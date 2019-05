Du gyvenimus sudaužiusi byla: tragedijos pamokos – per kietas riešutėlis

Kauno apygardos teisme, nagrinėjančiame ne per seniausiai 19-kos sulaukusio Igno Mauzos, kaltinamo dėl menkavertės dingsties nužudžius metais jaunesnį nepažįstamąjį, bylą, šiandien paaiškėjo, kad ne visi kartu su teisiamuoju tada buvę jo draugai iš šios tragedijos pasimokė. Vienas jų, šiuo metu suimtas kitoje byloje, vos nesujaukė viso teismo proceso.

Rytų kovos menų šešėlis

Kaip jau rašyta, pernykštę rugsėjo 1-ąją vos prieš kelis mėnesius pilnamečiu tapęs I.Mauza turėjo tęsti mokslus Marijampolės „Sūduvos“ gimnazijos dvyliktoje klasėje. Tačiau vietoj to atsidūrė už grotų dėl nužudymo iš chuliganiškų paskatų, kur praleido daugiau kaip pusmetį. Ir buvo išleistas į laisvę, tik perdavus jo bylą teismui.

Motyvuojant tuo, kad yra jaunas, dar neteistas ir charakterizuojamas teigiamai, jam skirta švelnesnė už suėmimą kardomoji priemonė – intensyvus stebėjimas apykojės pagalba.

I.Mauza, kuriam gresia laisvės atėmimas nuo aštuonerių iki 20 metų arba iki gyvos galvos, kaltinamas pernykštės rugpjūčio 11-osios popietę viešoje vietoje dėl menkavertės dingsties tyčia sudavęs vieną smūgį ranka iki tol nepažinotam septyniolikmečiui į žandikaulį. Šis dėl patirto sunkaus galvos smegenų sukrėtimo mirė įvykio vietoje.

Ignas Mauza/Vilmanto Raupelio nutor.

Anot I.Mauzos pedagogų, kurių nuomone, tada sudužo ne vienas, o du gyvenimai, jų auklėtinis lankė rytų kovos menų treniruotes. Vos kelis mėnesius.

I.Mauzai pareikštas kaltinimas rėmėsi ekspertų išvada, kad mirtinos traumos, kurią patyrė septyniolikmetis, esmė – jog smūgis buvo labai staigus ir netikėtas.

Ta menkavertė priežastis, dėl kurios I.Mauza galimai puikavosi savo sugebėjimais prieš draugus, buvo tai, kad prasilenkiant su būsimąja auka, jie susidūrė pečiais. I.Mauza buvo su dar septynių jaunuolių kompanija, kurioje buvo vienas iš vyriausių.

Iškalbingi parodymai

Šiandien konvojus į I.Mauzos teismą pristatė buvusį vyriausiąjį minėtos kompanijos narį Arną Paliauką. Šiuo metu šis devyniolikmetis, jo paties teigimu, yra suimtas ikiteisminiame tyrime, pradėtame dėl sukčiavimo.

Į akis krito, kad šis liudytojas – gabus „universitetų už grotų“ studentas. Tragedijos, dėl kurios teisiamas I.Mauza, metu jis beveik neišsiskyrė iš Marijampolės paauglių, kurioje buvo vyriausias, gaujos. O praėjus devyniems mėnesiams – šiandien atvežtas į teismą jau leido sau draskyti akis teisėjams.

Iškalbingi buvo ir jo duoti parodymai iš teisiamųjų narvo apie tai, ką jis esą šiandien prisimena daug geriau, negu tada, kai buvo apklaustas iš karto po įvykio.

A.Paliauka nesibodėjo versti visą kaltę dėl to, kas įvyko, velioniui. Esą pastarasis prasilenkdamas užkabino pečiu teisiamąjį. O į pastarojo klausimą, kas tau darosi, atsakė keiksmažodžiais, dėl ko teisiamasis, kuris yra geras ir išauklėtas vaikas, susijaudino. Ir trenkė jį užkabinusiajam, nes esą kiekvienas teisiamojo vietoje, būdamas susijaudinęs, taip pasielgtų. Tačiau, jo smūgis buvo gana silpnas. O nepažįstamasis parkrito ne nuo jo, o paslydęs.

Pagarsinus ikiteisminio tyrimo metu šio liudytojo duotus parodymus, kuriuos jis atsisakė patvirtinti – esą tada buvo ištiktas streso ir šnekėjo bet ką, o tyrėjai dar ir prirašė, ko jis nesakė, paaiškėjo, kad šiandien teisiamųjų suole galėjo sėdėti ir jaunesnysis I.Mauzos brolis, kuriam tada buvo šešiolika. A.Paliauka tada pasakojo, kad po teisiamojo smūgio, kai užpultasis jau buvo užsidengęs veidą, jaunesnysis I.Mauzos brolis dar kartą bandė nepažįstamajam trenkti. Tačiau pataikė į ranką. Pataikius veidą, būtų sunku nustatyti, kurio iš brolių smūgis buvo mirtinas.

Be to, ikiteisminio tyrimo metu A.Paliauka buvo teigęs, kad po susidūrimo pečiais I.Mauza būsimai savo aukai pareiškė: Kas yra, gaidy?!“

Tiesą atskleidė nužudytojo draugas

Po A.Paliaukos parodymų nužudytojo močiutė bei šios advokatas paprašė iškviesti į kitą posėdį kartu su velioniu buvusį šio draugą. Nors šis nepilnametis po tragedijos buvo apklaustas pas ikiteisminio tyrimo teisėją ir to daryti iš naujo neketinta.

