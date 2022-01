Vakcinavimas ledo rūmuose baigiasi – tęsiasi poliklinikoje, prasideda „Akropolyje“

Keičiasi revakcinacijos vieta

Sausio 21 d. – paskutinė vakcinavimo nuo COVID-19 diena Kauno ledo rūmuose. Nuo šiol pagrindinis vakcinavimo srautas persikelia į KMP padalinius ir kitus pirminės sveikatos priežiūros centrus (PSPC). „Gyventojai vakcinuotis Ledo rūmuose jau neregistruojami – dabar iš anksto galima užsiregistruoti vakcinuotis KMP padaliniuose. Visuose padaliniuose skiepysime populiariausia „Comirnaty“ („Pfizer-BioNTech“) vakcina. Siekdami taupiai naudoti vakcinas, kad kuo mažiau jų darbo dienos pabaigoje reikėtų sunaikinti, kitomis vakcinomis vakcinuosime skirtinguose KMP padaliniuose“, – sakė KMP direktorius Paulius Kibiša.

„Spikevax“ („Moderna“) vakcina bus skiepijama Šilainių ir Kalniečių padaliniuose, „Janssen“ – Centro padalinyje. KMP direktoriaus pavaduotojo medicinai Raimundo Mickos žodžiais, visomis vakcinomis skiepyti visuose poliklinikos padaliniuose būtų neracionalu. „Jeigu, pavyzdžiui, norinčiųjų vakcinuotis gamintojo „Moderna“ vakcina yra 200, o viename buteliuke yra dešimt dozių, tai paskirstyti tos rūšies vakcinas po visus penkis KMP padalinius būtų nepraktiška ir neefektyvu“, – sakė R.Micka.

5–11 metų vaikai specialiai jiems skirtomis mažesnio tūrio „Comirnaty“ („Pfizer-BioNTech“) vakcinomis bus vakcinuojami KMP Šilainių, Dainavos ir Kalniečių padaliniuose.

Į KMP padalinius perkeliama ir revakcinacija (skiepijimas antrąja doze) tų asmenų, kurie iš anksto buvo užregistruoti pasiskiepyti Ledo rūmuose. Revakcinacija „Comirnaty“ („Pfizer-BioNTech“) vakcina perkeliama į KMP Šilainių padalinį, „Spikevax“ („Moderna“) vakcina – į Kalniečių padalinį. Apie tai, kad keičiasi jų vakcinavimo vieta, užsiregistravę asmenys artimiausiomis dienomis bus informuoti SMS žinute. Jei vieta ir paskirtas laikas netiks, jie galės persiregistruoti revakcinuotis į kitą, jiems patogesnį KMP padalinį ar į šeimos kliniką, prie kurios yra prisirašę. Registracija vyks e.būdu, per interneto svetainę www.koronastop.lt arba Karštąja linija 1808. Tokiu pačiu būdu jau galima registruotis pasiskiepyti trečiąja, arba sustiprinančiąja, vakcinos doze, pasirenkant konkrečią vietą ir vakciną.

„Žmonės gali nesibaiminti, kad atėję pasiskiepyti nuo COVID-19 poliklinikoje lauks kartu su sergančiais asmenimis. Taip nebus. Vakcinacija nuo COVID-19 KMP padaliniuose vyks vien tam skirtuose kabinetuose“, – tvirtino P.Kibiša.

Tik iš anksto užsiregistravus

KMP atstovai pabrėžia, kad, skirtingai nei Ledo rūmuose, poliklinikos padaliniuose nebus galima skiepytis iš anksto neužsiregistravus. „Siekiant išvengti ilgų eilių prie kabinetų, pacientų būriavimosi, kad kuo labiau sumažintume COVID-19 infekcijos plitimo tikimybę, prašome pacientų registruotis vakcinacijai. Jei žmonės atvyksta vakcinuotis neužsiregistravę, negalime tinkamai reguliuoti pacientų srauto“, – pastebėjo R.Micka.

Vakcinuotis nuo COVID-19 galima ir privačiuose PSPC, t.y. šeimos klinikose. Sveikatos apsaugos ministro įsakymu, nuo sausio 17 d. jos taip pat privalo vakcinuoti gyventojus nuo COVID-19. Kaune esančių tokių įstaigų sąrašą galima rasti internete adresu svarbu.kaunas.lt/vakcinacija. Ten pateikiama ir informacija, kurių sveikatos priežiūros įstaigų darbuotojai paskiepyti prie šių įstaigų prisirašiusių gyventojų atvyksta į namus.

Tiek vakcinuotis KMP, tiek didesnėse privačiose sveikatos priežiūros įstaigose galima registruotis per bendrą registracijos sistemą koronastop.lt ir Karštąją liniją 1808. Registruojantis galima pasirinkti tiek konkrečią vakciną, tiek tinkamą laiką.

Penktadieniais, šeštadieniais – „Akropolyje“

Vis dėlto galimybė pasiskiepyti be išankstinės registracijos Kaune išlieka. Nuo sausio 21 d. vakcinuotis bus galima prekybos centre „Akropolis“. Tą dieną čia, netoli Griunvaldo įeigos, įsikurs vakcinavimo punktas. Čia dirbsiančios dvi KMP slaugytojos skiepys „Comirnaty“ („Pfizer-BioNTech“) vakcina, bus galima pasiskiepyti tiek pirmąja ar antrąja, tiek trečiąja vakcinos dozėmis. „Vasarą labai pasiteisino skiepobusai – pastebėjome, kad didžiausias srautas žmonių juose skiepydavosi prie didžiųjų prekybos centrų. Išsiaiškinome, kada „Akropolyje“ būna daugiausia žmonių. Skiepijimo punktas veiks būtent tuo metu: penktadieniais ir šeštadieniais“, – sakė P.Kibiša.

