Prasideda nauja KKPDA kadencija: tikslas – tęstinumas ir stiprinimas

Pasiekti tikslai

KKPDA prezidentas, bendrovės „Volfas Engelman“ direktorius Marius Horbačauskas vardijo pasiektus praėjusios kadencijos tikslus, tarp kurių – narių skaičiaus padvigubinimas. Tai buvo reikšmingo augimo, įsitvirtinimo ir įtakos stiprinimo laikotarpis.

„Pagrindinė sėkmė, kad pavyko pagerinti asociacijos narių bendruomeniškumą. Bendrystė labai svarbu, nes joje žmonės gali labai daug ką sukurti, pasiekti gerų rezultatų. Smagu, kad per tuos ketverius metus narių skaičius išaugo nuo 46 iki beveik 80.

Tačiau vien tik skaičius nieko nereiškia, matome, kad didžioji dalis narių dalyvauja asociacijos veiklose, renginiuose. Be to, 9 iš 10 narių yra rekomenduoti kitų narių. Tai rodo, kad nariai mato prasmę ir kviečia jungtis kitus verslo partnerius. Taip pat per šį laikotarpį sustiprėjo pati organizacija, verslo bendruomenės balsas tapo labiau girdimas“, – kalbėjo M. Horbačauskas.

Be to, per šią kadenciją asociacija sustiprėjo finansiškai, už nario mokestį, tikslines įmokas už renginius ar paramos būdu surinkti pinigai panaudoti efektyviai organizacijos veiklai, vardo žinomumo didinimui ir pan., tai rodo asociacijos stabilumą ir gebėjimą veikti esant įvairiomis rinkos nuotaikoms.

Strateginė lyderystė

Per ketverius metus asociacijos veikla apėmė ne tik bendruomenės stiprinimą, bet ir aktyvų interesų atstovavimą. Vienas ryškiausių pasiekimų – strateginė lyderystė Kauno regiono plėtros tarybos partnerių grupėje, kurioje KKPDA tapo esmine regioninės politikos formuotoja.

Taip pat asociacijos iniciatyva atgaivinta Kauno miesto Verslo tarybos veikla, o Kauno rajone sukurta dvišalė darbo grupė su mero komanda, sprendžianti verslui svarbius klausimus tiesioginiu dialogu.

„Dirbame tiek su Kauno miesto, tiek su rajono savivaldybėmis, turim įvairių bendradarbiavimo sprendžiant aktualius klausimus formatų. Jaučiame atsiradusį pasitikėjimą mūsų organizacija, todėl verslo balsas dar labiau girdimas, į jį įsiklausoma. Bendra mūsų narių metinė apyvarta – 3,2 mlrd. eurų, tad tikrai turime svarų balsą“, – pažymėjo M. Horbačauskas.

Lietuvos pramonės konferencijos prezidentas Vidmantas Janulevičius taip pat akcentavo, kad vieninga verslo bendruomenė gali pasiekti didelių tikslų. „Vien nuomonės išsakymas nieko neduoda, reikia dalyvauti priimant sprendimus, projektų rengimo grupėse, viešosiose konsultacijose, Seimo komitetuose ir pan. Tokiu būdu verslas gali pasiūlyti teisinį reguliavimą, išsakyti poziciją mokesčių klausimais. Įtaka pasiekiama tik organizacijai esant vieningai.

Norime ir toliau telkti verslo bendruomenę, kad nariai jaustų dėmesį, vertę ir matytų prasmę būti KKPDA dalimi.

Šiandien kaip niekad svarbus vieningas Kauno balsas, nes čia yra pramonės, verslų ir pažangos centras. Kauno regionas generuoja reikšmingą šalies ekonomikos dalį. Kauno verslai supranta pareigą būti ne stebėtojais, o krypties formuotojais, užduodančiais toną nacionalinei diskusijai“, – apie tai, kad Kauno verslai yra girdimi, kalbėjo V. Janulevičius.

