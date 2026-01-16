Po galimos apgaulės – skundų lavina

„Dėl minimo paslaugos teikėjo šiai dienai (per 2025 ir šiuos metus) VVTAT yra gavusi 12 vartotojų prašymų. Septyni prašymai gauti šių metų sausio mėn. Dėl jų bus kreiptasi į vartotojus dėl papildomų įrodymų pateikimo. Keturi prašymai atsisakyti nagrinėti (vienu atveju vartotoja su paslaugos teikėju ginčą išsprendė taikiai, vienu atveju nuotraukos buvo skirtos profesiniams tikslams reklamai (tai nelaikoma vartojimo santykiais), kitais atvejais vartotojai nepašalino prašymo trūkumų nepateikdami būtinų dokumentų). Vienas prašymas šiuo metu nagrinėjamas“, – teigiama portalui kauno.diena.lt atsiųstame VVTAT Tarptautinių ir viešųjų ryšių skyriaus vedėjos Dalios Malinauskienės laiške.
VVTAT stebi ir vertina situaciją dėl pastarąjį mėnesį gauto ženklaus skundų skaičiau dėl paslaugų teikėjo. „Jeigu paslaugos teikėjas nebendradarbiaus, neteiks informacijos, nebus linkęs kilusių ginčų su vartotojais spręsti taikiai, VVTAT svarstys dėl tolimesnių veiksmų ir/ar poveikio priemonių taikymo“, – teigė tarnybos atstovė.
Primenama, kad jeigu vartotojas yra nepatenkintas suteikta paslauga arba ta paslauga nėra suteikta sutartu terminu, jis visų pirma turi kreiptis į paslaugos teikėją ir pateikti savo reikalavimą. Paslaugos teikėjas privalo vartotojui atsakyti per 14 dienų. Jei gautas atsakymas vartotojo netenkina, ar per nustatytą terminą atsakymas nėra gautas, vartotojas turi teisę kreiptis į VVTAT dėl ginčo sprendimo ne teismo tvarka.
Nagrinėjant ginčą, kiekviena situacija vertinama individualiai.
„Šiuo atveju reikėtų išsiaiškinti, kokiais tikslais yra teikiamos fotografavimo paslaugos (pvz., ar nuotraukos įsigyjamos asmeniniams tikslams, ar jos yra publikuojamos reklamos tikslais ir pan.). Žinoma, vartotojas turi būti apdairus ir mokėdamas už paslaugas, reikalauti mokėjimą patvirtinančio dokumento, paslaugų užsakymo dokumento ar kito įrodymo apie paslaugos atlikimą, užsakymą ar apmokėjimą. VVTAT nagrinėdama ginčą, vertina visus pateiktus įrodymus, kreipiasi į ginčo šalis dėl paaiškinimų ir pan., – rašoma atsakyme. – Jei įtariama, kad paslaugos teikėjas gali netinkamai saugoti, tvarkyti ar naudoti asmens duomenis, reikėtų kreiptis į Valstybinę asmens duomenų inspekciją.“
Kaip jau skelbta, į portalo kauno.diena.lt redakciją kreipėsi viena mamų, kuri teigia, jog buvo apgauta fotografo Virgio Mankaus. Anot jos, nusivylusių paslaugomis yra daugiau.
„Sužinojęs, kad jau pakliuvęs į viešumą, pradėjo vaidinti, kad dirba. Dalis mamų jau šią savaitę sulaukė nuotraukų. Aš asmeniškai vakar nuotraukas gavau. Nuotraukos prastai padarytos, mergaitės kaip įklijuotos į foną... Gerai, kad mano mūzos ir taip gražios! Bet gi ne nuotraukose buvo esmė. Jos turėjo turėt galimybę tapt modeliais. Kur tokios galimybės tiesiog net nebuvo. Nuotraukų laukėm penkis mėnesius ir vieną savaitę. Yra, kas dar ilgiau laukia. Atsirado viena mama, kuri jau keturis metus nesulaukė nuotraukų. Ši afera turi būt sustabdyta. Neaišku, kur tos mūsų vaikų nuotraukos naudojamos?! P.S. fotografavo ir pinigus paėmė Virgis Mankus. Jis taip pat vadovas ir vienintelis įmonės „Rezervavimas“ darbuotojas, kur buvo pervedamas avansas“, – rašė moteris.
Visą straipsnį galite perskaityti čia.
Portalas kauno.diena.lt susisiekė su V. Mankumi. Jis portalui situacijos nekomentavo, tačiau pozicija buvo pateikta feisbuko paskyroje „Jaunieji modeliai“.
„Atsiprašome visų klientų, kuriems tenka ilgiau nei planuota laukti savo fotosesijų rezultatų. Suprantame nusivylimą ir prisiimame už tai atsakomybę. Pastaruoju metu dalis fotosesijų vėluoja dėl per didelio darbo krūvio ir netinkamai suplanuotų resursų. Šiuo metu esame sustabdę naujų fotosesijų fotografavimą, kad galėtume susitelkti tik į jau atliktų darbų užbaigimą. Fotosesijos atiduodamos chronologine tvarka, pradedant nuo labiausiai vėluojančių. Visos fotosesijos – tiek vėluojančios, tiek dar nepasiekusios vėlavimo termino – bus pilnai grąžintos iki kovo 15 d. Mūsų tikslas – užbaigti visus įsipareigojimus ir atkurti pasitikėjimą veiksmais. Visa informacija ir komunikacija vyksta tik elektroniniu paštu: [email protected]“, – rašoma įraše, kurio komentavimas buvo apribotas.
Naujausi komentarai