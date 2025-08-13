Detektyvas su valtimi: nei juoktis, nei verkti

Kauno policijos suvestinė šiandien praneša, kad minėta valtis, buvusi ant Nemuno kranto ties Romuvos gatve, pavogta naktį į antradienį. Jos savininkas nurodė galimą nusikaltimo laiką minučių tikslumu – tarp 23.59 ir 3.30 val. Ir įvertino patirtą žalą apie 2 tūkst. eurų.
Pasak policijos atstovės, dėl šio įvykio pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl svetimo turto vagystės, o apvogtasis teigė, kad nežino, kas galėjo tai padaryti – jokių įtariamųjų neturi.
Trečiadienį priešpiet paaiškėjo, kad gal jų ir nereikia ieškoti – 10.24 val. Bendrajam pagalbos centrui buvo pranešta, kad Nemune ties Kačergine – apie dešimt metrų nuo kranto dreifuoja valtis su asmeniniais daiktais ir vienu irklu, tačiau – be žmogaus. Apie tai pranešė taip pat valtimi Nemunu plaukęs vyras.
Po šio jo pranešimo, neatmetant, kad galėjo įvykti nelaimė, į įvykio vietą atskubėjo ugniagesių gelbėtojų narai. Anot Kauno priešgaisrinės gelbėjimo valdybos atstovės, jie atliko iš savo valties Nemune žvalgybą penkių kilometrų spinduliu. Jokio iš valties-pamestinukės galėjusio iškristi žmogaus nerasta.
Tačiau, anot ugniagesių gelbėtojų atstovės, per tą laiką policija nustatė, kad ši valtis yra vogta. Policijos atstovė portalui kauno.diena.lt patvirtino, kad jos buvo pasigesta Lampėdžiuose naktį į antradienį. Ir iki šiol jokių įtariamųjų dėl šios vagystės nėra.
Po tokios įvykių sekos viena iš realiausių versijų – kad ši valtis nuplaukė pasroviui pati, nes buvo prastai pritvirtinta. Nebent vagis, galimai gyvenantis Kačerginėje ar jos apylinkėse, neturėjo kito būdo ir pinigų naktį grįžti į namus. Tačiau toks jis ir vagis, kad nepasisavino nei šios valties, nei, anot policijos atstovės, joje buvusių asmeninių savininko daiktų. Panašu, kad šie daiktai nerūpėjo ir galimiems pokštininkams, jeigu buvo ir tokių, tyčia įstūmusiems šią valtį į Nemuną ir paleidusiems ją pasroviui.
Lieka vienintelis klausimas – kur ši valtis buvo beveik pusantros paros?
