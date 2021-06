Egzekucija Draugystės parke: linčo teismą surengę keršytojai išlipo iš teisinės balos beveik sausi

Sugedęs telefonas

Kaip jau rašyta, ši egzekucija buvo nufilmuota. O po kurio laiko įkelta ir į internetą. Kelių minučių vaizdo įraše užfiksuota, kaip bendraamžių apsuptyje atsidūręs jaunuolis pirmiausia sulaukia aršiausiai nusiteikusios merginos kaltinimo dėl mėginimo išžaginti jos draugę. Po to – kaltintojos smūgio į veidą. Ir galiausiai – likusių jį apsupusios kompanijos dalyvių smurto.

Viskas baigiasi tuo, kad dar bėgti bandęs užpultasis atsiduria ant žemės. Tačiau prieš jį smurtaujama toliau. Kol vienas iš užpuolikų pasiūlo tai baigti. Ir smurtautojai palieka gulinčią bei iš skausmo rėkiančią savo auką.

Jau kitą dieną policija gavo nukentėjusiojo artimųjų pareiškimą apie sumuštą sūnų. Ir nedelsiant pradėjo dėl to ikiteisminį tyrimą. O pirmi įtariamieji buvo nustatyti dar iki nukentėjusio penkiolikmečio apklausos, nes dėl jo sveikatos būklės ne iš karto buvo galima tai padaryti.

Atlikus ikiteisminį tyrimą išsiaiškinta, kad ši egzekucija buvo surengta pernykštės rugpjūčio 29-osios popietę – apie 16.30 val. Maždaug tokiu laiku penkiolikmetis sulaukė kažkieno iš minėtos prieš jį smurtavusios kompanijos telefono skambučio. Jam buvo pasakyta, kad reikia atvykti į Draugystės parką – pasikalbėti apie išžaginimą. Penkiolikmetis atvyko į nurodytą vietą dviračiu.

Tai, dėl ko jis kviestas aiškintis, įvyko viename vakarėlyje. Jame šis paauglys siūlė pasimylėti bendraamžei ir jau buvo bepaleidžiantis į darbą rankas, bet mergina jį atstūmė. O po to pasiguodė draugei, kaip šis nepagarbiai su ja elgėsi. Draugė, savo ruožtu, ėmėsi iniciatyvos akiplėšą pamokyti. Panašiai – kad norėję pamokyti penkiolikmetį, jog šis daugiau nelįstų prie svetimų merginų, buvo linkę aiškintis ir kiti įtariamieji.

Nustatyta, kad trys šio linčo teismo dalyviai buvo šešiolikmečiai iš įvairių Kauno gimnazijų (tarp jų – ir minėta pirmoji smurtauti pradėjusi mergina), du – dirbantys pilnamečiai (19-kos ir 23-ejų metų) ir vienas aukos bendraamžis, kuris akistatos su Temide išvengė, nes Baudžiamasis kodeksas už nesunkų sveikatos sutrikdymą numato atsakomybę tik nuo šešiolikos metų. Taip penkiolikmečio patirtą sužalojimą teisiškai kvalifikavo teismo medicinos ekspertai.

Liko nenustatyta tik, kas įkėlė šios egzekucijos vaizdo įrašą į internetą.

Teisti už uždarų durų

Kadangi dalis kaltinamųjų, kaip ir nukentėjusysis, – nepilnamečiai, ši byla nagrinėta neviešai. Be to, jai pritaikytas sutrumpintas įrodymų tyrimas, nes visi teisiamieji kaltę pripažino, gailėjosi dėl savo poelgio ir atlygino Valstybinei ligonių kasai 168,84 eurų ieškinį už nukentėjusiojo gydymą bei šio prašytą moralinį atlygį. Nukentėjusiojo advokatas tokį ieškinį pateikė jau perdavus bylą teismui. Ir iki jos atvertimo teisme kaltinamieji jau buvo su savo auka finansiškai atsiskaitę. Portalo kauno.diena.lt žiniomis, jiems teko sumokėti nukentėjusiajam apie 2 tūkst. eurų.

Atsižvelgdama į visas minėtas aplinkybes, prokurorė siūlė teisiamiesiems švelniausią bausmę už nesunkų sveikatos sutrikdymą – laisvės apribojimą. Nors Baudžiamasis kodeksas už tai numato ir areštą, ir laisvės atėmimą iki trejų metų. O asmenims, kurie nusikaltimo metu buvo nepilnamečiais, – iki pusantrų metų.

