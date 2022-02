Dėl galimai žiauraus elgesio su gyvūnais Kauno rajone pradėtas tyrimas

Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos (VMVT) Kauno departamento inspektoriai šią savaitę Bubių kaime Kauno rajone, pagal gautą pranešimą dėl galimai netinkamomis sąlygomis laikomų šunų, atliko neplaninį patikrinimą. Patikrinimo metu iš viso buvo rasti 10 šunų mišrūnų. Penki iš jų buvo laikomi siaubingomis sąlygomis. Gyvūnai buvo laikomi ūkiniame pastate, iš lentų sukaltuose garduose, grindys išpuvusios su tarpais, kur šunys gali rimtai susižaloti. Be to, gyvūnai laikomi tamsoje, visiškai nevedžiojami.

Gyvūnų laikytoja šunų dokumentų neturėjo, tačiau 4 gyvūnai yra ženklinti poodine mikroschema, nurodančia, kad augintinių savininkas – viena garsi gyvūnų globos organizacija Kauno rajone. Vienas galimai neženklintas mišrūnas, laikytojos teigimu, taip pat priklauso gyvūnų globos organizacijai. Valdos savininkė rašytiniame paaiškinime nurodė, kad 5 gyvūnus augintinius prieš daugiau nei du mėnesius laikinai globai jai atvežė minėtos įstaigos atstovai.

Be to nustatyta, kad gyvūnai laikinai globai moteriai buvo perduoti be jokių gyvūnų dokumentų ar laikinos globos sutarčių. Laikytojos teigimu, po kurio laiko baigėsi pašaras šunims, todėl ji kreipėsi dėl gyvūnų paėmimo, tačiau organizacija nereagavo, nerodė jokio susidomėjimo šunimis. Laikytoja teigė, kad gyvūnus laikė kaip išgalėjo, nes pagalbos ar žinių dėl šunų paėmimo iš gyvūnų globos atstovų nesulaukė, nors esą ne kartą kreipėsi. Patikrinimo metu, dalyvaujant Kauno rajono savivaldybės administracijos įgaliotam atstovui, 5 šunys mišrūnai dėl žiauraus elgesio ir netinkamų laikymo sąlygų, paimti ir perduoti laikinai gyvūnų globai.

Tiek gyvūnus laikinai priglaudusios moters, tiek gyvūnų globos organizacijos atžvilgiu pradėta teisena pagal Administracinių nusižengimų kodeksą. Pasitvirtinus žiauraus elgesio su gyvūnais faktams, gyvūnų globos įstaigai gresia piniginė bauda, o už pakartotinus nusižengimus – veiklos leidimo panaikinimas. Tai vienas nedaugelio atvejų, kai galimi pažeidimai nustatomi ne nelegaliose, o registruotoje ir visuomenės pasitikėjimo bei žinomumo pelniusioje gyvūnų globos organizacijoje.