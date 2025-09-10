Skaudi netektis: mirė LSMU Kauno klinikų profesorė, mokslininkė Kristina Lopatienė

Profesorė Kristina Lopatienė visą savo profesinį gyvenimą paskyrė ortodontijos mokslui, klinikinei praktikai ir jaunųjų specialistų ugdymui. Lietuvos sveikatos mokslų universitete ji dirbo daugiau kaip du dešimtmečius – nuo 2002 m., kai apsigynė daktaro disertaciją ir pradėjo aktyvią mokslinę bei pedagoginę veiklą. Vėliau tapo docente, o už nuopelnus mokslui ir švietimui jai buvo suteiktas profesorės vardas. Daug jėgų, meilės ir pasiaukojimo paskyrė savo įkurtai odontologijos klinikai „Practicus“, kuri pacientų gerbiama ir vertinama dėl aukštos kvalifikacijos specialistų. Jos vadovaujama Ortodontijos klinika Kauno klinikose buvo ne tik pacientų gydymo, bet ir mokslo bei studijų centras.
Pedagoginė profesorės veikla paliko gilų pėdsaką kelioms odontologų kartoms. Ji buvo reikli ir kartu labai atsidavusi dėstytoja, gebėjusi sudominti studentus, skatinti jų mokslinius tyrimus ir siekti aukščiausių standartų. Daugybė jos buvusių studentų šiandien tęsia darbą Lietuvoje ir užsienyje, visada prisimindami profesorės įkvėpimą, profesionalumą ir šilumą.
Profesorė Kristina Lopatienė paliko reikšmingą įnašą ortodontijos moksle. Jos tyrimai apėmė dantų ir žandikaulių anomalijų diagnostiką, skeletinio netaisyklingo sąkandžio ryšius su kraniofazės morfologija, kompleksinį ortodontinį gydymą. Ji paskelbė dešimtis straipsnių tarptautiniuose ir nacionaliniuose mokslo žurnaluose, aktyviai dalyvavo moksliniuose projektuose, vadovavo doktorantams ir rezidentams. Profesorės darbai yra gausiai cituojami, o tai liudija tarptautinį pripažinimą.
Profesorė aktyviai veikė Lietuvos ir tarptautinėje ortodontų bendruomenėje. Ji skaitė pranešimus Lietuvoje vykusiose mokslinėse-praktinėse konferencijose, tarp jų – „Ortodontinių pacientų kompleksinio gydymo aktualijos“ (2023 m., Kaunas). Ji atstovavo Lietuvai tarptautiniuose renginiuose, tarp jų – Europos ortodontų draugijos kongresuose, kur pristatė savo mokslinius tyrimus. Jos dalyvavimas tarptautinėje akademinėje erdvėje garsino Lietuvos mokslą ir stiprino bendradarbiavimą su užsienio kolegomis.
Profesorės Kristinos Lopatienės netektis – skaudi žaizda ne tik šeimai ir artimiesiems, bet ir visai odontologijos bendruomenei Lietuvoje bei užsienyje. Jos šviesus atminimas gyvuos kolegų, studentų ir pacientų širdyse.
Kristina Lopatienė pašarvota Kauno laidojimo namuose „Rekviem“, Jonavos g. 41A, Kaunas.
Atsisveikinimas vyks rugsėjo 11 d. nuo 12–20 val.
Šv. Mišios aukojamos Kauno Šv. apaštalų Petro ir Povilo arkikatedroje bazilikoje rugsėjo 12 d. 8 val.
Urna išnešama rugsėjo 12 d. 12 val.
Laidojama Petrašiūnų kapinėse.
Kristinos Lopatienės artimieji
Naujausi komentarai