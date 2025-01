Buvęs Jonavos tarybos narys G. Stašionis apie už „čekiukus“ gautus pinigus: atiduodavau vargšams

Apie tai kaltinamasis kalbėjo ketvirtadienį Kauno apygardos teismui nagrinėjant jo baudžiamąją bylą.

„Nesakau, kad kaip Robinas Hudas (legendinis plėšikas, kovojęs su feodalais, apiplėšinėjęs turtinguosius, padėdavęs vargšams ir nuskriaustiesiems – ELTA). Žmona klausė, kodėl atiduodi pinigus žmonėms, aš sakiau, kad čia ne mano pinigai. Jie man skirti kažką veikti, tai aš taip ir veikiau. Supratau, kad neteisingai, prieš įstatymą aš nusikaltau, bet mano sąžinė rami”, – Eltai sakė nuosprendžio už tarybos nario veiklai lėšų panaudojimą laukiantis buvęs Jonavos rajono tarybos G. Stašionis.

„Tai gaisras arba ateina metų šventės – ne visi turi pinigų šventes pašvęsti. Tiesiog paskiri žmonėms, kurie žino, kam juos duoti. Atneši, paduodi voke pinigus – prašom, padarykit kam nors šventę“, – Eltai teisme pasakojo kaltinamasis.

Lietuvos savivaldybės skiria paramą žmonėms, nukentėjusiems nuo gaisro ar patekusiems į sudėtingas situacijas.

G. Stašionis tikino, kad būdamas tarybos nariu, tiesiog nenorėjęs būti biurokratu.

„Aš visiems sakiau, kad tai darau inkognito, niekam nieko nesakykit. Tai nei atseksi, nei paseksi. Aš prieš sąžinę tiek ramus. Žmona pykdavo ant manęs už tai, bet aš sakau, kad nors ramiau miegu, nors tai nėra malonu“, – Eltai sakė G. Stašionis.

Prokuroras siūlo skirti baudą, uždrausti dirbti valstybės tarnyboje

Nors G. Stašionis prisipažino kaltas ir savivaldybei atlygino 12 tūkst. 927 eurų žalą, Kauno apygardos prokuratūros prokuroras Darius Valkavičius per posėdį ketvirtadienį paprašė teismo pripažinti kaltu dėl piktnaudžiavimo, turto pasisavinimo, dokumentų klastojimo bei skirti kaltinamajam 14 tūkst. eurų baudą, taikyti baudžiamojo poveikio priemonę – viešųjų teisių atėmimą, tai yra teisės būti išrinktai, ir teisės būti paskirtai į valstybės ar savivaldybių institucijų ir įstaigų, įmonių ar nevalstybinių organizacijų renkamas ar skiriamas pareigas atėmimą 4 metams.

Prokuroro manymu, kaltinamajam turi būti paliktas galioti rašytinis pasižadėjimas neišvykti iki įsiteisės nuosprendis.

G. Stašionui grėsė didesnė bauda, tačiau jam pripažinus kaltę, byla buvo išnagrinėta sutrumpinto įrodymų tyrimo tvarka, todėl siūloma bausmė sumažinta trečdaliu.

Kaltinamasis sakė prokuroro siūlomai baudai užsidirbsiantis iš ūkininkavimo.

Prokuroro teigimu, 2019-2023 m. G. Stašionis sąmoningai suklastojo 47 tarybos nario išmokų avanso apyskaitas apie kuro, transporto, telefono išlaidas, juos teikė buhalterijai, siekė gauti išmokas, kurios negalėjo būti atlyginamos.

„Buvo sumenkintas savivaldybės administracijos autoritetas, padaryta turtinė 12 tūkst. 927 eurų žala. G. Stašionis panaudojo 64 svetimas korteles, padarė neigiamą poveikį valstybės tarnybos autoritetui, o autoriteto sumenkinimas yra didelė žala valstybei, be to, sukėlė rezonansą visuomenėje. Tarybos nariai prisiekė gerbti ir vykdyti Konstituciją ir įstatymus, susilaikyti nuo veiksmų, pažeidžiančių gyventojų interesus“, – per teismo posėdį sakė kaltintojas.

Pasak jo, G. Stašionis už kurą tariamai savivaldybės tarybos nario veiklai vykdyti atsiskaitė 111 kartų.

„Įrodyta, kad piktnaudžiavo savo tarnybine padėti, siekdamas asmeninis naudos, nusikaltimai buvo tyčiniai, sistemingai klastojo tikrus dokumentus ir tuo padarė didelė neturtinę žalą valstybei ir savivaldybei“, – sakė prokuroras D. Valkavičius.

Gynėjas mano, jog reikia atsižvelgti į kaltinamojo paramą nukentėjusiems nuo karo Ukrainoje

Tuo metu G. Stašionio advokatas Vitalijus Jaroščenka prašė teismo atsižvelgti, kad jo klientas teikė paramą žmonėms, taip pat ir nukentėjusiems nuo karo Ukrainoje.

Gynėjas prašė teismo skirti mažesnę baudą, nei prašo prokuroras. Jo vertinimu, pakaktų ir 5 tūkst. eurų baudos.

„Praeitis praeičiai, dėl veiksmų praeityje gailiuosi, teks gailėtis ir atsiprašyti draugų ir šeimos. Manau, kad, ką padariau, nėra teisinga. Tikiuosi, kad atsižvelgsit į mano advokato kalbą ir pasakymus. Stengėmės padėti jonaviečiams, kuriems tikrai reikia. Ką prokuroras sakė, aš to neginčiju“, – teismui suteikus žodį kalbėjo buvęs tarybos narys.

Kauno apygardos teismas nuosprendį skelbs sausio 28 dieną.

ELTA primena, kad G. Stašionis 2023 m. dalyvavo Jonavos mero rinkimuose, jis varžėsi kartu su socialdemokratu Mindaugu Sinkevičiumi. Pastarasis buvo nuteistas „čekiukų“ byloje ir po apkaltinamojo nuosprendžio neteko pareigų.

Kilus ažiotažui dėl tarybos narių mokėjimui, 2023 m. G. Stašionis sustabdė narystę Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungoje.