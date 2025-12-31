Svarbi informacija dėl naujametinių fejerverkų: geriau rinktis miesto paruoštą šou

„Miestiečius raginame savarankiškai neleisti fejerverkų, o geriau atvykti ir pasigrožėti dangų nušviečiančiu reginiu į Rotušės aikštę, kur vyks pagrindinis 2026 metų sutikimas“, – rinktis tikrą grožį paragino miesto atstovai.
Vis dėlto, jei fejerverkus planuojate leisti patys, specialistai primena, jog svarbu laikytis saugumo reikalavimų. Gyventojai gali naudoti tik F1, F2 ir F3 kategorijų pirotechniką. Taip pat būtina įsitikinti, ar pasirinkta vieta nepatenka į tyliąsias gamtos ar aglomeracijos zonas, kur pirotechnika draudžiama. Siekiant užtikrinti saugumą, fejerverkus galima naudoti tik ant lygaus, kieto pagrindo.
Naudoti ar žaisti su fejerverkais vaikams griežtai draudžiama.
„Nenaudokite pažeistų ar sudrėkusių pirotechnikos priemonių, taip pat nelaikykite šių gaminių rankose ar kišenėse. Naudoti ar žaisti su fejerverkais vaikams griežtai draudžiama“, – pažymėjo specialistai, palinkėję būti atidiems ir saugoti save bei kitus, kad metų pradžios šventė nebūtų sugadinta.
Primename, kad Rotušės aikštėje Naujųjų metų šventinę nuotaiką kurs vienas ryškiausių Lietuvos muzikos prodiuserių ir DJ – Jovani, daugybę kartų nominuotas M.A.M.A. apdovanojimuose ir du kartus pelnęs Metų elektroninės muzikos atlikėjo vardą.
Vakaro kulminacija taip pat taps „Sway pole dance“ šokėjų pasirodymas – hipnotizuojantis judesio ir oro akrobatikos spektaklis. Atlikėjai ore su kiekvienu judesiu pieš vis naujus siluetus, kurie privers žiūrovus aikčioti iš nuostabos.
Vidurnaktį dangų tradiciškai nušvies įspūdingi fejerverkai.
