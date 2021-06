Studentų reakcija į VGTU reklamas Kaune: esame ten, kur norime būti

Reklamos papildymai

Portalas kauno.diena.lt skelbė apie visuomenę įaudrinusias VGTU, keičiančio pavadinimą į VILNIUS TECH, reklamas. Jose retoriškai klausiama, ar tikrai norima ketverius metus praleisti Kaune, bei ar esi ten, kur nori būti. Reklamos apačioje buvo nurodyta rinktis VGTU. Tačiau antradienį tiesiog plūsta reakcijos, kurių, matyt, Vilniuje įsikūręs universitetas nė neplanavo.

Pirmiausia socialiniuose tinkluose pradėjo plisti nuotrauka, kurioje matyti, kad ant plakato „Ar tikrai nori keturis metus praleisti Kaune?“ atsirado ranka baltais dažais užrašytas „Taip“. Vėliau Kauno technologijos universitetas (KTU) išplatino daugiau nuotraukų, kuriose matyti, jog prie visų VGTU stendų pridėtas geltoname fone esantis užrašas „Taip“. Užrašas pasirinktas „Kaunas tvarkosi“ ženklų stiliumi ir iš karto mėlyname reklamų fone patraukė dėmesį.

Dabar KTU dar papildė galeriją su studentais. Įvairių tautybių studentai prie kontraversiškų VGTU reklamų nusifotografavo rankose laikydami baltą popieriaus lapą, kuriame taip pat parašyta „Taip“. Tokiu atsaku studentai pademonstravo, jog pasirinko Kauną ir yra patenkinti.

Socialiniuose tinkluose pasirodė ir Vytauto Didžiojo universiteto (VDU) studentai ir jų reakcija į reklamas. Jie taip pat įsiamžino su užrašais, tačiau juose nurodoma štai tokia frazė: „Esu ten, kur noriu būti“. Taip studentai užtvirtino savo pasirinkimą ir taip pat nurodė, kad yra patenkinti studijomis Kaune.

Tiesa, priešingai nei KTU studentai, VDU nusifotografavo ne prie reklaminių stendų, o įvairiose Kauno vietose. Taip ne tik išreikšdami savo poziciją dėl to, jog pasirinko teisingai, bet kartu ir parodydami įvairias bei spalvingas miesto erdves, kuriose tiesiog gera būti.

Sukėlė pasipiktinimą

Portalas kauno.diena.lt skelbė, jog tokiu VILNIUS TECH universiteto bandymu patraukti studentus pasipiktino Kauno technologijos universiteto Socialinių, humanitarinių mokslų ir menų fakulteto dekanas Ainius Lašas. „Mano kaimas yra krutesnis už tavo kaimą: VGTU reklamuoja Vilnių Kauno sąskaita! Jo... Matyt daugiau savo pridėtinių verčių nerado. Tai siūlau naują VGTU šūkį: „VGTU – we suck, but Vilnius is lovely!“, – taip „Faceboo“ rašė jis.

Lietuviškai jo siūlomas šūkis skambėtų maždaug taip: „VGTU – mes nieko verti, bet Vilnius – mielas“. Komentatoriams užkliuvo ir teksto esmė, ir gramatika. „Keturis metus“ neblogai apibrėžia tokios reklamos lygį“, – pastebėjo Antanas, pasigedęs su žodžiu „metai“ vartotinos daugiskaitinės skaitvardžio formos.

Ir tai ne vieninteliai klausimai, kurie glumina žmones. „Dar ir tokį plakatą VILNIUS TECH yra sumeistravę“, po nuotrauka su plakatu „Kam studijuoti praeitį, jei gali studijuoti ateitį?“ pakomentavo Ramunė. Tik nenurodė, kuriame mieste ši reklama. Dar kitas internautas pastebėjo, kad tokia reklama itin tiktų ant konkurentų universiteto Istorijos fakulteto sienos.

Desperatiškos pastangos

KTU Rinkodaros ir komunikacijos departamento direktorius Šarūnas Bulota portalui kauno.diena.lt reklaminius VILNIUS TECH tekstus vertino kaip desperatiškas pastangas.

„Džiugu, kad kolegos iš sostinės technikos universiteto mato tokią didelę grėsmę, kad būsimieji studentai renkasi studijas Kaune, o ne Vilniuje, ir imasi tokių desperatiškų veiksmų bandydami paveikti šias tendencijas“, – pirmadienį teigė Š. Bulota.

„Šiuos rinkodarinius veiksmus vertiname kaip KTU ir kitų Kauno aukštųjų mokyklų gero darbo įvertinimą, o sparčiai besivystantis Kaunas tampa vis stipresniu traukos centru stojantiesiems. Tai, matyt, ir gąsdina VGTU, todėl atsakymas į kolegų reklaminiuose stenduose keliamus klausimus yra labai paprastas ir aiškus: „Taip“, – konstatavo KTU atstovas. Norėjo patraukti dėmesį

VILNIUS TECH Viešosios komunikacijos vadovė Ilma Cikanaitė tikino, kad „reklaminė kampanija nėra nukreipta prieš kažką“, o plakatuose atsiradusią klaidą pažadėjo ištaisyti.

„Pradėjome priėmimų reklaminę kampaniją ir jauno žmogaus retoriškai klausiame „Ar esi ten, kur turi būti?“, „Ar tikrai nori ketverius metus praleisti Kaune?“, „Ar tikrai nori ketverius metus praleisti Šiauliuose“?, „Kam studijuoti praeitį, jei gali studijuoti ateitį“ ir t.t. Tai žaismingas ir drąsesnis būdas patraukti jaunosios auditorijos dėmesį, paskatinti juos pamąstyti ir pakviesti studijuoti VILNIUS TECH. Reklaminė kampanija neneigia, ji klausia“, – bandė aiškinti pašnekovė.