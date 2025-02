Rotušės aikštėje aptiko lobių

Istoriniai radiniai

Kauno miesto savivaldybė skelbia, kad rekonstruojamoje Rotušės aikštėje dirbantys archeologai aptiko vertingų istorinių radinių.

„Didžiausias radinys – daugiau kaip 100 metų besislėpęs pamatas. Manoma, kad jis priklausė obeliskui, stovėjusiam čia iki 1917 m. Rasta ir senojo grindinio fragmentų, mažosios architektūros elementų, gaisrininkų darbo įrankių, įvairių namų apyvokos daiktų“, – pažymėjo miesto atstovai.

Kokie darbai vyksta?

Kauno savivaldybės specialistai nurodė, kad derinant veiksmus su archeologais šiuo metu tęsiamas elektros, vandens ir lietaus nuotekų tinklo atnaujinimas.

„Rangovai jau paklojo požemines komunikacijas kavinių zonoje, čia įrengiami pagrindai dangai.

Artimiausiu metu planuojama keisti susidėvėjusias betono plyteles“, – apie Rotušės aikštės darbus skelbė Kauno atstovai.

Jau dėliojami ir artimiausi darbai. Štai kovą į Rotušės aikštę atkeliaus naujosios granito plokštės. „Jeigu visi darbai vyks pagal planą, šiemet Kalėdų eglutė sugrįš į centrinę Senamiesčio aikštę, – pabrėžė savivaldybė.

„Primename, kad gyventojams paliktos prieigos į maitinimo ir kultūros įstaigas, atnaujintą Kauno miesto muziejų“, – pridūrė Kauno atstovai.

Vertinga: Rotušės aikštėje archeologai atrado istorinių artefaktų. / Kauno miesto savivaldybės nuotr.

Kaip pasikeis?

Skelbta, kad po rekonstrukcijos esama važiuojamoji dalis aplink Rotušės aikštę išliks grįsta akmenimis, tačiau šią zoną numatyta palikti pėstiesiems. Automobiliu iki Rotušės aikštės atvažiuoti bus galima tik A. Jakšto gatve, bus panaikinta galimybė kirsti aikštę iš Muitinės gatvės. Pačioje aikštėje bus klojamas granitas.

Visas Rotušės aikštės grindinys bus vienodo aukščio, be bortelių ar kitų iškilumų. Prioritetas numatomas pėstiesiems. Be to, planuojama modernizuoti čia pat esantį fontaną – jį pakeis iš grindinio trykštančios vandens srovės.

Kaip įprastai, centrinis aikštės plotas bus pritaikytas šventėms, koncertams ir kitiems renginiams. Čia pat galės įsikurti paviljonai, turgeliai.

„Nauji, brandūs, bent dešimtmetį auginti medžiai pakeis prastos būklės pirmtakus ir vėl sužaliuos ten, kur senieji buvo išvirtę. Architektai numatę aplink juos sukurti skirtingų dydžių žalumos salelių, kurias apjuos žiedo formos mažosios architektūros elementai – skirtingo dydžio suoleliai“, – buvo skelbta Kauno miesto savivaldybės pranešime.

Be to, medžių šaknynams apsaugoti ir vegetacijai skatinti bus sumontuotos specialios požeminės ertmės – pasiteisinusi užsienio didmiesčių praktika viešosiose erdvėse.