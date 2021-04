Priminimas kauniečiams: kaip taisyklingai judėti Laisvės alėja?

„Laisvės alėja kasmet, ypač atšilus orams, tampa ypatingu traukos centru. Daugelis čia mėgsta vaikščioti pėsčiomis, tačiau auga ir dviračių bei paspirtukų greitis. Siekdami išvengti susidūrimų ir nelaimių, Laisvės alėją kelio ženklais „padalinome“ į dvi zonas. Einant nuo Senamiesčio soboro link – visa dešinioji alėjos pusė ir vidurinė dalis liepų proskynoje skirta išimtinai tik pėstiesiems.

Tuo metu kairioji pusė – mišriam judėjimui. Taigi čia privalo išsitekti tiek ilgų pasivaikščiojimų gerbėjai, tiek ir ratuoti miestiečiai. Visų kauniečių bei miesto svečių prašome laikytis šios elementarios tvarkos – vietos užteks visiems“, – sakė Kauno savivaldybės Transporto ir eismo organizavimo skyriaus vedėjas Martynas Matusevičius.

Vilmanto Raupelio nuotr.

Skubantys ir norintys išvengti didelio srauto Laisvės alėjoje raginami rinktis alternatyvą – lygiagrečiai esančią atnaujintą Kęstučio gatvę su naujutėlaičiu dviračių taku. Ji taip pat gali tapti patogaus susisiekimo dalimi.

Kauno apskrities Vyriausiojo policijos komisariato (VPK) Komunikacijos poskyrio vedėja Odeta Vaitkevičienė priminė, kad Laisvės alėjoje, mišraus eismo take, dviratininkai ir elektrinių paspirtukų savininkai privalo duoti kelią pėstiesiems, neturi jiems trukdyti ar kelti pavojaus. Be to, pro pat pėsčiąjį leidžiama važiuoti tik tokiu greičiu, kuris yra artimas pėsčiojo judėjimo greičiui (3–7 km/val.), paliekant praeiviams pakankamą tarpą iš vieno ar kito šono. Taip visi galės jaustis saugūs.

Visų kauniečių bei miesto svečių prašome laikytis šios elementarios tvarkos – vietos užteks visiems.

„Dviračių taku ar juosta dviratininkas privalo važiuoti kuo arčiau dešiniojo krašto. Jeigu pėsčiųjų ir dviračių take ar šaligatvyje horizontaliuoju ženklinimu (dviračio simboliu) yra pažymėta eismui skirta dalis, šios transporto priemonės vairuotojas privalo važiuoti tik ja“, – teigė O. Vaitkevičienė, pridėdama, kad Kelių eismo taisyklių turi laikytis ir pėstieji, kuriems draudžiama eiti dviračių takais.

Kauno apskrities VPK suskaičiavo, kad praėjusiais metais mieste iš viso eismo įvykiuose buvo sužeisti 364 asmenys. Iš jų 39 – dviračių vairuotojai. Taip pat nukentėjo 6 elektrinių paspirtukų vairuotojai ir vienas šios transporto priemonės keleivis.

Keletas susidūrimų su paspirtukininkais Laisvės alėjoje užfiksuota ir šiemet, todėl saugaus eismo specialistai ragina visus atkreipti dėmesį į elementarią taisyklę, paisyti kelio ženklų ir šiųmetį sezoną pėsčiomis ar ant dviejų ratų praleisti be avarinių situacijų ir kitų nemalonių „nuotykių“.