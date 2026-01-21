Viešojo transporto keleiviams – svarbus prašymas

„Žiemą viešuoju transportu keliauja šimtai žmonių, kartu atsinešančių sniego ant batų. Sniegas, patekęs į šiltesnę transporto priemonės aplinką, tirpsta ir kaupiasi ant grindų, todėl danga gali būti slidesnė nei įprastai“, – atkreipė dėmesį bendrovės atstovai.
Primenama, kad kiekvienoje kelionėje svarbus atsargumas:
Jei galite – atsisėskite.
Jei stovite – tvirtai laikykitės laikiklių.
Būkite atidūs transporto priemonei stabdant ar pajudant.
„Rūpinkimės savimi ir šalia esančiais – saugi kelionė prasideda nuo mažų sprendimų“, – įrašą feisbuke baigė „Kauno autobusai“.