Ilgokai tarusis bylą nagrinėjanti teisėjų kolegija nusprendė šį prašymą atmesti ir pagarsinti, ką nužudytojo draugas pasakojo ikiteisminio tyrimo teisėjui. O jis tada teigė, kad pamatę jų kelyje stovinčius tris asmenis, jiedu su draugu nusprendė ramiai su šiais prasilenkti. Tačiau, vienas iš minėtos kompanijos, nepaisant to, kad jie stengėsi šią apeiti, sugebėjo užkliudyti jo draugą pečiu. Tačiau, jie nereagavo ir į tai, nors jiems pavymui aidėjo šūkaliojimai. Nereaguojant ir į šiuos, galiausiai vienas iš kompanijos juos pasivijo ir paklausė, ar jie neturi cigaretės. Tai buvo padaryta specialiai, nes netrukus pribėgo dar vienas asmuo ir kažką sakydamas trenkė jo draugui. Užpultojo draugas teigė dar bandęs nepažįstamuosius raminti. Tačiau jo draugas jau gulėjo ant žolės. Atvertus šį, jis buvo užsimerkęs ir sunkiai kvėpavo, o netrukus pradėjo ir mėlynuoti, dėl ko jam skubiai kviesta greitoji.

Atneškite man visus pasaulio pinigus ir deimantus – vis tiek man nepadėsite! Mano sūnus buvo labai geras vaikas, aš juo didžiavausi, jis darė garbę Lietuvai!

Pagarsinta šiandien ir jaunesniojo I.Mauzos brolio, ankstesniame posėdyje pasinaudojusio teise neduoti parodymų prieš savo šeimos narį, apklausa iš karto po tragedijos. Tada jis taip pat buvo apklaustas kaip įtariamasis ir ne tik pripažino savo kaltę – kad taip pat sudavė smūgį brolio užpultam nepažįstamajam, bet ir dėl to gailėjosi. Be to, šis šešiolikmetis tada pasakojo, kad sužinoję po kurio laiko iš interneto, kad brolio „pamokytas“ nepažįstamasis neišgyveno, labai išsigando. Jis pats netrukus nuėjęs pas močiutę, kuriai viską papasakojo, ir persirengė.

Prašoma specialaus tyrimo

Buvo pagarsintos šiandien ir dar keturių nepilnamečių tragedijos liudytojų, buvusių tada su broliais Mauzomis, apklausos pas ikiteisminio tyrimo teisėją.

Ir tik vienas iš jų pasakė, kad nužudytąjį pečiu užkabino teisiamasis. Po to kažkas iš kompanijos pasiūlęs „tuos du“ sumušti. Ir netrukus I.Mauza vienam iš jų trenkė. Ir po jo smūgio užpultasis nukrito. Nors kiti nepilnamečiai tragedijos liudytojai buvo linkę įrodinėti, kad jis nukrito, kai pagąsdintas I.Mauzos brolio bandė bėgti, tačiau paslydo ant dumblo ir parkrito.

Kaip jau rašyta, I.Mauzos advokatas Dainius Gudas viename iš pirmųjų šios bylos posėdžių pateikė teismui pažymą, kad jo ginamajam konstatuotas ne tik mišrus nerimo ir depresijos sutrikimas, bet ir tikėtini asmenybės nebrandumo požymiai.

„Nors teisiamasis ir sulaukęs aštuoniolikos, pagal savo socialinę brandą jis turėtų atsakyti už tai, ką padarė, kaip nepilnametis“, – akcentavo tada I.Mauzos advokatas.

O maksimali bausmė, kurią galima skirti nepilnamečiui yra perpus mažesnė, už gresiančią I.Mauzai, – laisvės atėmimas iki dešimties metų.

Šiandien paaiškėjo, kad teismas yra gavęs I.Mauzos advokato prašymą atlikti jo ginamajam socialinės brandos tyrimą. Anot kitų šio teismo proceso dalyvių, dažniausiai tokius tyrimus atlieka privačia praktika besiverčiantys specialistai. Ir, jeigu toks tyrimas bus paskirtas, nežinia, kiek jis truks.

I.Mauza, prokurorui pagarsinus teisme, kuo jis yra kaltinamas, savo kaltę pripažino. Tačiau pareiškė, kad duos parodymus po visų liudytojų.

Mamos ieškinys – šešiaženklis

Pripažino I.Mauza savo kaltę ir ikiteisminio tyrimo metu – esą trenkęs nepažįstamajam dėl to, kad šis jį užkabinęs pečiu. Dėl to ir ėjęs su juo aiškintis. Tačiau, paaiškinti, kodėl būtinai reikėjo smurtauti, nesugebėjo.

Nužudytojo mama prašo iš I.Mauzos 500 tūkst. eurų moralinio atlygio.

„Atneškite man visus pasaulio pinigus ir deimantus – vis tiek man nepadėsite! Mano sūnus buvo labai geras vaikas, aš juo didžiavausi, jis darė garbę Lietuvai! Ne taip, kaip teisiamasis – prisiklausiau apie šį bei jo kompaniją iš žmonių visko!“ – atskridusi į teismą iš Londono, į kurį prieš keletą metų išsivežė ir sūnų, sunkiai tramdė emocijas nužudyto septyniolikmečio mama.

Jo močiutė, pas kurią anūkui viešint ir įvyko tragedija, pareiškė I.Mauzai 50 tūkst. eurų ieškinį. „Armandas man buvo didelis ramstis gyvenime. Po ankstesnių mūsų šeimos nelaimių anūkas buvo likęs vienintelis joje vyras. Ir, būdamas penkerių, šluostydavo mano ašaras“, – ir vėl nesutramdydama jų buvo linkusi prisiminti nužudytojo močiutė.