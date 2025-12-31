Austrijoje konfiskuota 15 tūkst. pavojingų fejerverkų

Bendras jų svoris siekė 380 kilogramų.
Įtaisų, dar vadinamų fejerverkų sviediniais, sudėtyje yra įvairių pirotechnikos mišinių ir jie gali sverti kelis kilogramus. Austrijoje, kaip ir Vokietijoje, jų naudojimas yra griežtai reglamentuojamas ir paprastai leidžiamas tik specialiai apmokytiems profesionalams. Austrijos valdžios institucijos apie šiuos įtaisus sužinojo atlikusios kratas namuose.
Vidaus reikalų ministerija teigė, kad šie gaminiai gali būti panaudoti išpuoliams, pažeidžiantiems šalies Konstituciją. Šių neteisėtų gaminių turintiems asmenims Austrijoje gresia didelės baudos.
