Apsilankymas degalinėje virto detektyvu: pamatęs tą BMW nujaučiau – bus kriminalas

Įtartinas BMW

„Kai atvažiavome į degalinę, ten jau stovėjo juodas „BMW X5 E 70“. Galinėje šio automobilio dalyje nebuvo jokio numerio, o priekyje – kreivai pritvirtintas latviškas valstybinis numeris. Vairuotojas, dėvintis medicininę veido kaukę ir vilkintis žieminę striukę su dideliu gobtuvu, kurį užsidėjus ant galvos nesimato net akių, pylėsi degalus. Kiekvienam turbūt būtų aišku, kad čia vyksta kažkas negero. Svarsčiau apie du galimus variantus: arba šį BMW kažkas pavogė, o pastebėjęs, kad nėra degalų, atvažiavo į degalinę pavogti ir jų, arba tiesiog atvyko vogti degalų“, – pasakojo su „Kauno diena“ susisiekęs Erikas.

Savo automobiliu sustojęs už įtartino BMW ir matydamas galimai vykdomą vagystę, vyras rankų sudėjęs nesėdėjo. Vairuotojui pilantis degalus, kaunietis sakė paskambinęs skubiosios pagalbos tarnybų telefonu 112. Tačiau BMW vairuotojas, įsipylęs degalų, netrukus nuvažiavo Lietuvos zoologijos sodo kryptimi.

Patyrė akibrokštą

„Savo automobiliu privažiavau ir sustojau prie tos pačios kolonėlės kaip ir „BMW X5 E 70“ vairuotojas, įsipyliau tiek degalų, kiek man reikėjo, ir nuėjau į degalinę sumokėti. Žiūriu, kasininkė man skaičiuoja dvigubą sumą. Pasiteiravau jos, ar neįsivėlė klaida. Kasininkė paklausė, ar degalus pyliau iš pirmosios kolonėlės, kai patvirtinau, man pasakė, kad viskas gerai, nes degalus pyliau du kartus. Pasakiau jai, kad tik vieną ir paprašiau patikrinti, ar už degalus sumokėjo prieš mane ta pačia kolonėle naudojęsis juodo BMW be numerių vairuotojas“, – detalizavo kaunietis ir pridūrė, kad kasininkė, lyg nenutuokdama, apie ką jis kalba, pažėrė klausimų: kur, koks kada?

„Jis pylėsi dyzeliną, aš – benziną. Tą kartą prisipyliau pilną baką – suma nemaža, bet tikrai ne tokia kaip už 100 litrų. Kasininkė paklausė, kuriuos degalus pyliausi, pasakiau, kad benziną. Sureagavo maždaug taip: „Na, tai gerai – savo dalį mokėsite kortele ar grynaisiais?“ Tiesiog: žmogau, susimokėk ir eik – jokios panikos“, – stebėjosi pilietiškas vyras.

Šį pokalbį, sakė Erikas, girdėjo ir 112 operatorė, nes net ir įtartinam automobiliui išvažiavus iš degalinės, telefono ragelio kaunietis nepadėjo. Operatorei jis netrukus patvirtino, kad įtarimas, jog BMW vairuotojas nesusimokėjo už degalus, – realus. Tačiau, kai skubiosios pagalbos tarnybų numerio operatorė paprašė vyro perduoti telefono ragelį „Circle K“ degalinės kasininkei, kad surinktų reikiamą informaciją ir skubiai reaguotų, laukė dar vienas akibrokštas. Pasak Eriko, darbuotoja su operatore kalbėtis nepanoro, retoriškai tarstelėdama: „Kam čia man reikia?“

Nustebino reakcija

„Pasakė, kad visi klausimai turėtų būti užduodami degalinės vadovei. Vos tik paklausiau, kur ją rasti, pamačiau, kad ta vadovė kampais nuėjo link tualeto į savo kabinetą. Kai prisibeldžiau į jos duris ir pasakiau, kad noriu pasikalbėti dėl įvykdytos degalų vagystės, išgirdau: „Mes patys susitvarkysime“, – pasakojo kaunietis.

