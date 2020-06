Apsimelavusį Seniavos kapinių niokotoją demaskavo anonimas

Paslaptys tapo viešomis

Kaip jau rašyta, išnagrinėti šios administracinio nusižengimo bylos per vieną posėdį nepavyko, nes 25-erių A.Serovas, priėmęs savo bei mamos šaukimus į teismą, pastarajai jo neperdavė. O mamos dalyvavimas nagrinėjant jo nusižengimo bylą buvo būtinas, nes jos vardu registruotas automobilis, kuriuo sūnus įvažiavo į kapines. Ir šiai transporto priemonei gresia konfiskavimas.

Atvykusi vakar į teismą, A.Serovo mama atskleidė, kad registruoti šio „Audi A3“, kurį sūnus už savo santaupas nusipirko vos prieš mėnesį iki įvykio, nenorėta, nes sūnus turi problemų su antstoliais.

Buvo užlėkęs su šiuo ir ant akmens ir kieme, dėl ko jam sakėme, kad būtų labai atsargus su pedalais.

Įvardijo A.Serovo mama, slėpusi veidą nuo žiniasklaidos po jau dėvėti neprivaloma kauke, ir, kokia buvo didžiausia sūnaus klaida, lėmusi tai, kas įvyko. „Prieš tai jis kelis mėnesius važinėjo mano „automatu“, o po to persėdo į mechaninį automobilį, kurį nusipirko. Buvo užlėkęs su šiuo ir ant akmens ir kieme, dėl ko jam sakėme, kad būtų labai atsargus su pedalais“, – pasakojo A.Serovo mama.

Šiai duodant parodymus, sūnus nervingai judino koją. O teisėjai po mamos parodymų pagarsinus byloje esančius tarnybinius policijos pranešimus, A.Serovas net nevalingai išleido kažkokį garsą. Pagarsinus minėtus pranešimus, tapo aišku, kad A.Serovas praėjusiame posėdyje apsimelavo. Kaip ir Seniavos kapinių vandalo ieškojusi policija, prašydama visuomenės pagalbos, žiniasklaidai pateikė ne visus turimus įrašus.

Svarbesnis įrašas nuslėptas

Kaip teigiama viename tarnybiniame pranešime, radęs po nakties nuniokotas kapines jų vedėjas aptiko dvi vaizdo kameras prie kaimynystėje esančių namų.

Vienos jų įrašas, kuriame nedidukas šviesios spalvos automobilis „piešė saules“ aikštelėje prie kapinių, buvo pateiktos žiniasklaidai. Kitos vaizdo kameros savininkų iš karto rasti nepavyko. Jų turimas įrašas policijai buvo pateiktas vėliau. Ir nors jame valstybinių vandalo automobilio numerių nesimatė, tačiau puikiai matėsi šios pilkos spalvos transporto priemonės išskirtiniai požymiai – juodas stogas ir toks pats variklio dangtis.

Be to, minėtame įraše matėsi, kad netrukus po to, kai šis automobilis nuvažiavo kapinių link, atgal šiuo keliu parbėgo žmogus, po kurio laiko vėl grįžęs į kapines. Ir šį jo sugrįžimą vainikavo automobilio ištempimas iš kapinių.

Policijai apklausius vietinius gyventojus, vienas iš jų, įvardintas, kaip anonimas, atskleidė, kad matydavo įraše įamžintą automobilį stovintį prie Seniavos plento 91-ojo namo. Tačiau, šiuo metu jo ten nebemato.

Kada melavo?

Pareigūnams nuvykus nurodytu adresu, A.Serovo patėvis ir mama neslėpė, kad tai – jų sūnaus bei posūnio Antano automobilis. Tačiau, kur šiuo metu yra ši transporto priemonė, teigė nežinantys.

Besikalbant su jais, patėviui paskambino ir pats Antanas, prašydamas parvežti jį iš darbo.

Pareigūnai nusprendė palaukti, kol jiedu grįš. Ir, kaip teigiama tarnybiniame pranešime, jiems grįžus, A.Serovas iš karto prisipažino, kad jis nusiaubė vos už kelių namų esančias Seniavos kapines. Tačiau, apie šio incidento aplinkybes tada pasakojo kitaip, negu stojęs prieš teismą.

Policijai jis teigė norėjęs tą vasario 13-osios vakarą išbandyti savo „Audi“, nes šis buvo po remonto. Nors teisme A.Serovas pasakojo, kad tai buvo jo draugės, kurios gimtadienį tądien šventė, sumanymas. Ir esą po visko išvažiavo iš nusiaubtų kapinių pats. Nors policijai A.Serovas prisipažino, kad automobilį jo iš namų atsineštu trosu, kurio bėgant ir užfiksuotas viename iš vaizdo įrašų, iš kapinių ištempė kitas automobilis. Ir esą šio ekipažas siūlė jam iškviesti policiją, bet jis pabūgo.

Sprendimas – kitą savaitę

Po A.Serovo prisipažinimo jo „Audi“ buvo rastas Vilijampolėje. Nurodydamas, kur šis yra, jis policijai nemelavo. Kaip pasielgė po praėjusio posėdžio, žiniasklaidai pasiteiravus dėl suniokotų kapaviečių šeimininkų patirtų nuostolių.

Tada A.Serovas teigė, kad šie siekia apie 1500 eurų ir juos atlygins bendrovė, kurioje buvo apdraudęs savo „Audi“. Tačiau, teisėjai šiandien pagarsinus bylos medžiagą, paaiškėjo, kad vienos kapavietės suniokojimas įvertintas 2 tūkst. eurų, kitos – 3 tūkst., o Kauno savivaldybės įmonė „Kapinių priežiūra“ kapinių tvoros išvertimą įkainavo daugiau kaip 150 eurų.

Teisėjai pasiteiravus, ar prieš jai išeinant priimti sprendimo, daugiau nieko nenori pasakyti A.Serovo mama, ši puolė stebėtis, iš kur tokie nuostoliai. Esą ten senos akmeninės kapavietės. Tačiau, netrukus patikino, kad priteistą žalą jie atlygins. Į ką teisėja atsakė, kad šioje byloje minėtas klausimas nesprendžiamas.

A.Serovas prašė teismo kaip galima švelnesnės bausmės, nes dar reikės atlyginti ir padarytą žalą.

Antanas Serovas/Eitvydo Kinaičio nuotr.

Kaip jau rašyta, jam yra surašytas administracinio nusižengimo protokolas už chuliganišką vairavimą, pasišalinimą iš eismo įvykio vietos bei kelio ženklų nepaisymą. Vien už pasišalinimą iš eismo įvykio vietos gresia bauda iki 2 tūkst. eurų ir teisės vairuoti praradimas nuo vienerių iki trejų metų.

A.Serovas jau baustas, kad vairavo automobilį, neturėdamas tokios teisės, ir už tai skirtos 310 eurų baudos dar nėra sumokėjęs.

Sprendimą, kokią bausmę jam skirti už naujus Kelių eismo taisyklių pažeidimus, lėmusius Seniavos kapinių nuniokojimą, teismas skelbs kitą savaitę.