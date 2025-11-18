Aleksoto turguje pričiuptas pažeidėjas: apsilankę jo namuose inspektoriai neteko amo

Iš pažeidėjo paimti 345 įvairių rūšių egzotiniai graužikai: žiurkėnai, jūrų kiaulytės, degu, šinšilos, smiltpelės, įvairių rūšių papūgos.
Baustas ir anksčiau
Neleistinai gyvūnais prekiavęs asmuo VMVT pareigūnams jau buvo žinomas iš anksčiau: 2024 metais jam buvo sustabdytas leidimas verstis gyvūnų veisimu ir prekyba, tačiau asmuo neįsileisdavo atvykusių VMVT pareigūnų į patalpas. Šį kartą VMVT, padedant policijos pareigūnams, gyvūnų globos organizacijos atstovams, pavyko nelegalų gyvūnų prekiautoją sučiupti.
„Akivaizdžiausias signalas, kad gyvūnais prekiaujama nelegaliai yra tas, kad juos įsigyti buvo siūloma atviroje turgavietėje, kur prekyba augintiniais yra draudžiama. Besiruošiantieji įsigyti gyvūnėlį būtinai turi patikrinti, ar prekeivis legalus – tai galima padaryti vmvt.lrv.lt svetainėje. Neremkite nelegalios veiklos ir būkite itin atidūs prieš įsigydami augintinį. Pirkėjų atsainumas augina šešėlinę pasiūlą“, – kalbėjo VMVT Kauno apygardos priežiūros skyriaus patarėja Diana Jankauskienė.
Jungtinio patikrinimo metu nelegaliame turguje iš prekeivio paimti pirmieji 54 gyvūnai – įvairių rūšių graužikai ir paukščiai: jūrų kiaulytės, degu, žiurkės, smiltpelės, Džiungarijos ir Sirijos žiurkėnai, taip pat agaporniai, nimfos, banguotosios ir kitos papūgos.
Laikė baisiomis sąlygomis
„Nors pareigūnai informavo pažeidėją apie tolesnius veiksmus, jis atsisakė bendradarbiauti. Tuomet VMVT inspektoriai, jau turėdami teismo leidimą įeiti į nelegalaus veisėjo patalpas ir pasitelkę policiją, nuvyko į jo gyvenamąją vietą. Ten buvo rasta dar apie 291 gyvūnas: laikomi itin prastomis, žiauriomis sąlygomis, kurios neatitiko gyvūnų gerovės reikalavimų.
Gyvūnėliai buvo sugrūsti į itin ankštus narvus, juose laikomi per didelėmis grupėmis, t. y. nebuvo tenkinami fiziologiniai gyvūnų poreikiai, neužtikrinamas minimalus grindų plotas. Rasti gyvūnai su sveikatos sutrikimais, paukščiai – su pakitusia netipiška elgsena. Namo rūsyje, gyvūnų laikymo plote, buvo jaučiamas stiprus amoniako kvapas, įranga (kurioje laikomi gyvūnai) nešvari, patalpos nevalytos, apkrautos pašaliniais daiktais.
Virtuvės patalpoje, šaldytuvo šaldiklio stalčiuje, šalia maisto produktų rasta 16 gaišenų (dekoratyviniai paukščiai, graužikai), taip pat gaišenos rastos ir tuose pačiuose narvuose, kuriuose buvo laikomi gyvi gyvūnai“, – tęsė D. Jankauskienė.
Patikrinus nelegalaus gyvūnų laikytojo namus, aptikta apie 170 graužikų ir 121 naminis paukštis. Visi gyvūnėliai paimti ir perduoti laikinajai globai. Tyrimas tęsiamas, pradėta administracinė teisena.
