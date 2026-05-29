Eduardui Vaitkui pateikti įtarimai dėl Lietuvos herbo išniekinimo

Tokia informacija pateikiama E. Vaitkui įteiktame gegužės 29-osios Kauno apskrities vyriausiojo policijos komisariato pranešime apie įtarimą, kurį matė BNS.
„Ikiteisminio tyrimo byloje surinkta pakankamai faktinių duomenų, leidžiančių pagrįstai įtarti, kad Eduardas Vaitkus padarė Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso uždraustą veiką, nustatytą 127 straipsnyje“, – teigiama pranešime.
Minėtas Baudžiamojo kodekso straipsnis numato atsakomybę už viešą valstybės simbolių – Lietuvos vėliavos, herbo ar valstybės himno – išniekinimą.
Remiantis pranešimu apie įtarimą, E. Vaitkus savo „Facebook“ paskyroje ne mažiau kaip tris kartus viešai publikavo paveikslėlį, kuriame vaizduojamas pirmasis atkurtos nepriklausomos Lietuvos herbas, į jį integruojant nacistinės Vokietijos simboliką primenančius ženklus.
Anot teisėsaugos, šitaip įtariamasis „pasityčiojo iš Lietuvos valstybės simbolio“, tuo pačiu „pasikėsindamas į valstybės autoritetą“.
Generalinės prokuratūros atstovė Elena Martinonienė BNS taip pat patvirtino, kad E. Vaitkui buvo pateikti įtarimai dėl galimo valstybės simbolių išniekinimo.
„Taip, galima patvirtinti, kad jam tokie įtarimai buvo paskelbti anksčiau. Šiandien įvyko antra apklausa, kurios metu buvo patikslintos kai kurios aplinkybės“, – nurodė ji.
Savo ruožtu E. Vaitkus teigia nesuprantantis, kodėl yra įtariamas. Jis procesą vadina politiniu susidorojimu ir pateiktus įtarimus sieja su skundais dėl esą neteisėtai ant Kauno policijos pastatų iškeltų Ukrainos vėliavų.
„Policijoje pareiškiau, kad nesuprantu, kokiu pagrindu esu kaltinamas, nes „Facebook“ publikuota buvo tai, kas Lietuvos teisėsaugos – policijos ir prokuratūros – buvo raštu pripažinta leistina, todėl laikau tai politiniu susidorojimu“, – socialiniame tinkle penktadienį skelbė E. Vaitkus.
Teisėsauga taip pat yra pradėjusi ikiteisminį tyrimą dėl pagalbos kitai valstybei veikti prieš Lietuvą po to, kai E. Vaitkus pernai pavasarį Baltarusijoje teigė, kad Lietuva eina lietuvių ir valstybingumo naikinimo keliu, pareiškė prezidentą Gitaną Nausėdą esant išrinktu neteisėtai.
2024-ųjų prezidento rinkimuose E. Vaitkus surinko 7,31 proc. rinkėjų balsų ir liko penktas. Seimo rinkimuose jo vedamas Lietuvos liaudies partijos kandidatų sąrašas neįveikė 5 proc. rinkimų barjero – jį palaikė 2,64 proc. rinkėjų.
(be temos)
(be temos)
(be temos)