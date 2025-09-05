Pasaulinę savižudybių prevencijos dieną Kaunas kviečia stabtelti: kalbėkim ir išgirskim vieni kitus

Skaičiai mažėja, bet vis dar per lėtai
Remiantis Pasaulio sveikatos organizacija (PSO), pasaulyje daugiau kaip vienos iš 100 mirčių priežastis yra savižudybė, o kiekvienam mirties atvejui tenka 20 bandymų nusižudyti.
Kauno miesto savivaldybės visuomenės sveikatos biuro teigimu, 2024-aisiais Lietuvoje savižudybės atvejų užfiksuota vidutiniškai 19,6/100 tūkst. gyventojų. Lietuva vis dar pirmauja ES pagal savižudybių skaičių (ES vidurkis – apie 10 atvejų 100 tūkst. gyventojų).
Kaune pernai fiksuoti 43 savižudybės atvejai. Tai – vienas žemiausių rodiklių per pastarąjį dešimtmetį, tačiau problema išlieka opi ir reikalaujanti nuolatinio dėmesio, skatinanti nenuleisti rankų ir nebūti abejingiems. Pasak specialistų, drauge, rūpindamiesi tiek savo, tiek aplinkinių emocine sveikata (vengdami patyčių, stengdamiesi išgirsti kitus), galime sustabdyti visame pasaulyje didėjančią psichikos sveikatos krizę.
„Kiekviena savižudybė paliečia ne tik patį iš gyvenimo pasitraukusį žmogų, bet ir dešimtis jo artimųjų, draugų, kolegų ar kaimynų. Ji kiekvienam iš mūsų primena: būtina drąsiai kalbėti apie psichikos sveikatą ir užtikrinti, kad pagalba būtų lengvai pasiekiama visiems.
Kiekvienas galime pastebėti šalia esantį žmogų, kuriam sunku. Pasakykime abejingumui NE. Net paprastas pokalbis – jau pradžia, vedanti link profesionalios pagalbos, kuri Kaune yra prieinama nemokamai ir konfidencialiai“, – akcentavo Kauno miesto savižudybių prevencijos koordinatorė.
Kaunas kviečia į renginius
Kauno miesto savivaldybės visuomenės sveikatos biuras būtent Pasaulinę savižudybių prevencijos dieną, rugsėjo 10-ąją, organizuoja tris renginius. Jų tikslas – skleisti žinią, kad pagalba pasiekiama kiekvienam. Kiekvienam iš mūsų svarbus palaikymas, pagalba Kaune prieinama nemokamai ir anonimiškai.
Taip siekiama skatinti bendruomeniškumą ir laužyti vis dar gajus stereotipus apie psichikos sveikatą, atkreipti dėmesį, kad ši tema, deja, vis dar tabu, keisti nuostatą, neva tai kažkas gėdingo, priminti, kad kiekvienas gali patirti emocinių sunkumų.
Renginio programa:
-
Dieną pradės socialinė akcija – centrinėmis miesto gatvėmis vaikščios simboliniai statistai, primenantys iš gyvenimo pasitraukusius žmones ir tuos, kurie šiandien nepastebimai šalia mūsų išgyvena emocinę krizę, jaučiasi prislėgti.
-
12 val. Nepriklausomybės aikštėje – šokio trupės „Aura“ pasirodymas „Įsivaizduok“. Menininkai šokio kalba kvies trumpam sustoti kasdienybės šurmulyje ir pažvelgti į vidinį, emocijų, pasaulį.
-
18 val. kino centre „Romuva“ – filmo „Tikras skausmas“ peržiūra. Jautri ir kartu komiška drama apie dviejų pusbrolių kelionę po Lenkiją atskleidžia šeimos santykių trapumą ir artimųjų palaikymo svarbą. Daugiau informacijos ir registracija – https://kaunovsb.lt/rugsejo-10-oji-pasauline-savizudybiu-prevencijos-diena/.
-
18 val. Ąžuolyno parke – bėgimas „Žingsniai gyvenimui“. Tai – kvietimas drauge paminėti Pasaulinę savižudybių prevencijos dieną ir atkreipti dėmesį, kad nereikia bijoti prašyti pagalbos, kad ji prieinama. Kartu – ir išreikšti bendrystę. Daugiau informacijos ir registracija – https://kaunovsb.lt/rugsejo-10-oji-pasauline-savizudybiu-prevencijos-diena/.
Visada gali sulaukti pagalbos – svarbiausia, nelikti vienam
Kaune įgyvendinamas savižudybių prevencijos modelis, užtikrinantis, kad pagalba būtų nemokama ir anonimiška. Gyventojams prieinamos psichologo konsultacijos, grupiniai užsiėmimai ir įvairios emocinės paramos formos.
Daugiau informacijos, kur ieškoti pagalbos, rasite čia: www.kaunovsb.lt, https://kaunovsb.lt/rugsejo-10-oji-pasauline-savizudybiu-prevencijos-diena/.
Sprendimas visada yra – leisk Tau padėti!
Naujausi komentarai