Susipliekė dėl „Mercedes-Benz“ ant šaligatvio: jei nepatinka, perlipi per stogą ir nebestatys!

Vaizdu, užfiksuotu Nemuno gatvėje, rugsėjo 25-ąją pasidalijo feisbuko grupės „Reidas TV“ administratoriai. „Kaunas, Nemuno gatvė. Nėra valdžios šiame mieste, antraip taip nesiparkuotų ant šaligatvio!“ – rašoma prie socialiniame tinkle, prie paskelbtos nuotraukos.
Epicentre atsidūręs „Mercedes-Benz“, pastatytas ant šaligatvio, internautus paskirstė į dvi stovyklas: vieni plūdo dėl tokio elgesio, kiti – didelės problemos tame neįžvelgė.
„Įdomu, kodėl numeriai paslėpti? Šalis turi teisę žinoti savo „didvyrius“, – piktinosi vienas komentatorius. „Kelių eismo taisyklės ir Kaunas seniai nebedraugauja. Svarbiausia, ten dar ir „plytos“ ženklą pažeidė“, – pastebėjo kiti.
Kai kuriems itin užkliuvo prierašo prie nuotraukos dalis, teigianti, kad: „Nėra valdžios šiame mieste, antraip taip nesiparkuotų ant šaligatvio!“. „Prie ko čia valdžia? O jei stovės ant kiekvieno kampo po policininką, rėksite, kas per miestas su „mentu“ ant kiekvieno kampo? Pats pastatė ir loja ant valdžios. Siųsk nuotrauką į epoliciją, jeigu toks Tadas Blinda ir nekliedėk ant valdžios“, – gynybinę poziciją miesto valdžios atžvilgiu demonstravo komentavę žmonės.
„E.policija ir tokiam „naglam“ rakteliu per šoną kišenės aukštyje, kad kas nenufilmuotų. Paskui galės įrodinėti iki pažaliavimo. Jei nepatinka, perlipi per stogą ir nebestatys“, – drastiškus sprendimo būdus vardijo internautai.
Tačiau buvo ir tokių, kuriems pamatytas vaizdas emocijų su aršumo prieskoniu nesukėlė. „Sunku apeiti? Niekam netrukdo. Niekas nenukentėjo! Žalos nepadaryta!“ – akcentavo kai kurie.
Administracinių nusižengimų kodekse nurodyta, kad sustojimas ir stovėjimas vietose, kuriose pagal KET draudžiama sustoti ir stovėti, sustojimas ir stovėjimas nesilaikant kelio ženklų ir ženklinimo reikalavimų, važiavimo tvarkos gyvenamosiose zonose ir kiemuose pažeidimas užtraukia baudą vairuotojams nuo 30 iki 90 eurų.
