Premjeras apie Kauno klinikinę ligoninę: darbuotojų patvirtinimai – šokiruojantys

„Esmė to ne viena ar kita galva, kuri gali kristi. Esminis dalykas, kad situacija būtų tinkamai suvaldyta pačioje gydymo įstaigoje. Kad tai nebūtų viruso židinys, kad tai nebūtų keliamas pavojus darbuotojams ir kad jie strese nedirbtų. Tai čia yra situacija, kad būtų atitinkamai naudojamasi tais įrankiais, kurių jie turi, kalbant apie apsaugos priemonės. Jei apsaugos priemonių medikai pakankamai turi, nematau tikrai prasmės naudoti jas ir, pažeidžiant bet kokią elementarią logiką (apsaugines priemones – ELTA), vynioti įvairiausius maišelius. Jeigu tų priemonių trūksta, reikia tiesiog labai aiškiai ir drąsiai pasakyti, kad mums kažko trūksta. Jūs matote, lėktuvai leidžiasi kiekvieną dieną ir tie trūkumai bus visiškai panaikinti. Esmė ne personalijos, o tai, kad ši ligoninė labai svarbi ir yra vienas iš atraminių taškų. Ji turi funkcionuoti tinkamai ir kad būtų apsaugoti darbuotojai, ir gydomi žmonės. Aš tik to noriu, to norėjau ir tikiuosi, kad jei kažkas bus padaręs veiksmus tyčinius, tai už tai tikrai bus atsakomybė“, – teigė S. Skvernelis.

Pasak premjero, jam pats ligoninės personalas patvirtino šokiruojančius faktus.

Jei kažkas bus padaręs veiksmus tyčinius, tai už tai tikrai bus atsakomybė.

„Aš bendrauju su gydytojais, dirbančiais šioje ligoninėje. Deja, jų patvirtinimai yra šokiruojantys. Tai ministro prerogatyva, jis nušalino (A. Naudžiūną – ELTA), reikia dabar padaryti tarnybinį patikrinimą. Aš atleisti direktoriaus negaliu, tai nėra mano kompetencija ir savo nuomonę išsakiau. Dar daugiau, dabar yra pavedimas Valstybinei akreditavimo tarnybai įvertinti šią situaciją. Aš manau, kad atsiras ten žmonės, kurie kalbės, pasakos ir kurie realiai viską pasakys“, – teigė premjeras.

Po žurnalistės Daivos Žeimytės-Bilienės penktadienį feisbuke pasidalintų nuotraukų, kuriose užfiksuoti šokiruojantys vaizdai iš Kauno klinikinės ligoninės Infekcinių ligų skyriaus, – jame medikai priversti vienkartinius apsauginius drabužius saugoti maišeliuose ir naudoti ne vieną kartą – bei premjero S. Skvernelio paraginimo atleisti Kauno klinikinės ligoninės direktorių A. Naudžiūną, sveikatos apsaugos ministras A. Veryga paskelbė, jog A. Naudžiūną nušalina nuo pareigų, kol dėl įvykio atliekamas tarnybinis tyrimas.

„Facebook“ nuotr.

Pati D. Žeimytė-Bilienė, penktadienį pasidalinusi nuotraukomis, teigė, kad toks vaizdas šokiruoja. Pasak jos, medikai vienkartinius drabužius po kiekvienos pamainos sudeda į maišelius, o atvykę į darbą kitai pamainai, tuos pačius panaudotus vienkartinius drabužius yra priversti rengtis iš naujo, nes ligoninė stokoja resursų.