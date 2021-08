Aleksoto pilstuko skandale – ir buvęs ekonominės policijos vadovas

Kaip jau rašyta, antradienį Kauno apygardos prokuratūroje įvykusioje spaudos konferencijoje buvo pagarsinta, kad įtarimai šioje skandalingoje istorijoje buvo pareikšti dviem asmenims. Antrajam – rugpjūčio 13-ąją. Tačiau tik – dėl neteisėto naminių stiprių alkoholinių gėrimo laikymo bei realizavimo. Deja, jis rugpjūčio 16-osios vakare dėl apsinuodijimo, kaip įtariama, tuo pačiu neaiškios kilmės alkoholiu, pastarosiomis savaitėmis šienaujančio Aleksoto gyventojų gyvybes, buvo atvežtas į Kauno klinikas. Ir medikai jau buvo bejėgiai, kuo nors jam padėti.

Kauno teisėsaugininkai – apie skandalinguosius įvykius Aleksote



















Koks kiekis įtartino alkoholio buvo paimtas cheminei ekspertizei iš P.Balbyšovo, kuris ne tik 2000-ųjų pradžioje vadovavo Kauno ekonominei policijai, bet po to dar buvo ir Kauno apskrities mokesčių inspekcijos viršininko pavaduotoju, namų, neatskleidžiama.

Portalui kauno.diena. pavyko pasitikslinti tik tai, kad per visas kratas, atliktas šioje skandalingoje istorijoje iki minėtos spaudos konferencijos, buvo paimta mažiausiai 10 litrų galimų nuodų. Šis kiekis susijęs ne tik su krata P.Balbyšovo namuose, bet ir apsilankymu Violetos D., kuriai yra pareikštas įtarimas dėl neatsargaus kaimyno gyvybės atėmimo, bute viename Antanavos gatvės daugiabutyje bei sandėliuke. Taip pat visų apsinuodijusiųjų, kaip įtariama, šiuo pavojingu alkoholio surogatu namuose.

Mįslingos mirtys Aleksote nuo alkoholio surogato: įtariamoji atvesta į teismą



















Savaitgalį portalo kauno.diena.lt žurnalistams lankantis pas 63-ejų metų Violetos D., kuri yra suimta, kaimynus, šie buvo linkę akcentuoti, kad ne kartą kreipėsi pagalbos į policiją, kad būtų likviduotas jų daugiabutyje ne vieną dešimtį veikęs prekybos neaiškiu alkoholiu „taškas“. O nesulaukę pagalbos iš pareigūnų, – ir į Aleksoto seniūniją. Ir iš šios sulaukė atsakymo, kad neverta gaišti laiko, nes Violeta D. turi stiprų „stogą“. Tą patį, tik – kitais žodžiais, kai kuriems kaimynams ji yra pasakiusi pati – kad nieko nebijo, nes „kam reikia susimoka“.

Violeta D./Redakcijos montažas

Tiesa, pasiteiravus minėtoje spaudos konferencijoje prokurorės, vadovaujančios ikiteisminiam tyrimui, į kurį turėtų būti sujungta mažiausiai septyniolika bylų, koks ryšys siejo abu įtariamuosius, ji atsakė, kad duomenų, jog jie būtų buvę draugai, giminės ar pažįstami, nėra. Esą juos siejo tik ta pati teritorija – Aleksotas.

Antrasis įtariamasis taip pat nelabai jautėsi kaltu dėl to, kas pas jį rasta, bei dėl to, kad mirė žmonės.

Prokurorė buvo linkusi akcentuoti ir skirtingas įtariamųjų pozicijas bendraujant su ikiteisminį tyrimą atliekančiais pareigūnais. Viena nelabai su jais bendradarbiauja ir laiko save nekalta dėl Aleksote fiksuojamų įtartinų mirčių gausos. Tuo tarpu P.Balbyšovas, portalo kauno.diena.lt žiniomis, dar bandė buvusius savo kolegas pergudrauti. Prokurorė jo pasirinktą poziciją per spaudos konferenciją apibūdino taip: „Antrasis įtariamasis taip pat nelabai jautėsi kaltu dėl to, kas pas jį rasta, bei dėl to, kad mirė žmonės.“ Tačiau, tai, kad P.Balbyšovas bendravo su ikiteisminį tyrimą atliekančiais pareigūnais lėmė tai, jog buvo nuspręsta nesikreipti į teismą dėl griežčiausios kardomosios priemonės – suėmimo jam skyrimo.

Turėjęs palikti jau minėtus aukštus postus Kauno policijoje bei Mokesčių inspekcijoje, P.Balbyšovas vadovavo vienam iš Žuvininkystės tarnybos poskyrių, kuris įsikūręs Kaišiadorių rajone. Kalbama, kad po buvusių kolegų pareikšto įtarimo jis malšino širdagraužį paskutiniuoju metu jam įprastu būdu. Ir galiausiai tapo ne tik atliekamo ikiteisminio tyrimo įtariamuoju, bet ir nukentėjusiuoju.