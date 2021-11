Sekdama Europos žaliuoju kursu, „Kauno energija“ padės spartinti daugiabučių renovaciją

Paskatinti kompleksinę gyvenamųjų pastatų renovaciją, sukuriant jos išlaidų apmokėjimo per sąskaitas už energiją finansinius modelius, siekiama tarptautiniu projektu „RenOnBill“ („Residential Building Energy Renovations with On-Bill Financing“).

Jame nuo 2019-ųjų dalyvaujančios projekto partnerės – Kauno miesto savivaldybės įsteigtos bendrovės „Kauno energija“ siekis – atitikti Europos Sąjungos (ES) energetikos efektyvumo iki 2050 metų viziją bei tikslus.

„Kauno energija“ šį modelį planuoja išbandyti bandomojo projekto vykdymo laikotarpiu vykdydama mažąją renovaciją, kai atnaujinamas ne visas daugiabutis, o tik jo vidaus šildymo ir karšto vandens sistemos, įvertinamas jų valdymo efektyvumas. Šis renovacijos būdas yra greitas ir efektyvus, nereikalauja didelių finansinių išteklių, visą dokumentaciją tvarko šilumos tiekėjas. Pagal ES inovacijų programą „Horizon 2020“ vykdomo „RenOnBill“ rezultatus numatoma pristatyti 2022-aisiais.

Pasak bendrovės specialistų, minimos finansavimo schemos yra plačiai paplitusios Šiaurės Amerikoje. „RenOnBill“ uždavinys yra įvertinti tokių modelių tinkamumą visoje Europoje, pradedant bandomosiomis iniciatyvomis Italijoje, Lietuvoje, Vokietijoje ir Ispanijoje.

Pažymėtina, kad šį rudenį kompleksinę daugiabučių renovaciją skatinantis tarptautinis projektas „RenOnBill“, kuriame dalyvauja „Kauno energija“, įvertintas svarbiausiuose Europos Sąjungos tvarios energijos apdovanojimuose „EU Sustainable Energy Awards“. Inovacijų kategorijoje bandomasis projektas laimėjo piliečių apdovanojimą. Laimėtojus didžiausioje Europoje atsinaujinantiems energijos šaltiniams ir efektyviam energijos vartojimui skirtoje konferencijoje „EU Sustainable Energy Week“ (EUSEW) pasveikino už energetiką atsakinga Europos Komisijos narė Kadri Simson. Ji pabrėžė, kad šiandien šie projektai ir asmenys yra ne tik lyderiai, keičiant Europos energetikos ateitį, bet ir sektinas pavyzdys. Jų darbas liudija piliečių įsitraukimo svarbą, stengiantis, kad Europos žaliasis kursas (angl. Green deal) taptų realybe.

„Egzistuoja įvairios „mažosios“ ar visos apimties daugiabučių renovacijos finansavimo schemos. Viena paprasčiausių – kai finansuoja elektros, dujų ar šilumos tiekėjas (OBF – angl. on bill financing), o daugiabučio gyventojai išmoka visą renovacijai panaudotą sumą per sutartą laiką. Pavyzdžiui, per 3–5 metus, kas mėnesį mokėdami už energiją. Kai renovacija finansuojama iš tiekėjo lėšų, tai gyventojai iš karto jaučia renovacijos efektą, matydami sąskaitose mažesnius priskaitymus dėl efektyviau vartojamos energijos“, – aiškino „Kauno energijos“ komercijos direktoriaus pavaduotojas Rimas Perevičius.

Jo teigimu, taikant OBF finansinę schemą, visą atsakomybę už renovaciją prisiima tiekėjas – revizuoja projektą, samdo rangos darbus, vykdo techninę priežiūrą. Todėl gyventojams nebereikia gilintis į sudėtingas sutartis su bankais, kredito įstaigomis ar kitomis finansinėmis institucijomis. Tokiu atveju namo bendrija ar administratorius bendrauja su vienu juridiniu asmeniu – energijos tiekėju. Taip pat svarbu, kad, naudojant ODF modelį, finansinių įsipareigojimų neįvykdymo rodikliai yra žymiai mažesni, todėl mažesnė ir investuotojams kylanti rizika, pabrėžia „Kauno energijos“ atstovai.