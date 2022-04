Po remonto Kalniečių šeimos sveikatos priežiūros skyriuje – patogesnės erdvės

Sutvirtėjo poliklinikos pamatai

KMP Kalniečių padalinio Šeimos sveikatos priežiūros skyrius po metus trukusios renovacijos tapo pacientams patogesnis ir gražesnis. Kapitališkai suremontuotas visas kauniečiams gerai žinomo pastato antrasis aukštas. Čia moderniai įrengta 40 gydytojų ir slaugytojų kabinetų, šeši sanitariniai mazgai, trys poilsio patalpos personalui, dvi salės susirinkimams. Įrengti nauji procedūrų, kardiogramų kabinetai. Iš viso atnaujinta apie 1 tūkst. kv. m ploto erdvė.

„Baigėme labai svarbaus segmento kapitalinį remontą. Jame apsilanko daugiausia mūsų pacientų, per metus čia suteikiama apie 245 tūkst. paslaugų. Čia dirbantys šeimos gydytojai, visas šis skyrius yra pirminės sveikatos priežiūros pagrindas. Tai yra pamatai, ant kurių yra statoma poliklinika. Džiaugiamės, kad šie pamatai dabar dar sutvirtėjo“, – teigė KMP direktorius Paulius Kibiša.

Pasak jo, gražios, moderniai įrengtos patalpos svarbios tiek personalui, tiek lankytojams: „Jaučiame, kad ir darbuotojams jaukiau dirbti, ir pacientams čia būti. Juk jei darbuotojas patogiai dirba, nepervargsta, jis išlieka dėmesingesnis pacientui, maloniau bendrauja. Be to, į patrauklias patalpas galime pasikviesti ir geresnių specialistų. Tai daro įtaką pacientams – daugiau jų renkasi KMP.“

Įsikūrė viename aukšte

Po renovacijos gyventojams nebereikia klaidžioti po skirtingus aukštus ieškant savo šeimos gydytojo kabineto – visi KMP Kalniečių padalinio šeimos gydytojai įsikūrė antrame pastato aukšte.

Kita naujovė – šeimos gydytojai ir slaugytojai įsikūrė skirtinguose kabinetuose. Dėl to renovacijos metu kai kur perstatytos sienos. Pasak KMP Kalniečių padalinio vadovės Ivetos Dubrovos, kabinetų sistema pertvarkyta, kad šie darbuotojai galėtų daugiau dėmesio skirti pacientui.

Vilmanto Raupelio nuotr.

„Matėme gydytojo ir slaugytojo darbo viename kabinete trūkumų. Aš pati buvau dirbusi tokiu principu, kai slaugytojas atskirtas nuo gydytojo. Mačiau, kad taip dirbant paciento ir medicinos darbuotojo santykis yra visai kitoks, darbas efektyvesnis ir pasitenkinimas darbu didesnis, – sakė I.Dubrova. – Ir pacientui nauda – dabar jis gauna dvigubai daugiau dėmesio: 15 minučių gydytojo konsultaciją ir 15 minučių slaugytojo. Tiek gydytojui, tiek slaugytojui atsiranda daugiau galimybių.“

Atvykęs į KMP Kalniečių padalinį pasikonsultuoti su šeimos gydytoju, dabar žmogus pirmiausia patenka pas slaugytoją. „Slaugytoja paruošia pacientą gydytojui. Ji patikrina antropometrinius duomenis: matuoja ūgį, svorį, kraujospūdį, papasakoja apie prevencines programas. Jei jos priklauso pacientui pagal amžių, pasiūlo jose dalyvauti. Jei mato, kad reikia profilaktiškai atlikti tyrimus – juos užsako. Ir tik tada pacientas eina pas gydytoją“, – veiksmų seką aiškino KMP Kalniečių padalinio vadovė.

