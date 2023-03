VMVT apie „Penktoje kojoje“ rastus pažeidimus: gyvūnai buvo laikomi net tualeto patalpoje

Pažeidimai kartojasi

Kaip rašoma tarnybos pranešime, tikrinant VšĮ „Penkta koja“, VMVT besikartojančius pažeidimus fiksuoja jau nuo 2017 m. – nuo pat įstaigos veiklos pradžios.

„Iš viso organizacija buvo tikrinta daugiau kaip 15 kartų. Įstaigai nuolat buvo sudarinėjamas trūkumų šalinimo planas, duodamas laikotarpis susitvarkyti. Specialistai taip pat teikė rekomendacijas, prašė bendradarbiauti su kitomis globos įstaigomis bei negalint ar neturint vietos naujam gyvūnui, jį perduoti ten, kur juo bus tinkamai pasirūpinta. Tai įprasta visų gyvūnų globos organizacijų praktika. Tačiau situacija, nesikeičia“ – skelbia VMVT.

Paskutinį kartą įstaiga buvo patikrinta 2022 m. gruodžio mėnesį. Anot tarnybos, tuomet organizacijos atstovės nebuvo linkusios bendradarbiauti ir VMVT specialistus, taip pat ir Kauno rajono savivaldybės atstovus įsileido tik po antro atvykimo.

„Patikrinus patalpas, aptikta, jog gyvūnai, kurių skaičius beveik dvigubai viršijo pagal jų poreikiams reikalingą suteikti plotą, buvo laikomi ankštuose garduose ir net transportavimui ar laikinam laikymui skirtuose narvuose bei boksuose. Švara ir higiena taip pat nebuvo palaikoma. Dokumentacija netvarkoma. Praėjusią savaitę vėl patikrinus įstaigą paaiškėjo, kad nei vienas anksčiau nustatytas pažeidimas nebuvo ištaisytas“ – skelbia tarnyba.

VMVT nuotr.

Į patikrinimą buvo pasitelkti kito – Vilniaus – VMVT departamento inspektoriai.

„Tokių gyvūnų laikymo sąlygų toleruoti tikrai negalime. Gyvūnai laikomi po kelis, transportavimui skirtuose narvuose. Ant grotuoto paviršiaus jie yra priversti praleisti ilgas valandas, kai kurie galimai ir ištisus metus. Taip yra žalojamos jų pėdutės, kenkiama sąnariams. Tai jau galima prilyginti žiauriam elgesiui su gyvūnais. Patikrinimo metu inspektoriai taip pat matė, kaip gyvūnai tarpusavyje konkuruoja dėl maisto, vandens, nes elementariai yra neatskirti. Tai ne tik kenkia jų sveikatai, fiziologijai, toks jų laikymas gali turėti įtakos ir jų elgesiui, tad net ateityje patekęs pas naują šeimininką gali sunkiai adaptuotis. Transportavimo boksai, kuriuose gyvūnai yra laikomi keliais aukštais, nevalomi, gyvūnai priversti dergti po savimi. Dėl vietos trūkumo suradome gyvūnus, kurie buvo laikomi net tualeto patalpoje. Lauko teritorija netvarkoma, dėl to nuolat skundžiasi ir gyventojai. Visa tai nedelsiant privalo būti išspręsta“, – sakė VMVT Vilniaus departamento patarėja Rūta Bajorūnaitė.

Tokių gyvūnų laikymo sąlygų toleruoti tikrai negalime.

Patikrinimo metu inspektoriams taip pat nebuvo pateiktos nei sutartys su laikinais gyvūnų globėjais, nei jų sąrašas, todėl inspektoriai negalėjo atsekti įstaigoje buvusių gyvūnų likimo.

„Suprantame, kad šios organizacijos misija yra gelbėti gyvūnus. Tikiu, kad norai yra nuoširdūs, tačiau manome, kad buvome per daug nuolaidūs įstaigai, kuri nerodo noro bendradarbiauti ir negerbia specialistų pastangų užtikrinti gyvūnams bent minimalias sąlygas. Juk jeigu tokius vaizdus parodytume iš patikrinimų pas eilinį pilietį ar veisėją, ko gero nekiltų klausimų, ar reikia taip laikomus gyvūnus perkelti į geresnes sąlygas? Dvigubų standartų negali būti. Tikimės, kad po priimtų principingų sprendimų, gyvūnų globa užsiimanti organizacija permastys savo veiksmus ir sutiks eiti į kompromisą – juk viskas dėl gyvūnų gerovės. Esame pasiruošę ir toliau bendradarbiauti su globos organizacijomis, atsakingomis įstaigomis, teikti rekomendacijas ir ieškoti sprendimų kartu. Be abejo kviesime ir visuomenę, galinčią prisidėti ieškant sąlygų priglausti gyvūnus, kurie šioje globoje yra laikomi itin prastai“, – sako laikinai VMVT direktoriaus funkcijas vykdanti Audronė Mikalauskienė.

