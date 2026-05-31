Pokyčiai kaunietėms: gimdyti – į Šilainius, o ne į miesto centrą

Sukėlė atgarsį
Žinia, kad pertvarkomi Kauno krikščioniškieji gimdymo namai, visuomenėje sukėlė nerimo, kad atsisakoma tęsti ilgametes tradicijas, ardoma pasitikėjimą užsitarnavusi įstaiga.
Kai kam šie gimdymo namai kelia sentimentų: dalis kauniečių patys čia gimė, čia gimė ir jų vaikai.
Kilo nusivylimo, pasipriešinimo banga. Protesto ašimi tapo peticija, kurią pasirašė daugiau nei 11 tūkst. žmonių. Iniciatyvos „Išsaugokime Kauno krikščioniškuosius gimdymo namus“ atstovė Jarūnė Rimavičė viešai yra teigusi, kad įstaigos išardymas būtų „didelis žingsnis į praeitį gimdymo priežiūros sistemoje“.
Pertvarkos kritikai viešai baiminosi, kad, gimdymus perkėlus į didesnę ligoninę, bus prarastas individualus dėmesys ir šeimoms artima atmosfera. Dalis mamų viešai kalbėjo apie tai, kad šiuose gimdymo namuose jautėsi ne „pacientėmis sistemoje“, o žmonėmis, kuriems skiriama laiko ir dėmesio.
Akcentuotas savitas Kauno krikščioniškųjų gimdymo namų požiūris į gimdymą, didelis dėmesys natūraliam gimdymui, pagarbai gimdyvei ir šeimos įtraukimui.
Lietuvos sveikatos mokslų universiteto (LSMU) Kauno ligoninės, kuriai priklauso minėti gimdymo namai, vadovybė ir gydytojai pabrėžia: tai nėra gimdymo paslaugų mažinimas ar uždarymas. Priešingai – siekiama sustiprinti paslaugų kokybę, užtikrinti didesnį saugumą ir išlaikyti tai, ką gimdyvės labiausiai vertina: žmogišką dėmesį ir jaukią aplinką.
Pasidomėjome, kas siūloma gimdyvėms Akušerijos ir ginekologijos skyriuje Josvainių gatvėje, į kurį bus perkelta dalis minėtų gimdymo namų paslaugų.
Atmosferą kuria žmonės
Viena dažniausių baimių – perkėlus gimdymus, bus prarasta ypatinga Krikščioniškųjų gimdymo namų atmosfera. Tačiau patys medikai sako, kad jaukumą ir atidumą kuria ne sienos, o žmonės.
Didžioji dalis personalo iš Miško gatvės miesto centre persikelia dirbti į LSMU Kauno ligoninės Akušerijos ir ginekologijos skyrių Josvainių gatvėje, kartu atsinešdami savo vertybes: empatiją, kantrybę, pagarbų santykį su gimdyve.
„Aura priklauso nuo žmonių, nuo personalo“, – sakė LSMU Kauno ligoninės Akušerijos ir ginekologijos skyriaus vadovas doc. dr. Tomas Biržietis.
Pasak jo, visose Lietuvos akušerijos įstaigose jau seniai siekiama kurti kuo artimesnę namams aplinką, tačiau ligoninės prioritetas vis dėlto išlieka saugumas.
„Svarbiausia – sveika gimdyvė ir sveikas naujagimis. Jaukumas ir komfortas taip pat svarbu, bet tai jau po to“, – pabrėžia gydytojas.
Šeimos kambariai
Viešojoje erdvėje vis dar pasigirsta stereotipų, kad Akušerijos ir ginekologijos skyrius Josvainių gatvėje yra sovietinis ar nepritaikytas šeimai.
Tačiau iš tiesų skyrius yra atnaujintas: gimdyklos – erdvios, šviesios ir modernios. Šiuo metu veikia šešios gimdyklos, baigiama įrengti septintoji. Joje planuojama speciali vonia ir moderni fiziologinio gimdymo lova.
Dalyje pogimdyvinių palatų yra dvigulės lovos, šaldytuvai, mikrobangų krosnelės, virduliai. Veikia penki šeimos kambariai, dar du ruošiami.
Šiame skyriuje galima gimdyti kartu su pasirinktu žmogumi: vaiko tėvu, kitu artimuoju ar dula. Veikia nėščiųjų mokykla, organizuojamos atvirų durų dienos, skaitomos paskaitos apie žindymą, gimdymą vandenyje, pasirengimą gimdyti.
T. Biržiečio teigimu, visoms gimdyvėms LSMU Kauno ligoninėje užtikrinama ne tik medicininė, bet ir psichologinė, socialinė ir sielovadinė pagalba. Bendradarbiaujama su Krizinio nėštumo centru, teikiamos konsultacijos dėl finansinės pagalbos.
Dvylikos specialistų komanda
Spalio 1 d. planuojama steigti LSMU Kauno ligoninės Akušerijos ir ginekologijos kliniką, sujungiančią visus šios srities ligoninės padalinius.