Pasak jos, kai slaugytojas atskirtas nuo šeimos gydytojo, šis netrukdomas tokiais atvejais, kai visą darbą gali atlikti slaugytojas: „Pavyzdžiui, kai žmogus ruošiamas operacijai. Tada dar nereikia gydytojo – reikia tik užsakyti ir atlikti tam tikrus tyrimus. Tai atlieka slaugytojas. Pas gydytoją žmogus atvyksta jau su tyrimų atsakymais.“

P.Kibišos teigimu, toks darbo principas, kai slaugytojai dirba atskirai nuo gydytojų, leidžia taupyti jų darbo laiką. „Kai viename kabinete dirba ir slaugytoja, ir pacientas, dviejų pacientų tuo pačiu metu nepriimsi. Dabar mes galime tai padaryti: kai vieną pacientą priima šeimos gydytoja, stengiamės, kad slaugytoja jau priimtų kitą. Be to, dirbant viename kabinete, neišvengiamai susidarydavo tokių laikotarpių, kai konsultacijos metu arba slaugytojas neturi ką veikti, arba gydytojas. Dabar to nebus. Turime taupyti šių specialistų darbo laiką, galvodami ir apie tai, kad gydytojų ir slaugytojų ima trūkti“, – anot KMP direktoriaus, ateityje tai pasijus dar labiau.

Vadovaujantis šiuo bandomuoju projektu, vėliau ruošiamasi pertvarkyti kitų KMP padalinių šeimos gydytojų kabinetus.

Pokytis: siekiant efektyviau išnaudoti darbo laiką, po renovacijos šeimos gydytojai ir slaugytojai įsikūrė atskiruose kabinetuose / Vilmanto Raupelio nuotr.

Privačių klinikų konkurentė

KMP Kalniečių padalinio Šeimos sveikatos priežiūros skyriuje pradėjo dirbti ir socialinis darbuotojas, registratorė.

„Socialinis darbuotojas rūpinasi technine pagalba neįgaliesiems, bendrauja su kitomis institucijomis. Jis rūpinasi tokiais klausimais, kaip žmogui patekti į slaugos namus, užrašo jį į eilę, suorganizuoja sunkiai vaikštančio žmogaus atvežimą į polikliniką ir pan. Šį darbą anksčiau atlikdavome mes, gydytojai“, – pastebėjo I.Dubrova.

Kitą dalį anksčiau gydytojams ir slaugytojams tekdavusio darbo atliks skyriuje įdarbinta registratorė. Ji registruoja pacientus į gydytojų konsultacijas.

„Tai taip pat bandomasis projektas. Siekiame, kad komandą sudarytų gydytojas, slaugytojas ir registratorė. Registratorė asmeniškai susisiekia su pacientu, jam tinkamu laiku užregistruoja pas gydytoją, atlikti tyrimų, suderina, kada ir kur jis atliks tyrimus, kada sugrįš pas šeimos gydytoją. Apibendrinant, registratorė rūpinasi, kad mes neprarastume ryšio su pacientu, kad jis būtų dar geriau aptarnaujamas“, – sakė I.Dubrova.

„Džiaugiamės, kad KMP, sujungusi skirtingus filialus, nuolat tobulėja, stengiasi tapti patrauklesnė ir patogesnė tiek pacientams, tiek darbuotojams. Visi žingsniai rodo, kad KMP eina naujovių link, stengiasi pritraukti kuo daugiau žmonių prie jos prisirašyti ir, prireikus, teikti paslaugas. Personalas kvalifikuotos, perkama šiuolaikiška medicinos įranga, patalpos nuolat atnaujinamos. KMP tampa rimta konkurente privačioms šeimos klinikoms“, – įsitikinusi Kauno miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotoja Eglė Andriuškienė.

KMP Kalniečių padalinio pirmas aukštas, registratūra, Darbo medicinos centras renovuoti jau anksčiau. Vasarą turėtų prasidėti Odontologijos skyriaus remontas. „Šiame skyriuje pastatėme naują techniką, suremontavome kabinetus iš vidaus, o jų išorė liko baisi. Kai dalis patalpų suremontuota, kontrastas tarp jų ir remonto seniai nemačiusių sienų tampa labai akivaizdus“, – pastebėjo P.Kibiša.

Vėliau bus remontuojamas šio poliklinikos padalinio Funkcinės medicinos ir reabilitacijos skyrius.