Pakvietė vaikus skaityti su šunimis – vos talpino visus norinčiuosius

Sausakimšame Kauno Vinco Kudirkos viešosios bibliotekos V. Kuzmickio padalinyje aplink tris šunis – bobteilą Spyglį, labradorą Čioko ir auksaspalvį retriverį Džiazą – susispietė būrys vaikų.

„Koks mielas! Ar galiu paglostyti? Čia mergaitė ar berniukas?“ – šunų vedlių klausinėjo mažieji.

Dresuoti, specialius testus praėję šunys į dėmesio bangą jų atžvilgiu reagavo ramiai: tupėjo šalia šeimininkų arba gulėsi ant grindų. Leidosi glostomi daugybės mažų rankyčių. Prasidėjus skaitymo su šunimi terapijos pristatymo renginiui, pro juos apspitusius vaikus ir tėvelius jie vos prasibrovė į priekį.

„Susipažinkime. Čia Rokas su Džiazu, Vilius su Čioko ir aš su Spygliu. Vėliau per skaitymus prie mūsų prisijungs ir Tadas su samojede Damute“, – profesionalų komandą pristatė Kaniterapijos klubo prezidentė Vytautė Matusevičienė.

Visi skaitymuose dalyvaujantys veisliniai šunys yra dresuoti, be to, praėję tam tikrus testus. „Jais tikrinama, ar šuniukas, patirdamas tam tikrą išbandymą, neparodys agresijos. Išlaikę testus šuniukai, net ir būdami be ūpo, nieko blogo aplinkiniams nepadarys. Tai yra sertifikuoti terapiniai šunys, skiepyti, sveiki“, – pasakojo Vytautė, šalia kurios ramiai tupėjo Spyglys.

Regimanto Zakšensko nuotr.

„Vaikai, klausimas jums: 15 min. skaitymo – daug ar mažai?“ – paklausė Kaniterapijos klubo prezidentė.

„Daug“, – pasigirdo atsakymas iš salės.

„Tačiau kai skaitoma su šunimi, praėjus 15 min. vaikai paprastai klausia: ar jau viskas? Ir nori skaityti daugiau“, – šyptelėjo Vytautė. Ir pridūrė: skaitymas šuniui didina vaiko norą susidraugauti su knyga.

Skaitymas su šunimi – tai laikas, skirtas vaikams.

Skaitydami vaikai bet kada gali liesti šunį. Gali skaityti gulėdami. Sėdėdami. Atsirėmę į šunį tarsi į pagalvę arba jį glostydami.

„Mūsų tikslas nėra išmokyti skaityti. Skaitymas su šunimi – tai laikas, skirtas vaikams. Svarbu, kad jie tą laiką praleistų patirdami geras emocijas. Skaitymuose dalyvauja trise: vaikas, šuo ir šuns vedlys. Mes neįsileidžiame žiūrovų. Tėveliai taip pat lieka už durų. Kai užsiėmimas baigsis ir vaikas išeis, galėsite paklausti, kaip jam sekėsi, ir jis papasakos, – į mažųjų tėvelius kreipėsi Kaniterapijos klubo prezidentė. – Skaitymuose viską diktuoja vaikas. Mes, šunų vedliai, tik stebime situaciją. Nevertiname, kaip vaikas skaito, netaisome klaidų, nebent padedame, jei vaikas paprašo padėti perskaityti sunkesnį žodį ar sakinį.

Regimanto Zakšensko nuotr.

Registruojant vaiką į skaitymus su šuniu, reikia nurodyti jo amžių ir kai kurią kitą informaciją: ar vaikas alergiškas šunims, ar jis bijo šunų ir pan. Reikia nurodyti ir vaiko ligas, kuriomis sergant gali prireikti skubios pagalbos.

Dalyvauti skaitymuose su šunimi buvo kviečiami vaikai nuo 5 iki 13 metų. Tačiau šį pusmetį vyksiančių skaitymų grafikas greitai užsipildė: į jį pateko 40 laimingųjų. Du kartus per mėnesį jie tarsi į būrelį eis į bibliotekos Z. Kuzmickio (Raseinių g. 26) arba „Berželio“ (Taikos pr. 113B) padalinius susitikti su keturkojais draugais ir jiems skaitys. Dar maždaug 10 vaikų liko laukti žinutės, gal atsilaisvins vieta ir jiems.

„Bandysime ieškoti būdų, kaip priimti ir juos – galbūt organizuosime papildomą skaitymų dieną ar pan.“, – žadėjo Kauno miesto savivaldybės Vinco Kudirkos viešoji bibliotekos Kultūros vadybos skyriaus laikinoji vedėja Monika Straupytė.

Pasak jos, skaitymai su terapiniais šunimis yra vienas sėkmingiausių ir labiausiai mažųjų kauniečių pamėgtų bibliotekos projektų.

Skaitymų su šunimi tikslas – įkvėpti vaikus pamilti knygą. Šuns buvimas šalia vaikui skaitant ramina, mažina stresą. Be to, šuo yra puikus klausytojas – jis niekada nekritikuoja, netaiso skaitančių vaikų, tad vaikai įgyja daugiau drąsos ir pasitikėjimo savimi. Jie pradeda lengviau reikšti mintis, atsipalaiduoja. Būtent dėl šios priežasties skaitymuose su šunimi nedalyvauja tėvai. Tokie skaitymai padeda vaikams įveikti ir gyvūnų baimę.