Nepilnamečiams teisiamiesiems prokurorė siūlė laisvės apribojimą dvylikai mėnesių, tačiau pritaikius sutrumpintą įrodymų tyrimą, teliko aštuoni, įpareigojant juos tiek laiko nuo 21 iki 6 val. būti namuose bei dalyvauti tris mėnesius smurtinį elgesį keičiančiose programose. O pilnamečiams – pusantrų metų laisvės apribojimą, iš kurio taip pat automatiškai liko vieneri metai, įpareigojant juos sumokėti po 500 eurų į Nukentėjusiųjų nuo nusikaltimų asmenų fondą ir taip pat tris mėnesius dalyvauti smurtinį elgesį keičiančiose programose. Vienas iš pilnamečių teisiamųjų , kaip paaiškėjo, jau buvo atleistas nuo baudžiamosios atsakomybės kitoje byloje – susitaikius. O kitas šiemet gegužę jau buvo nubaustas teismo už kitą nusikaltimą baudžiamuoju įsakymu.

Jau buvo atleista nuo baudžiamosios atsakomybės, kaip nepilnametė, ir paauglė, pradėjusi tada santykių su penkiolikmečiu aiškinimąsi, pasodinusį visą šią kompaniją į teisiamųjų suolą. Todėl jai valstybės skirta advokatė tegalėjo prašyti teismo, kad šis skirtų jos ginamajai mažesnę už prokurorės siūlytą bausmę. Kitų dviejų nepilnamečių advokatai, taip pat skirti valstybės, prašė atleisti jų ginamuosius nuo baudžiamosios atsakomybės kaip nepilnamečius.

Teisėjos verdiktas

Bylą nagrinėjusi teisėja Tatjana Butkienė šiandien atleido du iš trijų šios bylos kaltinamųjų, kurie dar nėra sulaukę pilnametystės, nuo baudžiamosios atsakomybės teigiant, kad yra pagrindo manyti, jog jie nedarys naujų nusikaltimų. Tačiau skyrė šiems nepilnamečiams auklėjamojo poveikio priemones – įpareigojimus tris mėnesius nuo nuosprendžio įsiteisėjimo nuo 22 iki 6 val. būti namuose.

Jų bendraamžei, kuri pradėjo santykių su nukentėjusiųjų aiškinimąsi ir buvo jau kartą atleista nuo baudžiamosios atsakomybės, kaip nepilnametė, skirtas prokurorės prašytas laisvės apribojimas aštuoniems mėnesiams, taip pat įpareigojant visą šį laiką nuo 22 iki 6 val. būti namuose ir per šešis mėnesius nuo nuosprendžio įsiteisėjimo dalyvauti elgesio pataisos programoje.

Vienam iš pilnamečių teisiamųjų, kuris taip pat jau buvo atleistas nuo baudžiamosios atsakomybės – susitaikius, skirtas prokurorės prašytas laisvės apribojimas vieneriems metams, įpareigojant per šešis mėnesius nuo nuosprendžio įsiteisėjimo dalyvauti elgesio pataisos programoje ir dirbti arba būti užsiregistravusiam Užimtumo tarnyboje. Tačiau prokurorės prašytos įmokos dydis į Nukentėjusiųjų nuo nusikaltimų asmenų fondą jam sumažintas perpus – iki 250 eurų, kuriuos jis turės sumokėti per tris mėnesius. Tik tokio dydžio įmoką į šį fondą, kurią taip pat privalu atlikti per tris mėnesius, teismas skyrė ir antrajam pilnamečiui teisiamajam, kuris gegužę jau spėjo užsidirbti pirmą teistumą. Tačiau subendrinus su tada jam skirta bausme laisvė šiam nuteistajam apribota ilgesniam laikui nei prašė prokurorė – vieneriems metams ir trims mėnesiams, taip pat įpareigojant per šešis mėnesius nuo nuosprendžio įsiteisėjimo dalyvauti elgesio pataisos programoje bei dirbti ar būti užsiregistravusiam Užimtumo tarnyboje.

Kodėl skirtos tokios bausmės, nekomentuojama, nes šis teismo procesas buvo neviešas.

Šiandien paskelbtas nuosprendis linčo Draugystės parke autoriams automatiškai įsiteisins tik tada, jeigu per 20 dienų jo niekas neapskųs.