Bendrystė leidžia tobulėti

KKPDA viceprezidentas, bendrovės „Kautra“ direktorius Linas Skardžiukas antrino, kad svarbiausias pasiektas tikslas – augantis bendraminčių ratas.

„Čia susirenka tie, kurie nori vieni kitiems padėti. Nesame aršūs konkurentai, labiau bendraminčių klubas, kuris dalijasi gerosiomis praktikomis, diskutuoja ir valstybei svarbiais klausimais, tokiais kaip mokesčiai, gynyba, ekonomikos augimas ir pan. Kartu pavyko ir gerinti verslo įvaizdį, nes būtent verslai, mokėdami mokesčius, išlaiko visą valstybę, už verslų stovi tūkstančiai darbuotojų. Todėl svarbu išlaikyti tą bendrystę ir toliau stiprėti kaip organizacija“, – teigė L. Skardžiukas.

Be to, asociacijos nariai turėjo galimybes tobulėti mokymuose, dalytis geriausiomis praktikomis ir taip auginti savo verslus.

„Turėjome įvairių mokymų apie dirbtinį intelektą, automatizavimo procesus ir pan. Be to, važinėjome vieni pas kitus, žiūrėjome realius technologinius pavyzdžius, kurie leidžia efektyvinti darbą, kokie robotikos sprendimai pasiteisino. Smagu, kad asociacijos nariai vieni kitiems padeda, įtraukia į veiklą ir atokiau nuo Kauno miesto esančius verslus“, – kodėl verta būti KKPDA nariu pasakojo asociacijos viceprezidentas, bendrovės „Gaschema“ generalinis direktorius Valdemaras Vareika.

Įtrauktas ir mokslas

Šiandien KKPDA drąsiai galima vadinti aktyviausia ir įtakingiausia regionine verslo asociacija Lietuvoje, vienijančia ne tik stambiausius pramonės ir paslaugų verslus, bet ir svarbiausias mokslo institucijas bei savivaldybių įmones Kauno regione.

„Mokslo ir verslo bendrystė – ypač aktuali, nes tai leidžia vystyti inovacijų ekosistemą. Galime pasidžiaugti, kad mūsų asociacija jungia ne tik stambiausius pramonės verslus, bet ir įvairias mokslo institucijas – universitetus, kolegijas, Kauno technologijos inžinerijos licėjų, kuri yra didžiausia šalyje specializuota vidurinio ugdymo mokykla. Visos švietimo organizacijos nuo vidurinio iki aukštojo mokslo padeda auginti jaunus žmones“, – kalbėjo KKPDA viceprezidentas, KTU rektorius Eugenijus Valatka.

Tikslas – tęstinumas

KKPDA rinkiminėje konferencijoje dar vienai kadencijai vienbalsiai asociacijos prezidentu perrinktas M. Horbačauskas ir viceprezidentai E. Valatka, L. Skardžiukas ir V. Vareika. Taip pat patvirtintas naujas prezidiumas.

„Norime ir toliau telkti verslo bendruomenę, kad nariai jaustų dėmesį, vertę ir matytų prasmę būti KKPDA dalimi. Naujos kadencijos tikslas – tęstinumas ir stiprinimas, kad galėtumėme toliau tęsti tas veiklas, kurios duoda geriausių rezultatų, kad organizacija būtų dar labiau girdima. Norime vienyti verslus, bendruomenes, valdžios ir mokslo atstovus tam, kad Kauno regiono verslams būtų geriausios sąlygos plėstis, vystyti veiklą, auginti ekonomiką“, – pažymėjo M. Horbačauskas.

Jis pridūrė, kad verslo bendruomenė jau turi ir partnerių iš kultūros sektoriaus. Tokie partneriai kaip Nacionalinis Kauno dramos teatras, Pažaislio muzikos festivalis ar Kauno miesto muziejus leidžia plėsti bendrystę, kurti gerą aplinką visiems, megzti naujas pažintis. Tad ir naujoje kadencijoje bus siekiama stiprinti esamus ryšius ir kurti naujus, kad kartu būtų galima pasiekti geriausių rezultatų.