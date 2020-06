Žinomas brokeris atsidūrė teisme: skandina skolos

Nesumokėti komisiniai

Nekilnojamojo turto (NT) brokerių kompanijos "Elito grupė" vadovas D.Morkūnas priverstas santykius su buvusiomis darbuotojoms aiškintis teismuose. Brokerės siekia prisiteisti sumas, kurių D.Morkūnas joms nesumokėjo, nors NT objektus moterys ir buvo pardavusios. Brokerėms neišmokėta suma siekia 10 tūkst. eurų.

Viena į teismą D.Morkūną padavusi brokerė "Kauno dienai" pasakojo, kad po "Elito grupės" sparnu buvo įkurta tarsi atskira grupė "Futurus" vardu. NT brokeriai šiuo vardu parduodavo įvairius projektus. Brokerė pasakojo, kad D.Morkūnas nepasivargino savo darbuotojų įdarbinti. Ji ir kitos kolegės dirbo pasirašiusios tarpusavio bendradarbiavimo sutartį, pagal kurią kiekvienas darbuotojas veikė kaip maža įmonė, nors realiai visos dirbo kaip "Elito grupės" atstovės.

"Kiekvieną mėnesį brokerės mokėjo mokesčius, kuriuos sudarė biuro nuoma, telefono sąskaita, už klientų kontaktų platformą, "Aruodo" skelbimų abonentą. Darbuotojoms neapsikentus tokių darbo sąlygų ir neturint tikrų socialinių garantijų, jos nusprendė palikti bendrovę. Ir tada "Elito grupė" pavirto visiškai neelitiška", – savo pasakojimą pradėjo iš D.Morkūno įmonės išėjusi brokerė Joana (tikrasis vardas ir pavardė redakcijai žinomi).

Konflikto pagrindu tapo brokerėms nesumokėtas komisinis atlygis, priklausęs už parduotus NT objektus. Iš pradžių buvo sutarta, kad, pardavus objektą, pusė komisinių atitenka brokerei, kita – D.Morkūnui. Tačiau įvykdžius pardavimo sandorius paaiškėjo, kad D.Morkūnas nelinkęs pinigais dalytis su kitomis darbuotojomis.

"Save geriausiu brokeriu neretai pristatantis D.Morkūnas pakvietė dirbti jo komandoje. Viskas iš pradžių atrodė neblogai, tačiau po to prasidėjo piktumai. Aš ir dar dvi kolegės išėjome iš jo agentūros, nes jis liko mums skolingas. Jis atsisako išmokėti moterims jų sunkiu darbu uždirbtus pinigus už surastus klientus nekilnojamojo turto objektams. D.Morkūnas pradėjo ieškoti formalių priežasčių, neišmokėti komisinių už sandorius, už kuriuos pats pinigus jau buvo gavęs. Turėjome kelis vystomus projektus, kur buvo statomi dideli namai. Aš pardaviau kelis objektus, bet komisinių negavau. Dabar jis bando aiškinti, kad neva dėl tų objektų visai nebuvo sudaryta sutartis ir aš esą jų negalėjau parduoti", – piktinosi Joana.

Po ilgų derybų Darius pažadėjo atsiskaityti ir surašė niekinį pažadą apie atsiskaitymą ant balto lapo. Vėliau pasiteiravus Dariaus, kaip su tuo pažadu sumokėti, jis jau tvirtino esą nieko mums nežadėjęs.

Sumos – nemenkos

Pasak jos, D.Morkūnas buvo sudaręs sutartį dėl vieno objekto ir visos brokerės galėjo jį bandyti parduoti, nes dirbo pagal jungtinę darbo sutartį ir buvo tapusios "Elito grupės" atstovėmis. Jų žiniomis, to projekto vystytojai už parduotą NT turtą buvo visiškai atsiskaitę su "Elito grupe", tačiau brokerių sąskaitų sutartas atlygis taip ir nepasiekė.

Su bendrovės "Elito grupė" vadovu dėl jo įsiskolinimų ji ir dar dvi kolegės buvo susitikusios dar prieš Naujuosius. Tuomet buvo aptarta, kaip ir kada bus išmokėti brokerėms priklausantys komisiniai. Vėliau D.Morkūno nuomonė pasikeitė.

"Tuomet susėdome kartu prie vieno stalo, ieškojome bendro taikaus sprendimo. Po ilgų derybų Darius pažadėjo atsiskaityti ir surašė niekinį pažadą apie atsiskaitymą ant balto lapo. Vėliau pasiteiravus Dariaus, kaip su tuo pažadu sumokėti, jis jau tvirtino esą nieko mums nežadėjęs. Beje, kiek žinome, tai ne pirmi D.Morkūnui pareikšti ieškiniai. Mūsų žiniomis, jis jau turėjęs teisminių konfliktų su buvusiais brokeriais iš kitų agentūrų", – apie tai, kad dabar teisiniu keliu bus bandoma atgauti uždirbtus pinigus, pasakojo NT brokerė Joana.

