„Sky Office“ pasirinko naujas nuomininkas – į verslo centrą keliasi „Grinda“

„Džiaugiamės, kad „Sky Office“ nuomininkų bendruomenę papildo miestui svarbias paslaugas teikianti „Grinda“. Įmonės biurus šiandien renkasi vertindamos konkrečius pastato rodiklius – energinę klasę, eksploatacines sąnaudas, mikroklimato sprendimus, susisiekimą ir galimybes patogiai organizuoti komandos darbą. Šiuo metu „Sky Office“ užimtumas viršija 83 proc., pastate jau veikia daugiau nei 20 nuomininkų, o laisvi likę tik du aukštai. Tai rodo, kad rinkoje vertinami projektai, kuriuose dera funkcionalumas, techniniai sprendimai ir kokybiška darbo aplinka“, – sakė bendrovės „YIT Lietuva“ vadovas Kęstutis Vanagas.
„Sky Office“ – tvarios miestų ir infrastruktūros plėtros bendrovės „YIT Lietuva“ vystytas 18 aukštų verslo centras esantis Spaudos g. 7. Pastato bendras plotas siekia apie 12 tūkst. kv. m, o vidutinis vieno aukšto plotas – apie 560 kv. m. Verslo centras išsiskiria A+ energinio naudingumo klasė, BREEAM „Excellent“ tvarumo sertifikatu, moderniomis inžinerinėmis sistemomis, patogiu susisiekimu ir panoraminiais sostinės vaizdais.
Į naują biurą persikels dalis „Grindos“ administracijos, o dabartinė būstinė Eigulių g. bus atnaujinta ir geriau pritaikyta miestui paslaugas teikiančių techninių padalinių veiklai.
„Per pastaruosius dvejus metus mūsų veiklos apimtys išaugo dviem trečdaliais. Planuojame tolesnę plėtrą, siekiame didesnio efektyvumo, todėl renkantis patalpas buvo ypatingai svarbus patalpų funkcionalumas, patogus susisiekimas ir artima lokacija su būstine Eigulių gatvėje, – sakė bendrovės „Grinda“ direktorius Jonas Davidavičius. – Tai didesnių įmonės pokyčių atspindys, siekiant efektyviai organizuoti darbą, didinti „Grindos“, kaip darbdavio, patrauklumą ir užtikrinti kokybiškas paslaugas vilniečiams“.
Verslo centre įrengtos lanksčiai planuojamos biuro erdvės, didelis dėmesys skirtas dienos šviesai, mikroklimatui ir efektyviam energijos vartojimui. Ant pastato stogo įrengta saulės elektrinė, taip pat numatyta elektromobilių įkrovimo ir dviračių infrastruktūra, bendro naudojimo stogo terasa.
„Sky Office“ įsikūręs prie Vakarinio aplinkkelio, sparčiai besivystančioje Viršuliškių dalyje. Ši lokacija užtikrina patogų susisiekimą su skirtingais Vilniaus rajonais ir kitais Lietuvos miestais, o aplink pastatą formuojasi vis daugiau biurų, paslaugų, prekybos ir gyvenamosios paskirties objektų. Anot K. Vanago, būtent tokios mišrios paskirties teritorijos Vilniuje tampa vis aktualesnės tiek nuomininkams, tiek investuotojams.
„Viršuliškės stiprėja kaip alternatyvi Vilniaus verslo lokacija. Čia svarbus ne vien susisiekimas Vakarinio aplinkkelio jungtimis, bet ir platesnė teritorijos raida – auganti paslaugų pasiūla, nauji gyvenamieji projektai, viešosios erdvės, pėsčiųjų ir dviračių infrastruktūra. Tai kuria itin patrauklią miesto dalį, kurioje patogu ne tik dirbti, bet ir naudotis kasdienėmis paslaugomis“, – pažymėjo K. Vanagas.
Tarp „Sky Office“ nuomininkų – „Aljansas Aibė“, „Eaton“, „Dr. Oetker“, „Saint-Gobain“ ir kitos tarptautinės bei Lietuvos įmonės, čia taip pat veikia pilateso treniruočių studija „My Pilates“. Savo biurą šiame verslo centre yra įkūrusi ir pati projekto vystytoja „YIT Lietuva“. Pasak K. Vanago, nuomininkų įvairovė patvirtina, kad šis verslo centras yra patrauklus skirtingo profilio organizacijoms.
„YIT Lietuva“ yra Suomijos kapitalo bendrovė šiemet mininti veiklos 60-metį ir priklausanti vienai didžiausių Šiaurės Europos statybos grupių „YIT“. Bendrovė vykdo statybos rangos darbus, vysto modernius gyvenamųjų namų projektus Vilniuje ir Kaune, aktyviai vykdo gatvių rekonstrukcijos bei kitus infrastruktūros darbus visoje Lietuvoje.
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