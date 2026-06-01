Egzaminą bandyta sutrikdyti masiniais laiškais su grasinimais – Kaune užkliuvo dešimt mokyklų

Pranešta, kad kai kurios mokyklos ėmėsi evakuoti mokinius ir personalą. Lietuvos policija ugdymo įstaigų vadovus informavo tęsti ugdymo procesą, tęsti visas suplanuotas veiklas.
Kauno apskrities vyriausiojo policijos komisariato atstovė Gintarė Žilinskytė portalui kauno.diena.lt sakė, kad nuo 10.11 iki 10.30 val. Kauno policija sulaukė 11 pranešimų apie mokyklose galimai padėtus sprogmenis.
Dešimt iš jų – Kaune, vienas – dėl mokyklos Kaišiadorių rajone.
„Žinia tėveliams – kad būtų budrūs, bet panikuoti nereikia“, – teigė G. Žilinskytė.
Žinia tėveliams – kad būtų budrūs, bet panikuoti nereikia.
Masiniai grasinimai
Tokių grasinančių pranešimų sulaukė ne tik Kauno mokyklos.
„Šį rytą šalies mokyklas pasiekė grasinantys el. laiškai apie galimus grasinimus. Šiandien policija jau gavo apie 40 pranešimų, informacija tikrinama ir analizuojama, kol kas realios grėsmės nematome“, – pranešė Policijos departamentas.
Už mokyklų saugumą atsakingiems asmenims policija rekomenduoja apžiūrėti mokyklos teritoriją, o radus įtartinų daiktų nedelsiant skambinti bendruoju pagalbos telefonu 112.
Mokyklų administracijas policija prašo tęsti ugdymą ir egzaminų procesą, o gyventojus – išlikti budrius.
Kaip rašė BNS, lietuvių kalbos ir literatūros egzaminu abiturientams pirmadienį prasideda valstybinių brandos egzaminų sesija. Šio egzamino laukia daugiau nei 27 tūkst. dvyliktokų.
Nacionalinė švietimo agentūra (NŠA) patikino, policija analizuoja informaciją, bet realios grėsmės kol kas neįžvelgiama, mokiniai yra saugūs ir įprastai tęsia egzaminą.
NŠA pabrėžė su mokyklomis ir atsakingomis institucijomis esanti pasiruošusi įvairiems scenarijams egzaminų metu, kad užtikrintų sesijos sklandumą ir dalyvių saugumą.
(be temos)
(be temos)
(be temos)