės

Paaiškėjo daugiau gaisro Birželio 23-iosios gatvės penkiaaukštyje, kai buvo pranešta, kad dega skalbyklė, ir per kurį nukentėjo net septyni šio namo butai, aplinkybių. Pati gaisro židinyje buvusi skalbyklė šio įvykio metu nenukentėjo, tačiau tai, kas nutiko, tiesiogiai susiję ir su ja.

Kaip jau rašyta, trečiadienį apie 12 val. buvo pranešta, kad viename Birželio 23-iosios gatvės penkiaaukštyje stipriai dega skalbyklė. Į įvykio vietą buvo pasiųstos trys autocisternos iš dviejų Kauno ugniagesių gelbėtojų komandų ir autokeltuvas.

Pirmasis ugniagesių gelbėtojų ekipažas buvo įvykio vietoje jau po penkių minučių. Vieno šio daugiabučio antrojo aukšto buto koridorius jau degė atvira liepsna.

Nors šis gaisras buvo užgesintas per dešimt minučių nuo pirmojo ugniagesių gelbėtojų ekipažo atvykimo, jo padariniai – iškalbingi. Išdegė ne tik jau atvira liepsna degęs buto koridorius – apdegė bei stipriai aprūko ir du šio buto kambariai. Be to, aprūko ir jo virtuvė su balkonu.

Maža to: gesinant daugiabutyje beįsišėlstantį gaisrą, vandeniu sulietas jo židinio apačioje buvęs butas. Stipriai aprūko ir bendro naudojimo laiptinė. O penkių jos butų, esančių toje pačioje laiptinės aikštelėje, kur buvo gaisro židinys, bei virš jos, lauko durys ne tik aprūko, bet ir buvo termiškai paveiktos.

Justinos Lasauskaitės nuotr.

Kauno priešgaisrinės gelbėjimo valdybos gaisrų tyrėjai jau išsiaiškino, kad šį gaisrą sukėlė elektros instaliacijos gedimas – užsidegė į elektros kištukinį lizdą, įrengtą koridoriaus sieninėje spintoje, įjungtas prailgintuvas. Jo paskirtis buvo suteikti galimybę naudotis vonioje esančia skalbykle. O ši tuo metu buvo įjungta.

Namuose tuo metu buvę šio buto nuomininkai – vyriškis su dviem mažamečiais vaikais pirmiausiai užuodė dūmų kvapą. O po to pamatė, kad dega koridoriaus spinta su rūbais.

Iš pradžių dar bandyta gesinti beįsiplieskiantį gaisrą savo jėgomis, bet supratus, kad tai – bergždžias reikalas, pranešta apie nelaimę telefonu 112.

Panašu, kad skambinusiojo paminėta deganti skalbyklė buvo patirto šoko padarinys. Ji visai nenukentėjo. Tačiau dailylentės, kuriomis buvo iškaltas koridorius, bei jo medinės spintos turinys sudarė visas sąlygas ugniai plisti.

Tikrieji šio buto savininkai savo turto apdraudę nebuvo. Tačiau jie nuomininkams, po šio įvykio turėjusiems ieškoti kitos pastogės, jokių pretenzijų nepareiškė. Įtariama, kad gaisrą sukėlęs elektros instaliacijos gedimas buvo įtakotas kištukinio lizdo, įrengto koridoriaus spintoje, amžiaus. Jam buvo jau apie 20 metų.

Justinos Lasauskaitės nuotr.

Nepareiškė jokių pretenzijų ir kitų butų, nukentėjusių šio gaisro metu, savininkai. Bent tie, kuriuos ugniagesiams gelbėtojams pavyko rasti namuose. Keli iš jų savo turtą buvo apdraudę, todėl gali tikėtis draudikų pagalbos.

Tuo tarpu ugniagesiai gelbėtojai dar kartą primena, kad tokie įrenginiai, kaip skalbyklės, turi būti tiesiogiai įjungti į elektros kištukinį lizdą. Naudoti juos įjungus į vieną lizdą kartu su kitais panašiais įrenginiais, t.y. per prailgintuvus, nepatartina, ką dar kartą įrodė ši dar palyginti laimingai pasibaigusi nelaimė.