Pasak brokerių, kurios dėl skolos bylinėjasi su D.Morkūnu, "Elito grupė" joms nesumokėjo skirtingo dydžio komisinių. Viena moteris siekia išieškoti 1,7 tūkst. eurų. Kitoms kolegėms yra dar didesnė neišmokėtų komisinių suma, vienai ji viršija 7 tūkst. eurų. Dar viena NT brokerė taip pat Kauno apylinkės teismui pateikė ieškinį dėl bendrovės "Elito grupė", kuriai vadovauja D.Morkūnas, įsiskolinimo, kuris yra beveik 6 tūkst. eurų. Pašnekovės nurodė, kad vieną ieškinį teismas jau tenkino. Dar vienas sprendimas yra neįsigaliojęs, o dėl mažiausios sumos sprendimas nepriimtas.

Darė spaudimą?

Kalbintos brokerės nurodė, kad D.Morkūnas siekia visais įmanomais būdais išvengti susitarimo mokėti komisinį atlygį už parduotus objektus, todėl, pasak brokerių, griebėsi šiaudo.

Keisčiausia, kad asmuo, kuris mokė kitus verslo, pirmiausia puolė slapstyti savo turtą.

"Keisčiausia, kad asmuo, kuris mokė kitus verslo, pirmiausia puolė slapstyti savo turtą. Kiek mus žinoma, tam galėjo būti pasitelkti ir apsimestiniai sandoriai. Be to, D.Morkūnas bandė parduoti ir sklypus, esančius Vaidoto gatvėje, tačiau per tą laiką teismas antstolių pagalba turtą areštavo, tad šis turto slėpimo sandoris jam nepavyko. Po to jis nusprendė kontratakuoti. D.Morkūnas savo buvusioms brokerėms per savo advokatą pareiškė, kad jei jos neatsiims savo reikalavimų, jis kreipsis į teisėsaugą, nes jos jam esą neperdavusios pinigų, gautų iš sandorių. Atsiimk civilinį ieškinį, nes tau gresia baudžiamoji byla, – tai naujasis D.Morkūno gyvenimo devizas", – kalbėjo Joana.

Ji nurodė, kad dalį įmonės turto D.Morkūnas paskubomis perleido ir kitai bendrovei.

"D.Morkūnas visur pradėjo siuntinėti savo advokatą, kuris su grasinimais vis bandė išmušti iš bendrovės išėjusių brokerių norą atgauti sunkiai uždirbtus pinigus", – pažymėjo kalbinta brokerė.

Ji tikino, kad į žiniasklaidą nusprendė kreiptis, nes tiek jai, tiek kitoms brokerėms, kurioms D.Morkūnas galimai liko skolingas, nesuprantama, kaip žmogus gali puikuotis prabangiu gyvenimu, tačiau nesugebėti grąžinti skolų savo darbuotojams. Pasak moterų, taip elgtis nesąžininga.

Pažado neištesėjo

"Kauno diena" susisiekė su D.Morkūnu ir paprašė pakomentuoti situaciją dėl įsiskolinimo trims brokerėms. "Elito grupės" vadovas tikino, esą ne jis skolingas joms, o brokerės skolingos jam. Jis žadėjo, kad elektroniniu paštu atsiųs ir dokumentus, įrodančius, jog brokerės esą neturėjo teisės parduoti kai kurių objektų, tačiau "Kauno diena" laiško taip ir nesulaukė.

"Jos liko skolingos, bet konfidencialių dalykų nelabai norėčiau atskleisti, nes dar vyksta procesas. Be to, nebuvo sutarties, pagal kurią joms reikėtų išmokėti pinigus. Kadangi šios sutarties nebuvo, jos pačios išrašė kreditinę sutartį, kur buvo panaikinta suma. Po kurio laiko persigalvojo ir reikia tą sąskaitą panaikinti. Teismui jos nepateikė šios sąskaitos. Be to, pačios brokerės yra nuslėpusios krūvą sandorių, nes buvome išsitraukę iš "Aruodo", kitų skelbimų, kuo jos domėjosi, turime informaciją, kam skambino, nors dėl tų objektų pardavimo net neturėjome sutarčių. Yra net nuslėptų sandorių. Su vienais klientais kalbėjau, jie nurodė, kad su jomis už sandorius atsiskaitė, nors mes net tokios sąskaitos neturime", – bandė aiškinti D.Morkūnas.

Jis tikino, kad viena brokerė net buvo teismui nurodžiusi blogą įmonės registracijos adresą, todėl esą dėl to jo nepasiekė dalis informacijos.

"Iš antstolio gavome raštą, kad turime susimokėti, tada mes teismui pateikėme reikiamus dokumentus ir kol kas procesas nevyksta, nes teismas tikslinasi visas aplinkybes. Mes ginamės argumentais ir faktais, o ne kažkokiais išgalvotais dalykais. Kvietėme jas ateiti į biurą pristatyti visą dokumentaciją, tačiau iki šios dienos jos nėra to padariusios. Brokerės jokių faktų nepateikė, tik vadovaujasi emocijomis. Dabar teisiškai ginamės nuo pareikštų neteisėtų kaltinimų", – bandė įrodyti D.Morkūnas, tačiau jokių tai pagrindžiančių dokumentų taip ir nesugebėjo pateikti.