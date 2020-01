Bumerangas pavijo pedofilą po keliolikos metų

Antras bandymas

Pranešti apie tai dukra išdrįso tik tapusi pilnamete. Prieš aštuonerius metus ji buvo atėjusi dėl to į policiją. Tačiau tuomet pareigūnams tiesiai šviesiai paklausus, ar sugebės eiti iki galo, nes įrodyti tai, kas vyko vos ne prieš dešimt metų, nebus lengva, buvo suabejojusi savo galimybėmis.

Šiuo metu ši jau trečią dešimtį bebaigianti moteris gyvena užsienyje, iš kurio artimiausiu neketina grįžti. Ir pati augina vaikus. Manoma, kad minėtos aplinkybės, ypač tai, kad buvimas užsienyje suteikia papildomo saugumo jausmo, vėl paskatino ją kreiptis į policiją.

Antrą kartą apie galimą jos seksualinį išnaudojimą vaikystėje ši emigrantė prieš kelerius metus pranešė Lietuvos policijos profilyje socialiniame tinkle "Facebook".

Ji teigė, kad taip elgiasi ne tik norėdama apsaugoti nuo tokio likimo kitas panašiomis socialinėmis sąlygomis augančias mergaites, bet ir neatmesdama galimybės, kad jos tėvas ir toliau gali užsiimti tuo pačiu.

Pagrindiniai šios bylos, kurią nagrinės Kauno apygardos teismas, liudytojai – buvę emigrantės vaikystės draugai, šiandien taip pat gyvenantys užsienyje ir jau auginantys savo atžalas.

Buvo seksualiniu žaisliuku

Anot vaikystės išniekinimu tėvą kaltinančios emigrantės, prašančios už tai iš jo ir moralinio atlygio, viskas prasidėjo 2003-iaisiais, kai po tėvų skyrybų ji liko gyventi su keturiasdešimtmečiu tėvu. Jai tuo metu buvo devyneri.

Netrukus tėvas pradėjo girtauti. Ir vis dažniau ėmė nuogai nusirenginėti, o po to prašydavo paliesti ir tam tikras jo kūno vietas. Galiausiai prieita ir iki oralinio sekso su mažamete dukra.

Be to, šiai pradėti rodyti pornografiniai filmukai. Mažametė turėjo šokti priešais tėvą striptizą ir net miegoti su juo vienoje lovoje nuoga. Apie tai, kad tuo metu tėvas ją filmavo, ji sužinojo tik vėliau.

Nukentėjusiosios tėvas kaltinamas seksualiai ją prievartavęs iki 2010-ųjų, t.y. apie septynerius metus.

Liudytojo pasiaukojimas

Emigrantės tėvui pareikštas kaltinamas ir pornografinio turinio produkcijos, kuriame atvaizduotas vaikas, gaminimu ir laikymu.

Įtariamojo kompiuteryje rasta ne tik tokių dukros, bet ir svetimų vaikų nuotraukų, atsisiųstų iš pornografinio turinio tinklalapių. Ir net filmukas, kuriame, kaip paaiškėjo, dukra buvo slapčia įamžinta su kaimynų berniuku. Jiems žaidžiant suaugusiuosius ir mėgdžiojant nusirenginėjantį mažametės tėvą, ką šis pats slapta ir filmavo.

Minėtas berniukas taip pat ne iš karto sutiko duoti parodymus prieš nukentėjusiosios tėvą. Iš pradžių kreipųsis pagalbos į užsienio valstybės, kurioje jis šiandien gyvena, teisėsaugą, gautas atsakymas, kad galimam liudytojui šie prisiminimai tolygūs sunkiai gyjančiai traumai. Tačiau po kurio laiko, atsižvelgęs į tai, kad jis pats šiandien augina vaikus, kurie taip pat gali tapti panašių nusikaltėlių aukomis, šis emigrantas davė parodymus, kuriuos vėliau patvirtino ir ikiteisminio tyrimo teisėjui – nuotoliniu būdu – iš savo namų užsienyje. Todėl, greičiausiai nebus kviečiamas į bylos nagrinėjimą teisme.

Buvo prisipažinęs

Parodymus apie tai, ką nukentėjusioji joms pasakojo apie savo tėvo elgesį su ja, davė ir šios vaikystės draugės.

Bandė teisėsaugininkai apklausti ir daugiau šio pakaunės kaimo, kuriame įtariamasis gyvena iki šiol, tik jau nebe nuosavame name, o savivaldybės socialiniame būste, gyventojų. Tačiau buvę jo sugėrovai šiandien linkę teigti nieko nematę ir negirdėję. Nors, kaip paaiškėjo, tai buvo vieša paslaptis, kurią tada, kai mažametė buvo tapusi tėvo seksualiniu žaisliuku, aptarinėjo visas kaimas. Tačiau niekas nieko nesiėmė, kad jai kaip nors padėtų.

Pareiškus įtarimus, nukentėjusiosios tėvas iš pradžių lyg ir buvo linkęs prisipažinti. Galbūt iš netikėtumo. Tačiau jau kitą dieną, bandant patvirtinti jo parodymus apklausiant įtariamąjį pas ikiteisminio tyrimo teisėją, jis jau ėmė išsisukinėti – esą buvo ne taip suprastas.

Nepaisant to, jį buvo leista suimti trims mėnesiams. Be to, jam buvo skirta ir stacionarinė psichiatrinė ekspertizė. Tačiau specialistai konstatavo, kad kaltinamasis dukters vaikystės išniekinimu yra pakaltinamas.

Kai kurių įkalčių pritrūko

Šiandien šeštą dešimtį bebaigiantis dukters seksualiniu prievartavimu kaltinamas pakaunės gyventojas teismo laukia laisvėje.

Jeigu pavyks tai įrodyti, jam gresia laisvės atėmimas nuo trejų iki trylikos metų. Senatis už tokius nusikaltimus – penkiolika metų.

Tačiau jeigu pavyktų įrodyti tik mažametės tvirkinimą, jis atsakomybės išvengtų, nes tuo metu, kai galbūt taip elgėsi su dukra, senatis už tokius nusikaltimus tebuvo penkeri metai.

Be to, šis pakaunės gyventojas linkęs dangstytis suprastėjusia sveikata ir neįgalumu. Nors jau yra teistas kelis kartus: jaunystėje – už vagystes, o tuo metu, kai galbūt seksualiai išnaudojo mažametę dukrą, – už melagingą pranešimą apie visuomenei gresiantį pavojų ir neteisėtą disponavimą ginklu ar šaudmenimis. Tačiau šie teistumai jau išnykę.

Teisėsaugininkams pavyko rasti archyvuose ir kad kažkas iš tų apylinkių tais metais, apie kuriuos pasakoja kaltinamojo dukra, siuntinėjo internetu pornografinę produkciją. Tačiau tada taip ir nepavyko to asmens demaskuoti. Kaip ir rasti įkalčių, kad tai galėjo būti nukentėjusiosios šioje byloje tėvas, nors ji taip mano.