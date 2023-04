Vienadienė iniciatyva – ilgalaikiams planams: neįgalieji išbando profesijas

Savarankiškumo pradmenys

Kai peržengėme negalią turinčių asmenų centro „Korys“ slenkstį, laikrodžio rodyklės artėjo link vidurdienio. Maždaug prieš valandą pakilę nuo pusryčių stalo, centro lankytojai ruošėsi naujiems užsiėmimams, todėl pirmame aukšte buvo jaučiamas lengvas šurmulys.

„Aš Kęstutis. Galiu būti jūsų gidas“, – besišypsančio dienos centro lankytojo paslaugų neprireikė – į trumpą ekskursiją pakvietė iš antro aukšto žemyn nusileidusi įstaigos direktoriaus pavaduotoja socialiniams reikalams Kristina Čiuderienė.

Vizija: K. Čiuderienė vylėsi, kad prie iniciatyvos „DUOday“ prisijungs kuo daugiau darbdavių iš Kauno. (Justinos Lasauskaitės nuotr.)

Centre, kurio vienas pagrindinių tikslų įgalinti asmenis su negalia, padėti jų artimiesiems ir keisti visuomenės nuostatas į negalią, mokoma to, kas dažnam sveikajam atrodo savaime suprantami dalykai. Tarkim, kaip sudaryti pirkinių sąrašą, nueiti į maisto prekių parduotuvę ir joje neišleisti visų turimų pinigų, kaip pasirūpinti savimi likus vienam ar naminiais gyvūnais.

„Susipažinkite, čia – Panda ir Jupis. Vardus gyvūnėliams sugalvojo centro lankytojai. Jie prižiūri savo augintinius“, – arčiau didelio narvo, kuriame krebždėjo dvi jūrų kiaulytės, žengė pavaduotoja.

Ne taip seniai, minint Pyragų dieną, centro darbuotojai kartu su lankytojais aplinkinių namų gyventojus kvietė įsigyti po gabalėlį savo kepinių ir prisidėti prie Pandos ir Jupio išlaikymo. Tiesa, tai nebuvo pagrindinė pyragų dalybų misija. Anot K. Čiuderienės, taip įstaigos darbuotojai norėjo priminti apie kaimynus, kurie, nepaisant savo negalių, yra tokie patys žmonės. Jie liūdi, džiaugiasi, nori draugauti, būti naudingi. Tik ne visada ir ne viskas jiems sekasi taip, kaip sveikiesiems.

Mokosi gaminti

Nosį kutenant gardžių kepinių aromatams, drauge su K. Čiuderiene sukome ten, iš kur jie sklinda.

„Čia mūsų virtuvė“, – direktorės pavaduotoja žengė arčiau kaitlentės, ant kurios kaito keptuvė.

Iš jos į lėkštes besiruošiantys keliauti miltiniai blynai – maloniausia tęstinio darbo dalis. Pirmiausia centro lankytojai išsirenka receptą, tada drauge su socialine darbuotoja keliauja į parduotuvę ir įsigyja visų reikalingų produktų. Paskui sveria, maišo, kepa, skanauja ir po truputį ruošiasi naujiems eksperimentams. Ant stalo gulintis lapelis su užrašytais ingredientais leido įtarti, kad kito susitikimo metu virtuvėje kvepės gardžiu varškės pyragu su šokoladu.

Kol vieni lavino įgūdžius virtuvėje, kiti mokėsi kompiuterinio raštingumo arba palinkę prie stalų kūrė rankdarbius. Pastarieji ne tik išlaisvina fantaziją, bet ir lavina smulkiąją motoriką, ugdo kantrybę. Dirstelėjusi į moters portretą iš smulkių karoliukų supratau, kad viską būčiau metusi jau po pirmų 50-ies karoliukų, o štai centro lankytojai, kūrusią šią kompoziciją, procesas teikė labai daug malonumo. K. Čiuderienė ir socialinė darbuotoja Saulė Buzevičienė pasakojo, kad rankdarbiais nukabinėtos ne tik įstaigos, bet ir visų darbuotojų namų sienos. Prieš didžiąsias metų šventes centro lankytojai savo rankdarbius pardavinėjo viename prekybos centre.

„Sunku tokiems rankdarbiams rasti nišą. Norėtųsi, kad jie turėtų rinkos vertę ir būtų perkami ne tik todėl, kad juos kūrė negalią turintys žmonės“, – kalbėjo įstaigos darbuotoja.

Nauda: centre „Korys“ įgyjami įgūdžiai neįgaliesiems gali praversti ir dirbant naujus darbus. (Justinos Lasauskaitės nuotr.)

Nori dirbti

Įkurtas 1998-aisiais, centras „Korys“ šiemet mini savo 25-erių metų sukaktį. Pagrindiniame pastate Danų gatvėje lankosi judėjimo ir kompleksinę negalią turintys žmonės, filiale Pabiržės gatvėje – žmonės su intelekto negalia.

Čia veikiančiame dienos centre kasdien galima sutikti apie 30 žmonių. Keli jų atvyksta savarankiškai, kitus rytais surenka specialus įstaigos autobusas, o baigiantis dienai parveža atgal į namus. „Korys“ taip pat teikia trumpalaikę socialinę globą – laikino atokvėpio paslaugą. Priklausomai nuo poreikio, ji gali trukti iki šešių mėnesių per metus arba penkias dienas per savaitę. Dar septyni negalią turintys asmenys apsistoję savarankiško gyvenimo namuose ir juos paliks tada, kai gaus socialinį būstą, o darbuotojai nuspręs, kad jie pasirengę per gyvenimą eiti savo jėgomis. Tiesa, centro darbuotojai dar kurį laiką padeda buvusiems namų gyventojams. Jei reikia, gelbsti susimokant už komunalines paslaugas, esant būtinybei, lydi į banką, polikliniką, kitas įstaigas.