Vyras neslėpė – toks degalinės vadovės elgesys gerokai jį nustebino. Juk jei iš tiesų buvo įvykdyta degalų vagystė, reikėtų imtis priemonių – neleisti nusikaltimo įrankiu – kolonėle naudotis kitiems klientams. „Žmogus gi degalų pistoletą čiupinėjo pirštais, tai ant jo bus pirštų antspaudų, DNR... Dabar tokios technologijos – viską iškapsto“, – svarstė pašnekovas.

Erikas pasakojo šiek tiek pavažinėjęs mikrorajono gatvėmis, tikėdamasis pamatyti BMW automobilį, kurio vairuotojas prisipylė degalų ir išvažiavo už juos nesusimokėjęs. Paieškos buvo nesėkmingos, tačiau netrukus kaunietis į „Circle K“ sugrįžo dar kartą.

„Paklausiau, kodėl ta kolonėlė vis dar veikia. Juk tai – nusikaltimo vieta, o degalų pistoletą ir toliau čiupinėja žmonės. Tada išlindo vadovė ir pasakė, kad jie turi kažkokių savo būdų problemai išspręsti“, – pasakojo jis.

Tarsi surežisuota

„Tas BMW vairuotojas galėjo būti degalinės darbuotojų pažįstamas, nes kam vagiui automobiliu sustoti prie kolonėlės, kuri yra tiesiai prieš pat degalinės operatorės langą? Kai yra trečia, ketvirta kolonėlė ir pati dešiniausia – kur nieko nesimato. Koks kvailys taip sustos? Juk jei ką nors vagia, nuvažiuos į kampą, kad niekas neatkreiptų dėmesio. Jo tikslas buvo atvažiuoti, prisipilti degalų ir greitai dingti“, – svarstė pašnekovas ir pridūrė, kad situacija, kurią jis savo akimis matė, daug kam galėtų pasirodyti tarsi surežisuota.

Įtartina jam atrodė dar ir tai, kad degalų vagystei buvo pasirinkta mieste, o ne kur nors atokiau esanti degalinė. Juk K.Baršausko gatvėje nusikalstamą veiką įvykdžiusio asmens automobilį, sakė vyras, susekti ir prisivyti būtų lengviau.

„Dieną atvažiavęs BMW be numerio priešais operatorės langą vagia degalus... Na, nežinau... Jeigu jūs būtumėte tos degalinės darbuotoja ir mes kartu suplanuotume kažkokią nesąmonę, kaip įsipilti degalų – viskas taip pat ir būtų. Kai piliesi degalus ir padedi degalų pistoletą, antrą kartą nuėmęs nebegali pilti – turi eiti susimokėti. O čia – nė velnio“, – stebėjosi Erikas.

„Buvo dilema, ar sekti BMW iš paskos, bet pagalvojau, kad reikia patikrinti, – gal vairuotojas sąžiningas, už degalus susimokėjo kortele ir viskas gerai. Kurgi ne...“ – tarstelėjo pilietiškas vyras.

Vadovaujasi algoritmu

Šis detektyvu kauniečiui virtęs apsilankymas degalinėje pažėrė kur kas daugiau klausimų nei atsakymų. Ieškodami jų ir aiškindamiesi mįslingas įvykio detales „Kauno dienos“ žurnalistai kreipėsi į „Circle K“ atstovus. Šios įmonės Rinkų vystymo vadovas Renatas Alekna neslėpė, kad iš tiesų BMW vairuotojas nuvažiavo nesusimokėjęs už degalus, o pirmasis pastebėjo, įvardijo ir netgi įsitraukė į situacijos sprendimą pilietiškas klientas.