Ligoninės atstovai pabrėžia, kad kalbama ne apie Krikščioniškųjų gimdymo namų uždarymą, o apie akušerinės pagalbos reorganizavimą. Artimiausiu metu planuojama atidaryti ir Moters sveikatos centrą.
Teigiama, kad miesto centre, Miško gatvėje, veikla nebus nutraukta – čia liks ir bus stiprinamos ginekologijos dienos chirurgijos paslaugos, veiks nėščiųjų baseinas, bus teikiamos kineziterapijos paslaugos, ambulatorinės konsultacijos.
Atsiradus gimdymo nesklandumų, didesnėje ligoninėje yra daugiau personalo, daugiau galimybių greičiau suteikti reikalingą visapusę daugiaprofilinę pagalbą.
Sprendimą reorganizuoti Krikščioniškuosius gimdymo namus lėmė, kaip aiškino ligoninė, tai, kad Lietuvoje mažėja gimdymų.
Per pastaruosius penkerius metus gimdymų čia sumažėjo beveik trečdaliu – nuo 930 gimdymų 2021 m. iki 656 gimdymų 2025 m.
Tuo metu ligoninės padalinyje Josvainių gatvėje, Šilainiuose, per metus priimama gerokai daugiau gimdymų – apie 1 tūkst. Pasak specialistų, būtent didesnėse ligoninėse lengviau užtikrinti nuolatinį visų reikalingų specialistų budėjimą ir pagalbos prieinamumą visą parą.
„Tam, kad būtų būtų galima priimti bent vieną gimdymą, reikalinga dvylikos medicinos specialistų komanda. Ją sudaro du gydytojai ginekologai, trys akušeriai, vienas neonatolgas, vienas neonatologijos slaugytojas, du slaugos padėjėjai, vienas anesteziologas, vienas anesteziologijos slaugytojas, vienas operacinės slaugytojas. Siekiant užtikrinti nepertraukiamą akušerijos paslaugų teikimą viename padalinyje (visą savaitę visą parą), reikalingos penkios tokios komandos“, – skaičiavo doc. dr. T. Biržietis.
Konvejerio klišė
LSMU Kauno ligoninės Akušerijos ir ginekologijos skyriaus vadovas primena, kad Lietuvoje teikiama kelių lygių akušerijos pagalba. Tiek Krikščioniškieji gimdymo namai, tiek kiti mažesni regioniniai stacionarai teikia antrojo A lygio akušerijos paslaugas. Kauno ligoninės Akušerijos skyrius teikia aukštesnio – antrojo B – lygio paslaugas. LSMU ligoninė Kauno klinikos ir Vilniaus universiteto (VU) ligoninė Santaros klinikos teikia aukščiausio – tretinio – lygio paslaugas.
Pasak gydytojo, didesnės ligoninės pranašumas ypač išryškėja, jei gimdymas komplikuotas.
„Gerai, kai gimdymas vyksta sklandžiai. Visada tuo džiaugiamės. Tačiau, atsiradus gimdymo nesklandumų, didesnėje ligoninėje yra daugiau personalo, daugiau galimybių greičiau suteikti reikalingą visapusę daugiaprofilinę pagalbą“, – pabrėžė medikas ir pridūrė, kad gimdymo atveju ir kelios minutės gali lemti labai daug.
Be to, anot gydytojo, nederėtų pamiršti ir kitų svarbių veiklų: nuolatinio akademinio darbo su slaugos ir medicinos studentais, indėlio ruošiant jaunuosius kolegas rezidentus, mokslinio darbo ir nuolatinio tobulėjimo.
Akušerijos ir ginekologijos skyrius Šilainiuose bus viena iš Akušerijos ginekologijos klinikos sudedamųjų dalių, kur bus ugdomi jaunieji mokslininkai, diegiamos į praktiką naujovės, rūpinamasi specialistų kompetencijomis, kad jos atitiktų aukščiausius pasaulinius standartus. LSMU Kauno ligoninė tam turi visas sąlygas.
Esant itin sudėtingoms situacijoms, kaip ir iki šiol, gimdyvės ar naujagimiai būtų pervežami į Kauno klinikas.
T. Biržietis paneigė vis dar girdimą klišę, neva mažose įstaigose moteriai skiriama daugiau dėmesio, o didesnėse gimdymai neva vyksta konvejerio principu.
„Akušerės visur dirba labai atidžiai ir dėmesio kiekvienai gimdyvei skiria daug. Stengiamės joms suteikti dar daugiau savarankiškumo ir laisvės, o pagarbų elgesį laikome vienu iš prioritetų“, – sakė doc. dr. T. Biržietis.
Jo teigimu, didesnė komanda kaip tik leidžia užtikrinti daugiau pagalbos ir didesnį saugumą esant sudėtingoms situacijoms ir gimdyvei skirti daugiau laiko ir dėmesio.
(be temos)
(be temos)
(be temos)