Savarankiško gyvenimo namuose apsistoję asmenys mokosi, kai kurie dirba. Dėl turimos negalios – pusę darbo dienos arba kelias valandas. Tačiau ne visiems lengva rasti darbą. Ne tik dėl žinių ir patirties stokos, ne tik dėl neapsisprendimo, ką nori daryti, bet ir dėl darbdavių požiūrio. Antai, visai neseniai savarankiško gyvenimo namuose apsistojo jauna, 50 proc. darbingumo lygį turinti moteris. Džiaugėsi, kad netrukus pradės dirbti valytoja vienoje įmonėje, deja, tądien, kai turėjo pasirašyti sutartį, sulaukė neigiamo atsakymo. Manydamas, kad neįgalioji nesusitvarkys su pareigomis, kolektyvas vienbalsiai nusprendė, kad moteriai čia ne vieta. Toks sveikųjų požiūris į negalią turinčius žmones – kasdienybė, todėl centro „Korys“ darbuotojai stengiasi keisti visuomenės požiūrį.

Kada mes jaučiamės laimingi? Tada, kai esame naudingi, kai esame įvertinti.

Dalyvauja iniciatyvoje

Ne kartą dalyvavusi įvairiose iniciatyvose, krūvon būrusi sveikuosius ir negalią turinčius žmones, šiemet „Korio“ bendruomenė nusprendė dalyvauti ketvirtus metus šalyje organizuojamame projekte „DUOday“. Šiais metais jis vyks net aštuoniolikoje Lietuvos miestų, jau pusšimtis Lietuvos darbdavių pranešė apie savo dalyvavimą.

Projektas „DUOday“ žmonėms, turintiems negalią, suteikia progą išbandyti įvairias darbuotojų užduotis, o darbdaviams – įvertinti neįgaliųjų gebėjimus. Ankstesnių metų patirtys rodo, kad vienos dienos nuotykis darbe ne sykį išaugo į ilgalaikius pokyčius, todėl K. Čiuderienė ir S. Buzevičienė vylėsi, kad šis projektas bus sėkmingas ir „Korio“ žmonėms. Tarptautinė iniciatyva, anot sumanytojų, turi du tikslus. Visų pirma, skatinti neįgalius žmones eiti į organizacijas, įmones ir ten išbandyti skirtingas profesijas. Kitas tikslas – šviesti visuomenę ir darbdavius, kad negalią turintys žmonės gali puikiai atlikti begalę įvairių darbų ir būti naudingi. Projekte norinčios dalyvauti įmonės registruojasi socialinės įdarbinimo agentūros SOPA platformoje. Apie galimus vienos dienos darbdavius savame mieste kaipmat sužino projekte dalyvaujantys neįgalieji. Konkrečiu atveju – „Korys“ ar kokia nors kita įstaiga, dirbanti su neįgaliaisiais. Įmonėms nereikia didelio pasiruošimo. Svarbiausia – atverti savo širdį.

„Mes susisiekiame su įmone, pasikalbame, kokie jų lūkesčiai, sąlygos. Kai visa tai žinome, sėdame prie stalo ir tariamės, ką galėtume siųsti“, – K. Čiuderienė džiaugėsi, kad keli negalią turintys asmenys iš „Korio“ artimiausiu metu save išbandys dirbdami „Rimi“ parduotuvėje.

Atviri pasiūlymams

Profesijų, kurias gali pasimatuoti neįgalieji, spektras labai platus. Pradedant kelio darbininkais, apskaitininkais, produktų komplektuotojais, baigiant įmonių vadovais. Per trejus metus į iniciatyvą „DUOday“ įsitraukė virš 100 organizacijų: Lietuvos Respublikos Prezidento kanceliarija, Socialinės apsaugos ir darbo ministerija, Švedijos Karalystės ir Prancūzijos ambasados Lietuvoje, „Swedbank“ Lietuvoje, „Telia Lietuva“, „Western Union Lithuania“, „Decathlon Lietuva“, „Lietuvos paštas“, „Rimi Lietuva“, „Yara Lietuva“, „CV-Online LT“, „McDonald’s“, Vilniaus universitetas, daug kitų verslo įmonių, visuomeninių ir viešojo sektoriaus organizacijų.

Tokia patirtis labai naudinga, nes neretai negalią turintys žmonės nesusivokia, ką jie gali daryti, arba pervertina savo jėgas. K. Čiuderienė ir S. Buzevičienė pasakojo apie vieną centro lankytoją, kuris be paliovos šnekėjo apie litavimą, nors rankoje niekada nebuvo laikęs lituoklio.

Tarpininkė: S. Buzevičienė neretai pati ieško vietų, kur galėtų įsidarbinti savarankiško gyvenimo namų gyventojai. (Justinos Lasauskaitės nuotr.)

Įmonės, norinčios dalyvauti projekte, registruotis SOPA platformoje gali iki balandžio 7 d., tačiau visuomet gali susisiekti su „Koriu“, kuriame yra ne vienas negalią turintis asmuo, trokštantis parodyti, ką geba daryti.

„Kada mes jaučiamės laimingi? Tada, kai esame naudingi, kai esame įvertinti“, – K. Čiuderienė vylėsi, kad į kvietimą atsilieps ne viena Kauno įmonė, organizacija, o vienos dienos profesijos pasimatavimas kažkam galbūt taps nuolatiniu darbu.