Tačiau kodėl degalinės K.Baršausko gatvėje darbuotojai, kaip pasakojo nusikaltimą demaskavęs Erikas, nesikalbėjo su 112 operatore, nors kaunietis tai padaryti ir siūlė? R.Alekna aiškino, kad įtariamo nesusimokėjimo ar vagystės atveju pirmiausia peržiūrimi vaizdo įrašai, kad policijos pareigūnams būtų pranešti konkretūs duomenys: automobilio markė, spalva, registracijos numeris ir kitos detalės. Tačiau po tokio pobūdžio incidentų niekada neribojamas naudojimasis kolonėle, ji neužtveriama.

„Šiuo konkrečiu atveju su policija patys susisiekėme iškart, kai tik galėjome patikrinti įvykio aplinkybes ir perduoti tikslius už degalus galimai nesusimokėjusio vairuotojo automobilio duomenis. Suprantame, kad policija turi daug darbo, vyksta į kritiškai svarbius iškvietimus, todėl laikomės pasiteisinusio algoritmo gerbti jos laiką ir kreiptis maksimaliai pasiruošus. Patikiname, kad policija įvykį nedelsdama užregistravo, automobilis yra ieškomas. Savo ruožtu tikimės, kad bus surastas, o vairuotojas už degalus atsiskaitys“, – sakė „Circle K“ Rinkų vystymo vadovas.

Nubausti sunku

Kauno apskrities Vyriausiojo policijos komisariato (VPK) atstovės Gintarės Žulytės teigimu, dėl minėto įvykio spalio 27-ąją pareigūnai sulaukė penkių pranešimų – iš liudininkų ir degalinės atstovų.

Turimais duomenimis, tądien, apie 16.30 val., Kaune, K.Baršausko gatvėje, visureigiu BMW be valstybinio numerio ženklo gale atvykęs vaikinas prisipylė degalų ir pasišalino nesumokėjęs. „Galimas pažeidėjas kol kas nenustatytas. Dėl šio įvykio ikiteisminis tyrimas nebūtų pradedamas, kadangi turtinė žala – 124 eurai nesiekia minimalios sumos, nuo kurios taikoma baudžiamoji atsakomybė“, – teigė Kauno apskrities VPK atstovė.

Pašnekovė pridūrė, kad tais atvejais, kai turtinė žala nesiekia minimalios sumos, net jei nusikalstama veika įtariami asmenys dar nebūna nustatyti, pradedamos administracinės teisenos dėl smulkios vagystės, sukčiavimo, turto pasisavinimo ar iššvaistymo. Už tai gali grėsti bauda nuo 90 iki 400 eurų.

Tačiau, kai automobilis būna su užsienio valstybiniais numeriais arba asmenys pila degalus į atsineštas talpyklas atvykę be automobilių, juos identifikuoti ir pritaikyti atsakomybę yra sunku. Pasiteiravus, ar nepastebima to, kad degalų vagystės būtų vykdomos pasitelkiant susijusias schemas, pavyzdžiui, pildant automobilio be numerio ar ženklinto kitos šalies valstybiniu numeriu, baką, G.Žulytė užsiminė – duomenų apie susijusias tokio pobūdžio nusikalstamų veikų schemas nėra.

„Dažnu atveju žmonės patys pamiršta susimokėti, tačiau susisiekus pareigūnams iš karto nuvyksta į degalinę ir atsiskaito. Tokiais atvejais pareigūnai nutraukia administracines teisenas, neįžvelgus tyčios“, – aiškino Kauno apskrities VPK atstovė.

Pasak pašnekovės, analizuojant pastarųjų dviejų mėnesių pranešimus, iš K.Baršausko gatvės gauta dešimt pranešimų apie įvairių automobilių vairuotojus, pasišalinusius nesumokėjus už įsipiltus degalus. Fiksuotos dar dvi vagystės iš degalinės, kai buvo pavogta įvairių prekių ir pasišalinta. Pasiteiravus, ar visi šie pranešimai, susiję su „Circle K“, esančia K.Baršausko g. 57, pašnekovė sakė teikti informacijos apie konkrečią įmonę bei adresą negalinti.