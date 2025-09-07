Iš apleisto pastato rūsio išgelbėtas jaunuolis: vis prarasdavo sąmonę

Kaip skelbia Kauno priešgaisrinė gelbėjimo valdyba, gelbėjimo operacija vyko penktadienį Ariogalos miestelyje, Melioratorių gatvėje.
Greitoji medicinos pagalba ugniagesiams pranešė, kad reikalinga pagalba iškelti vaikiną iš griuvėsių.
Apleisto pastato rūsyje buvo sužalotas galimai sumuštas vaikinas. Jis nebuvo prispaustas. Vaikinas vis prarasdavo sąmonę.
Dėl sudėtingo patekimo į pastato rūsį, medikai negalėjo jo išnešti.
Ugniagesiai gelbėtojai padėjo vaikiną nunešti į greitosios pagalbos automobilį.
Naujausi komentarai