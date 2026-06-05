Prie „Žalgirio“ arenos – įspūdingos ugniagesių tarpusavio rungtys

Turnyre visų akys krypsta į pernai metų pasaulio čempionus. Lietuvos vyrų rinktinę tuomet atstovavo L. Leonavičius, J. Višnevski, G. Samauskis, R. Lindenis ir R. Vilimas.
Mišrioje estafetėje (dvi moterys ir trys vyrai) tuomet triumfavo R. Balčiūnas, M. Kirelytė, K. Gražinis, R. Bartkutė, A. Ašmontas.
Pasaulio čempionais tapo ir vyrų per 40 metų rinktinė: R. Balčiūnas, A. Ašmontas, M. Gasparėnas, R. Viskontas, E. Krivickas.
Stipriausio ugniagesio gelbėtojo varžybos – įdomios ne tik kaip sportinis renginys, bet ir tuo, kad tai realiomis ugniagesių darbo sąlygomis paremtos profesinio pasirengimo rungtys.
Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas nurodo, kad varžybų tikslas – stiprinti ugniagesių gelbėtojų praktinius įgūdžius, fizinį pasirengimą bei tarptautinį bendradarbiavimą.
Organizatoriai mini, kad rungtyse ugniagesiai gelbėtojai varžosi vilkėdami apie 15 kilogramų sveriančią kovinę aprangą ir kvėpavimo aparatus.
Dalyvių laukia sudėtinga ir didžiulės ištvermės reikalaujanti trasa: reikės į ketvirtą aukštą užnešti 20 kilogramų sveriantį žarnų ryšulį, virve užtraukti žarnas, atlikti jėgos rungtį su specialiu hidrauliniu įrenginiu, nutempti gaisrinę žarną ir vandens srove numušti taikinį. Trasą vainikuos apie 85 kilogramus sveriančio tariamo nukentėjusiojo tempimas.
Varžybų metu bus išrinkti stipriausi Lietuvos ugniagesiai gelbėtojai, pateksiantys į nacionalinę rinktinę: penki stipriausi vyrai, viena moteris ir vienas vyresnių nei 40 metų kategorijos atstovas. Taip pat bus apdovanotos stipriausios priešgaisrinių gelbėjimo valdybų komandos.
(be temos)
(be temos)