 Aliarmas Chemijos gatvėje: rasta sprogmenų

Aliarmas Chemijos gatvėje: rasta sprogmenų (Papildyta)

2026-05-26 10:12
Karolina Konopackienė (ELTA)
Gytis Pankūnas (ELTA)

Antradienio rytą vienoje Kauno gatvių radus du, įtariama, karo laikų sprogmenis, įvedami laikini eismo ribojimai.

<span>Aliarmas Chemijos gatvėje: rasta sprogmenų</span>
Aliarmas Chemijos gatvėje: rasta sprogmenų / Kauno policijos nuotr.

Prenumeruokite ir gaukite tik pačius įdomiausius straipsnius el. paštu!

Nuo politikos
iki kultūros

Kaip pranešė Kauno apskrities policija, sprogmenys buvo aptikti apie gegužės 26 d. 8.43 val. Chemijos gatvėje vykdant žemės kasimo darbus.

Siekiant užtikrinti gyventojų ir eismo dalyvių saugumą, laikinai ribojamas transporto priemonių eismas nuo Chemijos gatvės iki Ateities plento žiedo ir nuo Chemijos gatvės iki Abrikosų gatvės sankryžos.

Dėl neaiškaus radinio teritorijoje taip pat įvestas planas „Skydas“.

Gyventojai ir vairuotojai prašomi laikytis pareigūnų nurodymų bei pasirinkti alternatyvius maršrutus.

Apie 11 val. pranešta, kad radiniai, rasti Chemijos gatvėje, atiduoti Lietuvos kariuomenės išminuotojams. Eismas atidarytas.

Šiame straipsnyje:
Chemijos gatvė
sprogmenys
rasti sprogmenys
ribojamas eismas
skydas

Naujausi komentarai

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.
Atšaukti
Žilvinas Ručys
savarbu kad kariuomenė poilsiauja, nes vadovauja Lietuvos priešai arba durniai , vagys kurie dar ir dantis vagia
0
0
Visi komentarai (1)
Norvegijos kontaktai Norvegijos kontaktai
Norvegijos kontaktai Norvegijos kontaktai

Daugiau naujienų