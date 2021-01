Trys Karaliai išsineš saldžiąją Kauno Kalėdų eglę: bus išmontuota per šį savaitgalį

Kauno Kalėdų eglė jau ketvirtadienį bus pradėta ardyti ir per savaitgalį jos neliks nė kvapo. Ir pernykštė – kosminė – eglė pradėta ardyti po Trijų Karalių.

„Tai tik eglutė“

Kalėdinės Kauno eglės visuomet sulaukdavo daug smalsuolių. Jos pažiūrėti į mūsų miestą atvykdavo nemažai svečių iš kitų šalies vietų ar net užsienio.

Šiųmetinė buvo ne mažiau išskirtinė, tačiau dėl karantino tikriausiai daugiau žmonių pasirinko ją apžiūrėti tik nuotraukose, o ne gyvai.

Šįkart Rotušės aikštėje tekstilininkė Jolanta Šmidtienė sukūrė saldžias saldžias Kalėdas. Eglę ji papuošė tarsi morenginiais debesimis, o aikštėje „bėgiojo“ tarsi morenginių avinėlių figūros.

Šios eglės magiją nustelbė karantino ribojimai, užtvaros, tačiau daug darbo su komanda įdėjusi J. Šmidtienė to nesureikšmina.

„Svarbu, rezultatas buvo toks, kuriuo mes buvome patenkinti. Mums buvo gražu. Aišku, būtų buvę smagu, jeigu į ją būtų galėję pasižiūrėti daugiau Lietuvos žmonių, pajusti kalėdinę aikštės atmosferą, bet nosies nenukabinu, tai yra tik eglutė“, – teigė kūrėja, pridūrusi, kad šiai eglei gamintos dekoracijos atgims ir kituose projektuose.

Neliks per savaitgalį

Sausio 6 d. per Tris Karalius eglutė dar žibės, o po to ji jau bus užgesinta ir pradėta nurinkti, išrinkti.

Į darbą kibs grupė žmonių. Demontuoti eglę planuojama nuo jos vidaus – nuo erdvės, į kurią galima užeiti tarsi į eglės vidų.

Visos medžiagos, iš kurių buvo sukurta „morenginė“ eglė, bus saugomos ir panaudotos kitiems sumanymams. „Viskas bus panaudota. Visos dekoracijos yra labai patvarios. Jos valomos, lengvai plaunamos. Avinėliai, medeliai, kitos dekoracijos savo vietą gali rasti ir parkuose, kitose vietose. Iniciatyvų – daugybė“, – vardijo kaunietė.

Šios dekoracijos tinka ne tik kalėdiniams projektams. „Pačios eglutės dekoracijos būtų galima į kažką perdaryti. Turiu kelias mintis, bet nenoriu dabar užsivesti. Visą eglutės dekoraciją galima pasiūlyti užsienio partneriams, o galima perdaryti į dekoracijas kitoms erdvėms. Jas galima net ir dažyti“, – sakė J. Šmidtienė.

Idėjų lavina

Šiųmetė Kalėdų eglė dar stovi, bet jau klausiama dėl planų kitam kalėdiniam laikotarpiui. „Vizijų turiu daug ir visokių. Turiu ir svajonių. Viskas priklausys nuo situacijos, savivaldybės sprendimų, kitų kūrėjų pasiūlymų. Gal kas geriau pasiūlys? Bus viešieji pirkimai, konkursai“, – aiškino kaunietė.

Ji neslėpė – kuo daugiau šioje srityje sukasi, tuo daugiau idėjų atsiranda. Tai tarsi banga, kuri tik didėja. Tarsi lavina.

„Tik reikia galimybių idėjoms įgyvendinti. O su šiuolaikinėmis medžiagomis, technologijomis atsiveria daugybė galimybių, galima padaryti daugybę gražių dalykų. Anksčiau buvo daug sunkiau. Anksčiau reikėjo buteliukus rinkti ir pjaustyti. Dabar jau šiek tiek kitaip“, – teigė J. Šmidtienė.

Daugiau rankų darbo

Pasiteiravome, galbūt nebereikia tiek daug rankų darbo? Ankstesniais metais dekoracijoms pagaminti prireikdavo daugybės savanorių ir daugybės valandų kruopštaus darbo.

„Tebereikia, tebereikia. Neįsivaizduoju be rankų darbo. Jeigu būčiau dekoracijų gamybos fabrikėlis, gal ir nereikėtų... Staklės, procesas, šablonas. Bet aš į tai žiūriu kaip į kūrybinį procesą. Kaip į meno kūrinį. Tuo noriu kažką pasakyti. Be to, man labai patinka tekstūra. Iki kaulų smegenų esu tekstilininkė“, – kalbėjo menininkė.

Naujos medžiagos, technologijos suteikia daugiau galimybių, bet su jomis J. Šmidtienė išsikelia vis didesnius tikslus. „Didesnius reikalavimus sau. Pavyzdžiui, kokybės klausimas, tvarumo, antrinio panaudojimo klausimas. Tad tai nėra lengviau, o atvirkščiai – daugiau atsakomybės sau užsidedi. Bet kodėl gi ne? Jeigu daryčiau taip, kaip visi, ko gero nebūtų įdomu pačiai“, – teigė kaunietė.

Ji užsiminė, kad kitiems metams galėtų siūlyti kelis variantus. „Be proto esu prigalvojusi rankų darbo“, – atskleidė pašnekovė.

Eglių surinkimo vietos

Nutilus Kalėdinėms giesmėms ir vis labiau krentant kalėdinių eglių ar jų šakų, papuoštų namuose, spygliams, imame svarstyti, kad su jomis jau reikėtų atsisveikinti.

Ir šiemet daugybėje miesto bei rajonų vietų įrengtos specialios vietos joms surinkti. Šios žaliosios kalėdinės puošmenos turi būti paliekamos be plastikinių maišų, pakuočių, vazonų, dekoracijų.

„Kauno švara“ įrengė 63 tokias vietas. Jose eglių ir eglišakių bus laukiama visą sausį.