Skalbyklės sukeltas gaisras Dainavos penkiaaukštyje: nukentėjo net septyni jo butai

Pirmasis ugniagesių gelbėtojų ekipažas buvo įvykio vietoje jau po penkių minučių. Vieno nurodyto daugiabučio antrojo aukšto buto koridorius jau degė atvira liepsna.

Nors šis gaisras buvo užgesintas per dešimt minučių nuo pirmojo ugniagesių gelbėtojų ekipažo atvykimo, jo padariniai – iškalbingi. Išdegė ne tik minėtas atvira liepsna jau liepsnojęs buto koridorius, bet apdegė bei stipriai aprūko ir du jo kambariai. Be to, aprūko ir šio buto virtuvė su balkonu. T.y. nukentėjo visas butas.

Maža to: gesinant daugiabutyje beįsišėlstantį gaisrą, vandeniu sulietas jo židinio apačioje esantis butas. Stipriai aprūko ir bendro naudojimo laiptinė. O penkių jos butų, esančių toje pačioje laiptinės aikštelėje, kur buvo gaisro židinys, bei virš jos, lauko durys – ne tik aprūko, bet ir buvo termiškai paveiktos.

Justinos Lasauskaitės nuotr.

Apie tai, kad šio gaisro metu nukentėtų žmonės, nepranešama. Jo priežastis – dar tiriama. O, pagal pasekmes, panašu, kad židinys buvo degusio buto koridoriuje, kur ir galėjo stovėti pranešime apie šį gaisrą minėta skalbyklė. Arba šio koridoriaus apdaila buvo iš labai degių medžiagų.