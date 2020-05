Ramučių gyventojai niršta: vietinė gatvelė virto magistrale

Automobilių srautai

Kauno rajone esančių Ramučių gyventojus iš proto veda neūkiškumas, kuris sukelia daug nepatogumų. Vienas tokių pavyzdžių – iš naujo tvarkoma Centrinė gatvė, nors visai neseniai čia jau buvo paklotas naujas asfaltas.

Vietos gyventojai pasakojo, kad pagrindinė Ramučių gatvė buvo remontuota prieš kelis metus, tačiau čia vėl ūžia kelininkų technika. Dabar čia klojama lietaus kanalizacija. Žmonės nesupranta, kodėl tokie darbai negalėjo būti atlikti vienu metu.

„Kas trukdė viską padaryti iškart? Valdininkų trumparegiškumas ar nesugebėjimas organizuoti bei numatyti darbų? Dabar visas transportas, vedantis į Kaunas–Jonava greitkelį, paleistas per tam nepritaikytą, gyvenvietės viduje esančią Parko gatvę. Šios gatvės abejose pusėse įsikūrę vien gyvenamieji namai. Atstumas nuo namų valdos iki gatvės asfalto dangos dažnai yra tik keletas metrų. Negana to, Parko gatvėje aplinka yra sutvarkyta pačių gyventojų pastangomis. Dabar daug kas, nenorėdami važiuoti Centrine gatve, kerta kampą per Parko gatvę, kad išvažiuotų tiesiai į Kaunas–Jonava greitkelį“, – apie netikėtai padidėjusius automobilių srautus skundėsi Ramučių gyventojai.

Nėra saugu

Bendruomenė nurodė, kad Parko gatvė yra vienintelė gyventojų susisiekimo vieta su šalia esančia mokykla (toje pačioje Parko gatvėje), autobusų stotele, parduotuve. Gatvė pakankamai siaura dviem priešpriešiniams srautams, nėra net šaligatvių.

„Prasilenkdami automobiliai dažnai važiuoja ir ant žaliosios vejos. Žmonės eina pačia gatve tarp mašinų, kurios turi laviruoti, kad ant jų neužvažiuotų. Daugelis važiuoja tikrai ne 40 km/val. greičiu, kas nurodyta greitį ribojančiuose ženkluose. Dažnai pasitaiko ir krovininių automobilių, nors jų ribojimas taip pat nurodytas kelio ženkluose. Esame stebėję, kaip sunkiasvoriai automobiliai prasilenkia su policijos patrulių automobiliais, tačiau nebūna jokios reakcijos“, – problemą toliau dėstė Ramučių gyventojai.

„Šioje gatvėje gyvena labai daug jaunų šeimų, kurios turi mažų vaikų. Mamos su vežimėliais eina tiesiog Parko gatve, dažnai prasilenkdamos su automobiliais. Ne kartą stebėta, kaip krovininiai automobiliai jų, einančių šalikele, vos nepartrenkė. Vaikai dažnai išvažiuoja už kiemo ribų su dviratukais, paspirtukais, riedučiais. O kur daugiau jiems važiuoti? Už kiemo vartelių iškart yra tik ši gatvė. Daugelis išeina pasivaikščioti su šunimis – taip pat į Parko gatvę“, – apie tai, jog gyventojams dėl automobilių srauto pasidarė nesaugu, toliau dėstė bendruomenės atstovai.

Žmonės tikino, kad būtų labai gerai, jog Parko gatvė būtų paskelbta gyvenamąja zona, tuomet vairuotojai būtų priversti dar labiau sumažinti greitį, nes įrengus tokius ženklus, pirmenybė tenka pėstiesiems, o ne automobiliams. Gyventojai tikino, kad ne kartą kreipėsi į valdininkus, tačiau liko neišgirsti.

Gyventojai pateikė ir siūlymų, jog jei būtų padarytas aplinkkelis už gyvenvietės ribų, automobilių srautą būtų galima nukreipti pro Laisvąją ekonominę zoną į kelią Kaunas–Jonava. „Ar taip planuojamas sodybų tuštėjimo metas? Kas toliau? Praplatins Parko gatvę, išpils asfalto dangą iki tvorų ribos ir po langais padarys greitkelį? O kol kas esame palikti gyventi perkrauto automobilių srauto dulkėse, išmetamųjų vamzdžių dūmuose, baisiame automobilių keliamame triukšme. Šiuo metu automobilių srautas yra nelogiškai didelis, primena autostradą. Kurdami čia savo gyvenimus, žmonės šito nesirinko. Todėl Ramučių gyventojų šauksmas – grąžinkite mums ramią gyvenvietę, leiskite auginti vaikus ne dulkėse ir ne tarp išmetamųjų dūmų. Ar laukti, kol atsitiks nelaimė – pravažiuojanti mašina numuš žmogų ar už vartelių į mokyklą išėjusį vaiką?“ – toliau pyktį dėl automobilių srauto, važiuojančio palei namus, liejo gyventojai.

Vis dėlto Ramučių gyventojams dar kurį laiką teks kęsti nepatogumus, atsiradusius dėl šiuo metu tvarkomos Centrinės gatvės. Kauno rajono savivaldybės internetiniame puslapyje skelbiama, kad darbai vyks dar porą savaičių.

„Informuojame, kad nuo gegužės 4 d. iki birželio 5 d. bus vykdomi lietaus nuotekų vamzdyno paklojimo darbai Centrinėje gatvėje Ramučiuose. Šiuo laikotarpiu gatvė bus pilnai uždaryta, automobilių eismas nukreipiamas apylanka Parko ir Gėlių gatvėmis“, – gyventojai informuojami rajono savivaldybės puslapyje.