Saldžios Kalėdos po truputį atkeliauja į Rotušės aikštę

Iš dirbtuvių – į aikštę

Šiais metais menininkė Jolanta Šmidtienė vėl puošia Kauno eglutę. Tekstilininkei tai bus jau dvyliktasis kalėdinis kūrinys, kurį ji padovanos kauniečiams bei miesto svečiams.

Įprastai aplink menininkę sukiodavosi būrys savanorių, kurie padėdavo įgyvendinti eglutės kūrybinį sumanymą, tačiau šiemet dėl koronaviruso pandemijos teko darbus organizuoti kiek kitaip. Pagalbininkai į kūrybines dirbtuves ateina pagal griežtą grafiką, taip išlaikomi atstumai bei sumažinama tikimybė užsikrėsti. Taip Kauno rajone įsikūrusiose dirbtuvėse baltus morengus menininkė ir jos komanda gamino apie mėnesį, o artimiausiu metu visas sukurtas grožis bus pradėtas vežti į Rotušės aikštę.

Jie atrodys kaip debesys, gal cukriniai avinėliai, gal grietinėlė ar morengas. Kiekvienas galės įsivaizduoti savaip.

Ketvirtadienį aikštėje pradėti eglutės pagrindo įrengimo darbai. Iš pradžių darbininkai sunkų stovą pritvirtino prie grindinio, vėliau bus konstruojamas eglutės karkasas. Planuojama, kad pagrindinės eglutės dekoracijos Rotušės aikštę pasieks šios savaitės pabaigoje, o jau kitą savaitę pradės ryškėti tikrasis Kalėdų puošmenos vaizdas.

„Dirbam sistemiškai, po truputį. Visas darbas buvo suplanuotas, tai viskas gerai. Visų dekoracijų gamyba jau eina į pabaigą, liko dar šiek tiek viršūnę užbaigti, pradedame eiti į aikštę ir surinkinėti karkasą. Kol kas nėra jokio streso. Šiemet dirbame pamainomis, pagal sudarytą sąrašą bei apsirūpinę visomis apsaugomis“, – kalbėjo eglutės kūrėja J.Šmidtienė.

Beje, Rotušės aikštėje jau lempučių girliandos jau apraizgė dalį medžių, tad jau pradedama jausti šventinė nuotaika.

Kaip atrodys?

Šių metų tema – saldžios Kalėdos, tad ir eglutės dekoracijos primins saldžius morengus ar grietinėlę. Bus ir tikro cukraus miestas, tad saldžių pojūčių tikrai netrūks.

„Visada darau kažką naujo iš kitokių medžiagų, formų, tad būna naujų iššūkių. Visada žaidžiu su faktūromis, jas išbandau, tad man labai artimas tas medžiagiškumas. Šiemet naudoju izoloną, tad iš jo kuriamos dekoracijos. Tai bus tarsi išplaukę debesėliai. Jie bus tiek eglutėje, tiek ir aplink ją. Jie atrodys kaip debesys, gal cukriniai avinėliai, gal grietinėlė ar morengas. Kiekvienas galės įsivaizduoti savaip“, – saldžias dekoracijas apibūdino J.Šmidtienė.

Jolanta Šmidtienė/Asmeninio archyvo nuotr.

Be rankų darbo dekoracijų, Kauno kalėdinė eglė bus papuošta ir gausybe lempučių. Be to, bus išlaikyta tradicija, jog į pagrindinę miesto elgę lankytojai galės užeiti. Eglutės viduje kauniečių ir miesto svečių lauks dar viena saldi staigmena.

„Viduje bus pastatytas miestas iš tikro cukraus gabaliukų. Centrinėje kompozicijoje iš cukraus bus sumažinti Kauno pastatai. Atrodys kaip miestas sniego ir stiklo burbule“, – pasakojo eglutės kūrėja.

Nuotolinis įžiebimas

Kadangi vis dar galioja karantinas ir negalima rengti masinių renginių, Kauno eglutės įžiebimas šiemet bus be tūkstantinės žmonių minios. Visa įžiebimo šventė persikels į televizijos bei kompiuterių ekranus, tad kiekvienas šventę galės saugiai stebėti namuose, patogiai įsitaisę ant sofos bei pasidarę kakavos puodelį.

„Nuolat stebime situaciją ir kalėdines veiklas planuojame atsižvelgdami į tuo metu galiojančius ribojimus bei saugumo reikalavimus. Siekdami išvengti tolesnio COVID-19 plitimo pavojaus Kauno miesto savivaldybės teritorijoje, ieškome saugių būdų, kaip kauniečiams sukurti saldžią Kalėdų pasaką, kuri yra šių metų Kauno Kalėdų tema. Todėl eglutės įžiebimo šventę šiais metais iš Rotušės aikštės perkelsime į televizoriaus ekranus ir kviesime kauniečius, miesto svečius šventę stebėti saugiai namuose“, – kiek anksčiau portalui kauno.diena.lt komentavo Kultūros skyriaus vedėja Agnė Augonė. Dėl COVID-19 situacijos prie Kauno pagrindinės eglės šiemet nebus ir įprasto kalėdinio miestelio, kuris kvepėdavo šilta kakava ir kviesdavo užeiti į namelius, kuriuose būdavo įsikūrę įvairūs personažai.

„Tradicinės kalėdinio laikotarpio veiklos prie eglutės Rotušės aikštėje šiais metais nebus organizuojamos. Vietoje jų planuojame dalytis kalėdinių dirbtuvių vaizdo įrašais, mokančiais naujų receptų ar darbelių, kad mažieji kauniečiai drauge su tėveliais smagiai ir prasmingai kalėdinį laikotarpį leistų namuose“, – šių metų virtualaus kalėdinio miestelio idėją pristatė A.Augonė.

Kauno kalėdinė eglutė nuotoliniu būdu bus įžiebta lapkričio 28 dieną 18 val.

Jolantos Šmidtienės asmeninio archyvo nuotr.

Miesto papuošimai

Nors eglutės įžiebimo šventės gyvai stebėti šiemet nebus galima, tačiau kalėdinės nuotaikos tikrai netrūks. Įvairiose miesto vietose suspindės jaukios lemputės, dvelkiančios jaukumu, tad koronavirusas Kalėdų tikrai iš miestiečių nepavogs.

Dauguma dekoracijų bus tokios, kurias kauniečiai ir miesto svečiai jau yra matę praėjusiais metais. Tačiau bus ir dar nematytų spingsulių. Vienos tokių apraizgė rekonstruotą Laisvės alėją.

„Šiais metais atnaujintos Laisvės alėjos dekoracijos, lemputėmis papuošti medžiai. Į rekonstruotos Laisvės alėjos medžius nusileido daug mažų švieselių, kad naujai atgimusi pagrindinė miesto arterija būtų šviesi ir šventiška. Prie savivaldybės esančiose klombose vėl sužaliuos apie 80 mažų eglučių“, – aiškino miesto atstovai.

Naujoms dekoracijoms (girliandoms) įsigyti šiemet numatyta išleisti apie 75 tūkst. eurų, dar apie80 tūkst. skirta pačios eglutės kūrimui.