 Pradedamas Simono Daukanto pėsčiųjų tilto kapitalinis remontas

Pradedamas Simono Daukanto pėsčiųjų tilto kapitalinis remontas

2026-05-29 10:39
Pranešimas spaudai

Per Nemuno senvagę besitęsiantis Simono Daukanto pėsčiųjų tiltas, jungiantis centrą ir salą, pasitinka kapitalinį remontą. Kaip pranešė Kauno miesto savivaldybė, numatyta sutvarkyti statinio konstrukcijas, laiptus, dangą. Kol vyks darbai, gyventojai bus nukreipiami alternatyviais maršrutais.

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„Kaune ne tik statome naujus tiltus, bet ir rūpinamės esamais“, – priminė Kauno meras Visvaldas Matijošaitis.

Likus porai metų iki Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo pastatytas tiltas iki šiol pasitarnauja keliaujantiems į Nemuno salą ir iš jos. Prieš 30 metų legendinis lakūnas Jurgis Kairys pirmą kartą praskrido po šiuo vieninteliu Kaune kabamuoju tiltu.

„Tilto tvarkymas buvo vykdomas nuolat. Tačiau pasiekėme ribą, kai paprastojo remonto neužtenka. Darbus pradedame jau kitą savaitę. Iki tol bus įrengti darbų zonos aptvėrimai“, – sakė Kauno savivaldybės Miesto tvarkymo skyriaus vedėjas Aloyzas Pakalniškis.

Atliekant darbus bus sutvarkytos tilto konstrukcijos, laiptai, apšvietimas. Betoninių plytelių dangą planuojama keisti į granitą, taip išlaikant vientisumą su S. Daukanto gatvės grindiniu.

Kol praėjimas pėstiesiems bus uždarytas, kauniečiai ir miesto svečiai patekti į salą galės kitais tiltais iš Karaliaus Mindaugo prospekto – ties Karmelitų bažnyčia, A. Mickevičiaus, Maironio ir I. Kanto gatvėmis.

Darbai numatomi iki kitų metų rudens. Čia darbuosis viešąjį rangos konkursą laimėjusi bendrovė „Autokausta“. Projektą parengė „Kauno tiltai“. Rangos darbų kaina – 1,43 mln. eurų su PVM.

Šiame straipsnyje:
Simono Daukanto tiltas
Simono Daukanto pėsčiųjų tiltas
Simono Daukanto pėsčiųjų tilto remontas

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Komentarai

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Komentarai

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Žilvinas Ručys
visas plytas ,cementa, metalą asmeniškai perskaičiuosiu.
1
-4
Žilvinas Ručys
vagie žudike mero pareigose visvaldai matijošaiti su gauja tarybos narių ,pasigirki visų tiltų priežiūros kainomis ir teismais , ypač aleksoto tilto
0
-6
Stiklainis
Sveikiname Autokaustą ! Stiklainiai pildosi, prokuratūrai vizginant uodegą. Špygą STT, galit nesistengti.
1
-2
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