Austrijoje konfiskuota 15 tūkst. pavojingų fejerverkų

2025-12-31 18:23
Viljama Sudikienė (DPA)

 Per policijos operaciją keliose Austrijos federalinėse žemėse konfiskuota apie 15 tūkst. pavojingų pirotechnikos gaminių, įskaitant sprogmenų bombas ir trasuojančius šaudmenis, trečiadienį pranešė Vidaus reikalų ministerija. 

 Bendras jų svoris siekė 380 kilogramų.

Įtaisų, dar vadinamų fejerverkų sviediniais, sudėtyje yra įvairių pirotechnikos mišinių ir jie gali sverti kelis kilogramus. Austrijoje, kaip ir Vokietijoje, jų naudojimas yra griežtai reglamentuojamas ir paprastai leidžiamas tik specialiai apmokytiems profesionalams. Austrijos valdžios institucijos apie šiuos įtaisus sužinojo atlikusios kratas namuose.

Vidaus reikalų ministerija teigė, kad šie gaminiai gali būti panaudoti išpuoliams, pažeidžiantiems šalies Konstituciją. Šių neteisėtų gaminių turintiems asmenims  Austrijoje gresia didelės baudos.

 

 

