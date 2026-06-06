 Po praūžusios vėtros Kaune – liūdni vaizdai: praneša apie suniokotus antkapius ir užverstus takus

Po praūžusios vėtros Kaune – liūdni vaizdai: praneša apie suniokotus antkapius ir užverstus takus

2026-06-06 11:05
Brigita Juodelytė

Penktadienį Kaune praūžusi stipri audra neaplenkė ir amžinojo poilsio vietų. Kauno miesto savivaldybė pranešė apie rimtus nuostolius Seniavos kapinėse, kur vėtros padariniai matomi plika akimi: išversti medžiai, užblokuoti takai ir apgadinti paminklai.

Audros padariniai

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Kadangi šį savaitgalį minima Tėvo diena, į kapines plūstelės tūkstančiai žmonių, todėl tarnybos dirba sustiprintu režimu.

Nuostoliai – akivaizdūs: nukentėjo ir antkapiai

Stiprūs vėjo gūsiai Seniavos kapinėse pridarė nemažai žalos. Pasak savivaldybės atstovų, audra ne tik laužė šakas, bet ir su šaknimis vertė didžiulius medžius. Krisdami jie užvertė pagrindinius praėjimus, pėsčiųjų takus, o kai kuriose vietose kliudė bei apgadino ir gyventojų prižiūrimus artimųjų antkapinius paminklus.

Kapinių teritorijoje darbai prasidėjo penktadienio ankstyvą rytą. Specialiosios tarnybos pjauna vėjo išguldytus medžius, smulkina šakas ir bando kuo greičiau išvalyti praėjimus, kad aplinka vėl taptų saugi.

„Darbai vyksta nuo pat ryto, kad kapinių teritorija būtų kuo greičiau sutvarkyta ir saugi lankytojams“, – teigė Kauno miesto savivaldybė.

Audros padariniai
Audros padariniai / Kauno savivaldybės nuotr.

Svarbus įspėjimas planuojantiems vykti savaitgalį

Savivaldybė kreipėsi į visus Kauno ir aplinkinių rajonų gyventojus, kurie šį savaitgalį, artėjant Tėvo dienai, planuoja lankyti artimųjų kapus Seniavos kapinėse.

Lankytojų prašoma neišsigąsti pamačius audros padarinius ir išlikti itin atsargiems. Kadangi visi padariniai per kelias valandas negali būti visiškai pašalinti, kai kur vis dar gali būti nevalytų takų ar pavojingai pakibusių šakų. Gyventojai raginami apsišarvoti kantrybe ir supratingumu, kol teritorija bus galutinai sutvarkyta.

„Darome viską, kad kuo daugiau darbų būtų atlikta per artimiausią laiką“, – rašoma Kauno miesto savivaldybės pranešime.

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gal sulauksiu
kad prie situ bedu bus atstatyta tvora aplink seniavos kapines.
0
-2
jeban'ko
tai visiskai nesvarbu,ten daug turtingu zmoniu gyvena,susitvarkys net nepastebes.
2
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Anonimas
Sunku pasakyti dėl ko,bet aišku kad kapinių administracija privalėtų prižiūreti medžius.Kapinės senos,medžiai kai kurie labai seni,o žemė įvairi.Tai kaip ir įspėjimas,kad priežiūra yra reikalinga.
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0
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