Aliarmas Laisvės alėjoje: dėl rasto sprogmens iškviestas „Aras“

Apie neeilinį sujudimą portalui kauno.diena.lt pranešė skaitytojai, pamatę Laisvės alėjoje, ties 34 numeriu pažymėtu pastatu, ugniagesius gelbėtojus ir policijos pareigūnus.
Kaip portalui kauno.diena.lt patvirtino Kauno priešgaisrinės gelbėjimo valdybos atstovai, gautas pranešimas apie viename šio pastato rūsyje rastą, kaip įtariama, sprogmenį.
Kauno pareigūnų atstovai informaciją papildė tuo, kad pranešimas gautas gegužės 27 d. apie 11.08 val., o galimas sprogmuo rastas Šaulių sąjungos teritorijoje, rūsyje, darbuotojams tvarkant daiktus.
„Kaune, Laisvės alėjoje, darbuotojams tvarkant rūsį buvo rastas galimai kovinis artilerijos sprogmuo“, – BNS sakė O. Vaitkevičienė.
Nedelsiant įvestas planas „Skydas“, evakuoti žmonės, laukiama „Aro“ pareigūnų.
Šaulių sąjungos atstovės Aušros Garnienės žiniomis, iš patalpų išėjo iki 15-os organizacijos darbuotojų, dėl saugumo evakuotos šalia esančios parduotuvė ir kavinė.
„Anksčiau (patalpos – BNS) priklausė Turto bankui, mes jas įsigiję dabar tvarkėme ir atradome daiktą, panašų į senų laikų sprogmenį. Informavome tarnybas ir viską pagal procedūras darome, laukiame „Aro“ išminuotojų, kurie saugiai pasirūpintų šituo daiktu“, – sakė A. Garnienė.
Apie 13.20 val. į įvykio vietą atvyko „Aro“ pareigūnai, kurie atliko tolimesnius veiksmus.
„13.40 val. planas „Skydas“ atšauktas. Rastas artilerijos sviedinys išvežtas“, – portalui kauno.diena.lt patvirtino Kauno policijos atstovė.
(be temos)
(be temos)