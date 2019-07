Studentai vardija trejų metų studijų privalumus: ne tik greičiau, bet ir efektyviau

Europos universitetams siūlant 3 metų trukmės bakalauro studijas, o kartu – galimybę mokytis produktyviau ir išsilavinimą įgyti greičiau, nuo jų neatsilieka ir Kauno technologijos universitetas (KTU).

2017-aisias KTU pirmasis Lietuvoje pristatė 3 metų trukmės bakalauro studijas. Įstojusiųjų šiemet trumpesnės studijos lauks jau daugumoje KTU Socialinių, humanitarinių mokslų ir menų fakulteto (SHMMF) siūlomų programų.

Trumpesnės studijos – nekantraujantiems pradėti karjerą

Didžioji dalis Europos universitetų leidžia rinktis tarp 3 ir 4 metų studijų arba siūlo tik 3 metų studijų programas. Vienas iš tokių – Roterdamo Erasmus universitetas Olandijoje. Ten šiemet studijas baigsianti lietuvė Goda Šiugždinytė džiaugiasi tokiu modeliu ir neabejoja jo privalumais.

„Visų pirma, 3 metų studijų modelis reiškia, jog studentas studijas pabaigs anksčiau, tad turės daugiau laiko susirasti darbą, atlikti darbo praktikas arba apsispręsti, ką norėtų veikti ateityje. Paprasčiausiai sutaupai vienerius metus“, – pliusus vardija būsima absolventė.

Trumpesnių studijų privalumais neabejoja ir jas išbandę KTU SHMMF studentai.

„Studijų trukmė yra labai svarus argumentas renkantis potencialią ateities specialybę. Šiandieniniame pasaulyje esame įpratę viską atlikti, gauti greitai. Tai pasakytina ir apie studentus, kurie nekantrauja įsilieti į darbo rinką ir įgyvendinti savo ateities planus“, – sako Komunikaciją ir informacijos valdymo technologijas studijuojantis Mantas Jakaitis, įstojęs į KTU 2017-aisiais, kuomet buvo pradėta vykdyti pirmoji 3 metų trukmės studijų programa.

Mokomasi ne tik trumpiau, bet ir efektyviau

Anot studentų, trumpesnės studijos tikrai neturėtų asocijuotis su itin intensyviu tempu ar perpildytu tvarkaraščiu.

„Studijų trukmė man kėlė šiokį tokį nerimą, nes galvojau, kad metais trumpesnės studijos bus žymiai intensyvesnės. Tačiau pradėjusi studijuoti supratau, kad nerimavau be reikalo“, – apie studijas KTU sako Komunikacijos ir informacijos valdymo technologijų antro kurso studentė Eglė Šilkūnaitė.

Didesnis dėmesys studijų turiniui, efektyvesnis modulių išdėstymas ir perteklinių modulių atsisakymas, įvairesni mokymo metodai padeda to išvengti.

„Pavyzdžiui, mano studijų kursas kiekvienais metais susidėjo iš keturių blokų. Kiekvienas blokas turi po 4-5 mokymosi dalykus priklausomai nuo to, kaip pats studentas susidėlioja savo tvarkaraštį“, – olandiška studijų patirtimi dalinasi Goda.

Anot jos, blokas trunka 8 savaites, tad maždaug kas du mėnesius studentas laiko egzaminų sesiją.

„Tai nėra taip grėsminga, kaip skamba, be to, labai efektyvu, kadangi tu nuolatos turi mokytis, ir nėra didelių pertraukų“, – apie studijas pasakoja Goda.

Vienoms sritims tinka labiau nei kitoms

Komunikacija – viena sričių, tapatinamų su greitu tempu ir nuolatiniais pokyčiais. Tad neatsitiktinai trumpesnes studijas KTU SHMMF pirmieji išbandė šios srities studentai.

„Ši specialybė reikalauja nuolatinio keitimosi, domėjimosi naujovėmis. Per trejus metus įgaunamos žinios ir įgūdžiai turėtų būti pakankamai švieži ir motyvuojantys toliau tobulėti, nes be to ši specialybė tiesiog neegzistuoja“, – teigia Komunikacijos ir informacijos valdymo technologijų pirmo kurso studentė Sandra Karnilavičiūtė.

Ateitis – pačių studentų rankose

Trumpesnės studijos leidžia greičiau planuoti ateitį, įsilieti į darbo rinką, toliau mokytis. Tačiau kaip ir daugumoje atvejų, viskas priklauso nuo pačių studentų.

„Universitetas suteikia ir begalę kitų galimybių, buvimas tam tikros organizacijos dalimi, savanorystės, meno kolektyvai ir t.t, reikia tik nebijoti per tuos tris metus pasiimti kiek įmanoma daugiau. Net jeigu tai ateityje ir nepadės susirasti darbo, laikas praleistas čia, vis tiek ilgam išliks atmintyje“, – sako M. Jakaitis.