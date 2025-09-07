 Sveikesnė ir aktyvesnė kasdienybė vyresnio amžiaus žmonėms

Sveikesnė ir aktyvesnė kasdienybė vyresnio amžiaus žmonėms

2025-09-07 18:00 kauno.diena.lt inf.

Kauno rajono visuomenės sveikatos biuras, bendradarbiaudamas su Higienos institutu, sėkmingai įgyvendino 65 ir vyresnių asmenų sveikatos stiprinimo bendruomenėje modelio bandomąjį diegimą.

Rūpestis: senjorai ne tik praplėtė žinias, bet ir praktiškai išbandė sveikatai palankius įpročius. / Organizatorių nuotr.

Projekte dalyvavo 100 dalyvių iš keturių seniūnijų: Garliavos, Kačerginės, Domeikavos ir Karmėlavos.

Per kelis mėnesius vyko: kūno kompozicijos ir fizinio pajėgumo testavimai; paskaitos apie sveiką mitybą, fizinį aktyvumą, griuvimų prevenciją ir psichikos sveikatą; maisto gaminimo ir fizinio aktyvumo dirbtuvės; išvykos į baseiną ir šiaurietiško ėjimo užsiėmimai; grupinės diskusijos ir streso valdymo užsiėmimai.

Projekto dalyviai ne tik praplėtė žinias, bet ir praktiškai išbandė sveikatai palankius įpročius, sustiprino fizinę ir emocinę sveikatą, atrado bendrystės jausmą.

Šis projektas – svarbus žingsnis siekiant geresnės gyvenimo kokybės vyresniame amžiuje, skatinant aktyvų, saugų ir sveiką gyvenimo būdą.

Šiame straipsnyje:
sveikatos stiprinimo bendruomenėje modelis
projektas
vyresni žmonės
