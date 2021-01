Egzekucija Draugystės parke: surengusieji šį išpuolį padarė sunkesnį nusikaltimą nei jų auka

Smurtas nufilmuotas

Kaip jau rašyta, ši egzekucija buvo nufilmuota. O po kurio laiko įkelta ir į internetą.

Kelių minučių vaizdo įraše užfiksuota, kaip bendraamžių apsuptyje atsidūręs jaunuolis pirmiausia sulaukia aršiausiai nusiteikusios merginos kaltinimo dėl mėginimo išžaginti jos draugę. Po to – kaltintojos smūgio į veidą. Ir galiausiai – likusių jį pasupusios kompanijos dalyvių smurto.

Viskas baigiasi tuo, kad dar bėgti bandęs užpultasis atsiduria ant žemės. Tačiau prieš jį smurtaujama toliau. Kol vienas iš mušeikų pasiūlo tai baigti. Ir smurtautojai palieka gulinčią bei iš skausmo dėl sužalotos kojos rėkiančią savo auką.

Ikiteisminis tyrimas dėl šio išpuolio buvo pradėtas vos gavus nukentėjusio penkiolikmečio artimųjų pareiškimą apie sumuštą sūnų. Jis buvo užregistruotas jau kitą dieną. O pirmi įtariamieji buvo nustatyti dar iki nukentėjusiojo apklausos, nes dėl jo sveikatos būklės ne iš karto buvo galima tai padaryti.

Lindo prie svetimos merginos?

Atlikus ikiteisminį tyrimą išsiaiškinta, kad ši egzekucija buvo surengta pernykštės rugpjūčio 29-osios popietę – apie 16.30 val.

Maždaug tokiu laiku penkiolikmetis sulaukė kažkieno iš minėtos prieš jį smurtavusios kompanijos telefono skambučio. Ir jam tiesiai šviesiai buvo pasakyta, kad reikia atvykti į Draugystės parką – pasikalbėti apie išžaginimą.

Penkiolikmetis atvyko į nurodytą vietą dviračiu.

Tai, dėl ko jis kviestas aiškintis, įvyko viename vakarėlyje. Jame šis paauglys siūlė pasimylėti bendraamžei ir jau buvo bepaleidžiantis į darbą rankas, bet mergina jį atstūmė. O po to pasiguodė savo draugei, kaip šis nepagarbiai su ja elgėsi.

Draugė, savo ruožtu, ėmėsi iniciatyvos akiplėšą pamokyti. Panašiai – kad norėję pamokyti penkiolikmetį, kad šis daugiau nelįstų prie svetimų merginų, savo elgesį tą popietę Draugystės parke aiškino ir kiti įtariamieji.

Nustatyta, kad trys šio linčo teismo dalyviai buvo šešiolikmečiai (tarp jų - ir minėta pirmoji smurtauti pradėjusi mergina), du – jau pilnamečiai (19-kos ir 23-ejų metų) ir vienas aukos bendraamžis, kuriam dėl amžiaus pavyko išvengti akistatos su Temide. Nes už nesunkų sveikatos sutrikdymą Baudžiamasis kodeksas numato atsakomybę tik nuo šešiolikos metų.

Pirmas kartas?

Tačiau minėto dar šešiolikos metų neturėjusio nepilnamečio tėvams gresia administracinė atsakomybė už tėvų valdžios nepanaudojimą arba panaudojimą priešingai vaiko interesams. Už pirmą tokį administracinį nusižengimą numatytas tik įspėjimas. Už pakartotinį – bauda nuo dešimties iki šimto eurų.

Panašu, kad šio nepilnamečio tėvai atsipirks tik įspėjimu. Nei jis, nei kiti smurtavusios kompanijos dalyviai neturi jokių teisinių uodegų. Tai pirma jų pažintis su policija. Suaugę smurtautojai yra dirbantys. O nepilnamečiai –skirtingų Kauno gimnazijų moksleiviai.

Visi pastarieji stos prieš teismą dėl nesunkaus sveikatos sutrikdymo. Nes išplatintame vaizdo įraše užfiksuota, kad kiekvienas iš jų sudavė nukentėjusiajam bent po vieną smūgį. Nors kai kurie iš jų dar iš pradžių bandė teigti, kad to nepamena.

Iš pradžių dar galvota, ar neperkvalifikuoti kaltinimo į viešosios tvarkos pažeidimą. Tačiau nenustatyta, kad kas nors, kol ši egzekucija nebuvo išplatinta internete, ją tą popietę matė. Neužfiksuota jokių praeivių ir pačiame įraše. O, kas jį įkėlė į internetą, nenustatyta.

Teismas bus neviešas

Pareiškiant kaltinimus netrukus prieš teismą stosiantiems smurtautojams remtasi teismo medicinos ekspertų išvada dėl penkiolikmečio patirtų sužalojimų. Daugiau informacijos apie tai neteikiama, nes nukentėjusysis –nepilnametis.

Dėl jo ir dalies kaltinamųjų amžiaus Kauno apylinkės teismas, kuriam artimiausiu metu bus perduota ši byla, nagrinės ją už uždarų durų.

Baudžiamasis kodeksas už nesunkų sveikatos sutrikdymą numato laisvės apribojimą, areštą arba laisvės atėmimą iki trejų metų. O asmenims, kurie nusikalto būdami nepilnamečiais, – iki pusantrų metų.

Tačiau, atsižvelgiant į tai, kad tai bus pirmoji teisiamųjų akistata su Temide, be to, jie prisipažįsta ir teigia, kad gailisi dėl savo poelgio, šio teismo baigmė gali būti ir kitokia. Teoriškai nepilnamečiai teisiamieji gali būti atleisti nuo baudžiamosios atsakomybės pagal laidavimą. O suaugusieji dar turi galimybę su nukentėjusiuoju susitaikyti. Tačiau be prisipažinimo ir gailėjimosi tam būtina dar viena sąlyga – atlyginti padarytą žalą. Kol kas nukentėjusysis jokio ieškinio dar nėra pareiškęs. Tačiau gali tai padaryti prieš pradedant įrodymų tyrimą teisme. Bet dar yra Valstybinės ligonių kasos ieškinys už penkiolikmečio gydymą.