Pasak jo, kol kas sunku prognozuoti, kiek kauniečių ir miesto svečių susivilios galimybe pasiskiepyti „Akropolyje“. „Aišku viena – žmonių, kurie spontaniškai apsisprendžia skiepytis, yra nemažai. Į Ledo areną iš anksto neužsiregistravę atvykdavo apie ketvirtadalis besiskiepijančių asmenų – apie 500 per dieną“, – skaičiavo KMP vadovas.

Jis užsiminė, kad ateityje, priklausomai nuo čia besiskiepysiančių žmonių skaičiaus, skiepijimo punkto „Akropolyje“ darbo valandos gali keistis.

Lietuvoje sparčiai plintant COVID-19 omikron atmainai, medikai ragina neatidėlioti ir skiepytis trečiąja vakcinos doze, suskubti skiepytis ir iki šiol nesivakcinavusius asmenis.

„Didžioji dauguma dabar besiskiepijančių žmonių ateina sustiprinančiosios dozės. Tų, kurie ir anksčiau nevengė skiepytis, noras tai daryti per pusmetį nepasikeitė. Jie tvarkingai registravosi ir ėjo pirmosios ar dviejų pirmųjų dozių, dabar ateina sustiprinančiosios. Tačiau mes labai laukiame ir ateinančių skiepytis pirmąja ar antrąja vakcinos doze“, – sakė P.Kibiša.

Numatytos kelios vietos

Per vakcinacijos piką Kauno ledo rūmuose būdavo paskiepijama iki 5 tūkst. asmenų per dieną. Tačiau pataruoju metu čia atvykdavo perpus mažiau žmonių. Skaičiuojama, kad KMP padaliniuose per dieną pasiskiepys apie 1,5 tūkst. gyventojų. Kiti, manoma, rinksis privačias šeimos klinikas.

Kauno miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojos Eglės Andriuškienės teigimu, dabar, kai besivakcinuojančiųjų skaičius taip sumažėjo, atėjo metas Kauno ledo rūmus užleisti čiuožėjams. „Pirminis planas buvo vakcinavimo centrą Ledo rūmuose uždaryti anksčiau. Tačiau, kadangi buvo gyventojų suaktyvėjimas vakcinuotis sustiprinančiąja doze ir vakcinuoti vaikus, laiką pratęsėme. Dabar besivakcinuojančiųjų skaičius vėl sumažėjo. Įvertinę pajėgumus visuose KMP padaliniuose ir privačiose pirminės sveikatos priežiūros įstaigose, manome, kad jau galime decentralizuoti vakcinavimo procesą ir perduoti jį KMP padaliniams bei privačioms įstaigoms“, – sakė E.Andriuškienė.

Pasak jos, jei po kurio laiko, pavyzdžiui, kai taps privaloma ketvirtoji vakcinos dozė, ir vėl smarkiai padaugės besivakcinuojančių žmonių, savivaldybė yra numačiusi keletą vietų, kuriose būtų galima vakcinuoti gyventojus taip pat masiškai, kaip Ledo rūmuose.

Kur kokia vakcina skiepijama Kauno miesto poliklinikoje

Uždarius vakcinavimo centrą Kauno ledo rūmuose, revakcinacija (skiepijimas antrąja doze) „Comirnaty“ („Pfizer-BioNTech“) vakcina perkeliama į KMP Šilainių padalinį (Baltų pr. 7, Kaunas), „Spikevax“ („Moderna“) vakcina – į Kalniečių padalinį (Savanorių pr. 369, Kaunas).

Siekiant optimaliai panaudoti turimas vakcinas KMP padaliniuose, nuo sausio 24 d. skirtingomis vakcinomis bus skiepijama šiuose KMP padaliniuose:

• „Comirnaty“ („Pfizer-BioNTech“) vakcina suaugusieji – visuose KMP padaliniuose.

• „Comirnaty“ („Pfizer-BioNTech“) vakcina vaikai – Šilainių, Dainavos ir Kalniečių padaliniuose.

• „Spikevax“ („Moderna“) vakcina suaugusieji – Šilainių ir Kalniečių padaliniuose.

• „Janssen“ vakcina suaugusieji – Centro padalinyje. Sveikatos apsaugos ministerijos nurodymu, „Janssen“ vakcina gali būti naudojama tik kaip sustiprinančioji vakcina po pirmosios „Janssen“ vakcinos dozės.

Kauno miesto poliklinikos padaliniuose nuo sausio 24 d. vakcinacija vyks tik pagal išankstinę registraciją. Vakcinuotis galima registruotis internetu: www.koronastop.lt arba Karštąja linija 1808.

Sausio 21 d. vakcinacijos punktas atidaromas prekybos ir pramogų centre „Akropolis“ (prie Griunvaldo įeigos). Čia be išankstinės registracijos bus galima pasiskiepyti „Comirnaty“ („Pfizer-BioNTech“) vakcina. Atvykstant skiepytis reikia turėti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą.

Pasiskiepyti nuo COVID-19 prekybos ir pramogų centre „Akropolis“ galima:

• penktadieniais nuo 14 iki 19 val.,

• šeštadieniais nuo 12 iki 18 val.

Gyventojai kviečiami išsirinkti sau patogiausią vakcinacijos vietą ir pasiskiepyti.