VMVT nuotr.

Sulaukia vienintelio patarimo

Organizacija „Penkta koja“ savo versija pasidalijo socialiniuose tinkluose.

„Gyvūnų kankintojai. Arba visa tiesa apie „Penktą koją.“ Jei galvojat, kad Lietuvoje yra didelė beglobių gyvūnų problema – jūs neklystat. Jei manot, kad gyvūnų daugintojai ir neatsakingi gyvūnų savininkai yra problemos ištakos – va čia jau jūs klystat. Visų su beglobiais kylančių problemų šaltinis yra... „Penkta koja“. VMVT pasiklauskit, jei netikit. Nereikia bausti daugintojų ar jų kažkaip riboti, nereikia stengtis pažaboti nevaldomo gyvūnų dauginimosi – tereikia atvykti į šunų prieglaudą, kuri nemarina gyvūnų, kuri visiems suteikia veterinarinę pagalbą, kuri vakcinuoja nuo užkrečiamų ligų, kuri neišleidžia į naujus namus nekastravusi – ir prifiksuoti pažeidimų. Pažeidimai, žinoma, visada tie patys: per daug gyvūnų – per mažai grindų ploto, nesužymėta įranga (t.y. sužymėta markeriu, o turi būti dažais!), lauke – balos, šunys lauke per lietų Tiesa! Labai labai svarbu atvažiuoti kuo anksčiau po nakties, praleisti prieglaudoje visą dieną ir sufotografuoti visus kakučius. Taip pat narvukus. Šešios nuotraukos (šešios!) su ankštais narvais. Viso prieglaudoje – virš 300 šunų. Ir tik tiek pavyko nufotografuoti – brangūs VMVT, jūs galit geriau!“ – skelbia organizacijos atstovai.

Jie tikino, kad VMVT pamiršo paminėti, kad tą pačią patikrinimo dieną organizacija į naujus namus Suomijoje iš tų pačių narvelių išleido 30 šunų.

Labai labai svarbu atvažiuoti kuo anksčiau po nakties, praleisti prieglaudoje visą dieną ir sufotografuoti visus kakučius. Taip pat narvukus. Šešios nuotraukos (šešios!) su ankštais narvais. Viso prieglaudoje – virš 300 šunų. Ir tik tiek pavyko nufotografuoti – brangūs VMVT, jūs galit geriau!

„Žinojot, nes patys leidimus išduodat, bet paminėti pamiršot. Apie ką mes čia? Ogi apie vos ne kasdieniu reiškiniu tapusį VMVT patikrinimą, – rašo „Penktos kojos“ atstovai. – Nes galų gale VMVT suprato – nubaudus ir, duokdie, kada nors privertus užsidaryti „Penktą koją“ – beglobių situacija iškart pasitaisys. Akimirksniu“, – emocijų neslėpė organizacijos atstovai.

Anot jų, jie kiekvieną kartą sulaukia vienintelio patarimo iš šios institucijos – sumažinti šunų skaičių. „Kaip? Ogi taip, kaip kolegos daro, sako VMVT pareigūnai. Tie kolegos, kurie niekada neturi gyvūnų perviršio. VMVT, kuri diplomais už pavyzdinę veiklą apdovanoja daugiausiai gyvūnų utilizuojančias „prieglaudas“ ir „Komunalinius ūkius“ mums liepia daryti, kaip daro „kolegos“. Atleiskit, brangūs VMVT, bet turėsit atvažiuoti patys ir tuos gyvūnus išmarinti. Mes suprantam, kad gal ir daug rimtesniais reikalais esat rankas sutepę ir čia tokius menkniekius jūs serviruojat pietums, bet mes gyvūnų nemarinam. Taip, mes galim neimti. Net tada, kai jūsų kolegos patys prašo. Taip, mes galim nereaguoti. Galim net atgal per tvorą permesti tuos, kuriuos mums įmetė. Bet tada jūs pasirūpinkit jais. Pasirūpinkit taip, kaip niekada niekuo nesirūpinot“, – įrašą baigė organizacijos atstovai.